Os fatores de risco modificáveis representaram quase metade da mortalidade global por câncer e anos de vida ajustados por incapacidade Dalys (sigla da língua inglesa: Disability Adjusted Life Years – Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade) em 2019, mostra análise do Estudo Global de Carga de Doenças, Lesões e Fatores de Risco (GBD).

Dada a crescente carga de câncer em todo o mundo, esse estudo pode ajudar os formuladores de políticas e pesquisadores a identificar importantes fatores de risco modificáveis que podem ser direcionados nos esforços para reduzir a carga de câncer global, regional e nacionalmente. Os pesquisadores usaram a iteração mais recente do estudo – GBD 2019 – para estimar a contribuição de 34 fatores de risco comportamentais, ambientais, ocupacionais e metabólicos para mortalidade e problemas de saúde devido a 23 tipos diferentes de tumores.

No geral, 4,45 milhões de mortes e 105 milhões de Dalys podem ser atribuídos aos fatores de risco incluídos no estudo, representando 44,4% de todas as mortes por câncer e 42% de todos os Dalys por câncer. Uma proporção maior de mortes foi atribuível a fatores de risco entre homens do que mulheres, com 2,88 versus 1,58 milhões de mortes, representando 50,6% e 36,3% das mortes por câncer, respectivamente. E esse também foi o caso dos Dalys, com 67,5 contra 37,6 milhões, representando 48% e 34,3% dos Dalys de câncer.

O principal fator de risco em homens e mulheres foi o tabaco, responsável por 36,3% e 12,3% das mortes por câncer e 33,9% e 10,7% dos Dalys por câncer. O próximo fator de risco mais comum nos homens foi o uso de álcool (6,9% das mortes, 7,4% dos Dalys) e nas mulheres foi o sexo inseguro (6,5% e 8,2%, respectivamente).

A causa mais comum de morte por risco atribuível em homens e mulheres foi câncer de traqueia, brônquios e pulmão, representando 42,2% e 27,2% das mortes atribuíveis por câncer, respectivamente, seguido por câncer de cólon e reto em homens (13,3%) e colo do útero e câncer de mama em mulheres (17,9%). A carga de câncer atribuível ao risco variou de acordo com a região mundial e o Índice Sociodemográfico (SDI). Por exemplo, pouco mais de um quarto (26,5%) das mortes por câncer atribuíveis ao risco ocorreram em países com alto índice de IDE, embora esses países representem apenas 13,1% da população global.

As taxas de mortalidade padronizadas por idade para cânceres de risco atribuível variaram de 60,8 e 62,3 por 100.000 pessoas-ano em países com IDE alto e médio-alto, respectivamente, a 33,9 por 100.000 pessoas-ano em países com IDE baixo.

A equipe também analisou as mudanças ao longo do tempo, descobrindo que, de 2010 a 2019, as mortes por câncer atribuíveis ao risco aumentaram globalmente em 20,4% e os Dalys em 16,8%, com os maiores aumentos observados nas mortes atribuíveis ao risco metabólico e nos Dalys, em 34,7% e 33,3 %, respectivamente.

Interessante destacar que nesse estudo, alguns fatores de risco importantes para o câncer não estão incluídos, particularmente agentes infecciosos e exposição ultravioleta.

No entanto, a mensagem principal dessa pesquisa é clara: uma proporção substancial de cânceres, provavelmente a maioria, quando as doenças infecciosas são consideradas, é evitável. Portanto, a prevenção primária do câncer por meio da erradicação ou mitigação de fatores de risco modificáveis é nossa melhor esperança de reduzir o fardo futuro do câncer.