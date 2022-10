Reprodução assistida e risco de câncer infantil

A concepção por meio da tecnologia de reprodução assistida foi associada a um risco aumentado de câncer infantil em comparação com a concepção natural ou subfertilidade e métodos de concepção de tecnologia de reprodução não assistida, de acordo com os resultados de um estudo recentemente publicado no JAMA Network Open. O nascimento prematuro ou baixo peso ao nascer não poderia explicar o aumento do risco de câncer, de acordo com os autores.

O número de crianças concebidas por meio da tecnologia de reprodução assistida continua a aumentar globalmente, e essas crianças podem ter maiores riscos de alterações genéticas e resultados perinatais adversos que podem estar associados ao câncer infantil.



Por esse motivo, os pesquisadores procuraram determinar a associação entre três modos diferentes de concepção – concepção natural, subfertilidade e tecnologia de reprodução não assistida ou tecnologia de reprodução assistida – e câncer infantil. Eles também avaliaram a potencial associação entre o aumento do risco de câncer e parto prematuro e baixo peso ao nascer.

O estudo de coorte nacional de base populacional incluiu dados de 2.308.016 tríades pais-filhos (idade paterna média, 33, 28 anos; idade materna média, 30, 83 anos) em Taiwan, entre 2004 e 2017. O acompanhamento médio foi de 6 anos.

Achados do estudo

Os pesquisadores identificaram 1.880 crianças com câncer incidente. Os resultados mostraram uma associação da concepção por tecnologia de reprodução assistida com um risco aumentado para qualquer tipo de câncer infantil em comparação com métodos de concepção natural (risco relativo de 1,58) e subfertilidade com concepção de tecnologia de reprodução não assistida (risco relativo de 1,42).

Os tipos de câncer comuns associados à concepção de tecnologia de reprodução assistida incluíram leucemias e tumores, de acordo com os pesquisadores.

No geral, 8,16% das crianças nasceram pré-termo e 7,38% tiveram baixo peso ao nascer. É importante notar que os pesquisadores descobriram que esses fatores não facilitaram o aumento do risco de câncer associado à concepção de tecnologia de reprodução assistida.

Além disso, crianças concebidas por meio de tecnologia de reprodução assistida apresentaram maior probabilidade de ter pais mais velhos e primíparas que residiam em áreas mais urbanizadas e tinham renda familiar mais alta.

Os pesquisadores relataram limitações do estudo, incluindo o uso de dados de toda a população de Taiwan. Além disso, uma menor taxa de incidência de câncer infantil resultou em uma quantidade limitada de casos para vários tipos de câncer infantil e, consequentemente, uma falha em analisá-los com precisão.

Implicações

O estudo é o mais recente de uma longa linha de relatórios que demonstram uma associação entre o uso de tratamento de fertilidade e o risco de câncer infantil, fortalecendo as evidências crescentes do papel do tratamento de fertilidade no desenvolvimento do câncer infantil.

No entanto, se o aumento do risco está associado a procedimentos específicos de tecnologia de reprodução assistida, certos medicamentos para fertilidade ou a infertilidade subjacente dos pais continua a ser investigado e será importante para aprofundar a compreensão e possível prevenção do câncer em crianças.