As grávidas são frequentemente expostas a produtos químicos comumente encontrados em produtos domésticos, mostrou estudo recente. Os dados obtidos também revelaram disparidades raciais e étnicas e fornecem implicações importantes na saúde pública e em eventuais políticas para a redução dessa exposição.

O estudo foi conduzido por Giehae Choi, MPH, Ph.D, pós-doutorando na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e colaboradores, e publicado na prestigiada revista científica Chemosphere. Os autores detectaram ácido cianúrico, melamina e nove aminas aromáticas em mais de 50% das amostras de urina dos participantes e uma combinação de ácido cianúrico e melamina em ainda mais amostras. Esses produtos químicos são motivo de séria preocupação devido às suas ligações com câncer e toxicidade no desenvolvimento, mas não são monitorados rotineiramente nos Estados Unidos, onde o estudo foi conduzido.

As aminas aromáticas são comumente encontradas na fumaça do tabaco, escapamento de diesel, tinta, tinta de tatuagem, tintura de cabelo e rímel, de acordo com o comunicado. O ácido cianúrico é usado como solvente de limpeza em piscinas, estabilizador de plástico e desinfetante, enquanto a melamina é comumente encontrada em pisos, plásticos, louças e pesticidas.

Os perigos da contaminação por melamina estão bem documentados. Foi reconhecido como um tóxico para os rins após relatos de intoxicação por fórmula infantil e alimentos para animais de estimação em 2004, 2007 e 2008, o que levou a várias mortes, de acordo com os comentários do estudo.

Como muitos desses compostos com exposições generalizadas também têm toxicidade conhecida, os pesquisadores escreveram que há uma “necessidade crítica de identificar abordagens de intervenção, além de monitorar exposições e efeitos à saúde na população”. Estar exposto durante o período pré-natal, escreveram, poderia “aumentar o risco de efeitos no desenvolvimento das crianças devido a períodos únicos ou elevados de suscetibilidade de desenvolvimento e o potencial de transferência materno-fetal através da placenta e do leite materno”.

Os pesquisadores usaram novos métodos para medir 45 produtos químicos que estão associados a riscos à saúde. Eles usaram amostras de urina de “um grupo pequeno, mas diversificado”, de 171 mulheres de Porto Rico, Nova York, New Hampshire, Geórgia, Illinois e Califórnia, de acordo com o comunicado. Dos participantes, cerca de 40% eram hispânicos, 34% eram brancos, 20% eram negros e 4% eram asiáticos.

O estudo revelou que todas as amostras, exceto uma, tinham concentrações detectáveis de ácido cianúrico e melamina, uma descoberta que incomodou os pesquisadores por causa dos potenciais efeitos nos rins.

A detecção onipresente de melamina e ácido cianúrico em nossa população grávida é preocupante, já que toxicidades renais foram relatadas em diferentes níveis de exposição e existem potenciais efeitos no desenvolvimento. Efeitos renais, variando de urolitíase sintomática ou assintomática a insuficiência renal aguda e obstrução do trato urinário, foram observados em crianças com histórias crônicas de consumo de fórmula contaminada com melamina.

Ao estimar os níveis de exposição e explorar seus preditores sociodemográficos, os pesquisadores determinaram que, mesmo após o ajuste para outras variáveis, os níveis de exposição química variaram por raça e etnia.

Por exemplo, quatro tipos de aminas aromáticas foram encontrados em quase todos os participantes, embora níveis mais altos tenham sido associados aos hispânicos, negros ou expostos à fumaça do tabaco. Em comparação com mulheres brancas, os pesquisadores notaram que a exposição à 3,4-dicloroanilina foi muito maior – mais de 100% – entre negros (136% de diferença) e hispânicas (149% de diferença).

Os pesquisadores concluíram que é necessário estudo de acompanhamento maior para melhor se caracterizarem as exposições nos EUA durante um período crítico de desenvolvimento e avaliar ainda mais os preditores influentes e as diferenças demográficas que caracterizamos neste estudo inicial.