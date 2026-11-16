Vila Galé restaura serraria do século 18 em Ouro Preto e projeta expansão

O turismo de experiência e o resgate patrimonial voltaram a se encontrar na Região Central de Minas Gerais. A rede portuguesa Vila Galé inaugurou oficialmente a Serraria Ouro Preto, um espaço multiuso voltado para eventos corporativos e celebrações integrado aos 277 hectares do complexo hoteleiro da empresa em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. A estrutura ocupa um espaço construído no século 18 que, no passado, funcionou como uma antiga serraria hidráulica. A edificação passou por um minucioso trabalho de restauro arquitetônico e foi adaptada para receber sua nova finalidade, unindo o estilo colonial à sofisticação hoteleira.

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Com um investimento acumulado que já alcança a marca de R$ 250 milhões no resort como um todo, o projeto traduz a filosofia da marca em dar utilidade a edifícios históricos sem alterar suas identidades. Segundo o presidente e fundador do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, a motivação para esse tipo de intervenção vai além da estratégia comercial. “A primeira, é paixão. Adoro recuperar patrimônio histórico, apesar de ser sofrido e difícil. Acho que todos nós temos esse dever de cidadania. A outra razão é o diferencial: ninguém vai copiar o prédio que nós fizemos. Ele nasceu aqui, apenas foi recriado e adaptado à realidade hoteleira", destacou.

Com 927 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, a Serraria Ouro Preto está localizada em uma área estratégica da propriedade, próxima ao haras e aos vinhedos do complexo. A nova estrutura soma-se às cinco salas de eventos, ao centro de convenções e ao anfiteatro, que pode abrigar até mil pessoas, já existentes no resort. O hotel como um todo, tem capacidade para hospedar cerca de 800 pessoas.

O desafio do restauro

De acordo com o diretor de operações da Vila Galé no Brasil, Porfírio Perdigão, o grande obstáculo técnico da obra para transformar uma construção do século 18 em um ambiente funcional para eventos, foi equilibrar a exigência de preservação histórica com as demandas modernas da hotelaria de alto padrão. “O principal desafio é garantir que o patrimônio se mantenha, que não haja nenhuma descaracterização do espaço, mas torná-lo funcional e adaptá-lo à nova realidade”, explicou. Segundo ele, a versatilidade da arquitetura restaurada abre portas para diferentes formatos de recepção. “Acreditamos que será um espaço muito utilizado para jantares, almoços intimistas, um batizado ou um casamento”, projetou. No dia da inauguração, os convidados puderam desfrutar de uma degustação de vinhos.

Além de sediar eventos corporativos e sociais, a antiga estrutura onde antes se fabricavam móveis de madeira ganhará uma vocação ligada diretamente ao enoturismo. Segundo o gerente-geral do Vila Galé Collection Ouro Preto, Luiz Rodrigues, a edificação também abrigará a futura produção de vinhos da unidade, permitindo a imersão dos visitantes no processo. “É um espaço lindo onde funcionava a antiga serraria, totalmente repaginado. Vai ser um local onde vamos produzir os nossos vinhos, e as pessoas terão a oportunidade de participar e conhecer o que é essa estrutura por dentro”, afirmou ele.

Para Rodrigues, a entrega do novo equipamento deve impulsionar o fluxo de visitantes para além do público regional de Belo Horizonte e arredores. “A expectativa é muito positiva. Queremos aumentar a nossa gama de clientes e atrair também o público estrangeiro, os amantes de vinho e da boa hotelaria”, destacou o gerente-geral.

Planos para BH

Os planos da rede portuguesa no estado não se encerram na região histórica. Jorge Rebeo revelou que o grupo mantém o interesse em expandir sua atuação para a capital mineira, com foco na revitalização de imóveis antigos na região central. “Temos uma expectativa em Belo Horizonte. Uma proposta estava muito adiantada no último governo e, agora com a mudança, vamos ver se essa expectativa se mantém. O centro histórico de BH é lindíssimo e tem alguns palacetes que gostaríamos de comprar, não para fazer um hotel grande, mas alguns hotéis de charme, que fazem falta na cidade”, detalhou o fundador da Vila Galé. Conforme o dono, o projeto que estava em negociação envolvia um conjunto de três prédios históricos no Centro da cidade.

Expansão

A aposta em Minas Gerais faz parte de um ciclo robusto de crescimento da Vila Galé no mercado brasileiro. Com 25 anos de atuação no país, a rede conta atualmente com 15 hotéis em operação e outros 10 em fase de implantação, projetando alcançar a marca de 25 empreendimentos no Brasil até o final de 2028.

Para Jorge Rebelo de Almeida, o fortalecimento do setor vai além dos indicadores econômicos e da geração de empregos. “O Brasil tem muita riqueza e o turismo pode ser um pilar do desenvolvimento, pois emprega muita gente e as pessoas evoluem muito. Mas, em um mundo agitado como estamos vivendo, ele é, acima de tudo, a indústria da paz, da ligação entre os povos e não da hostilidade. É muito importante que o turismo e a cultura ajudem a pacificar o mundo”, concluiu.

O que a unidade de Ouro Preto oferece?

O Vila Galé Collection Ouro Preto se esconde às margens da Rodovia dos Inconfidentes (BR-356), em Cachoeira do Campo, a cerca de 20km de Ouro Preto. Construído em 1776 por ordem do governador Dom Antônio de Noronha, o prédio nasceu como o Quartel do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, considerado a célula-máter da Polícia Militar de Minas Gerais. Suas fundações sólidas abrigaram figuras históricas como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ali serviu durante o período colonial. As pedras que formam suas paredes foram testemunhas das visitas de Dom Pedro I e Dom Pedro II, imperadores que, no século 19, cruzaram o rio Maracujá - que corta a propriedade - para se hospedar no local.

Em 1897, o quartel foi transformado pelo Grupo Salesianos em um colégio, que por um século formou gerações de jovens. Até 1997, o Colégio Dom Bosco foi um farol de educação, mas, com o passar do tempo, o prédio ficou em silêncio, aguardando um novo propósito. Tombado em 2014 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), o edifício tornou-se um símbolo de preservação.

A resposta veio com a chegada do grupo português Vila Galé, reconhecido por sua expertise em transformar patrimônios históricos em hotéis que celebram a cultura local. Em 2023, após intensas negociações intermediadas pela Investminas, a rede firmou um acordo com os Salesianos para converter o antigo Colégio Dom Bosco no Vila Galé Collection Ouro Preto, o primeiro em Minas Gerais.

O resort fica integrado a uma área de 277 hectares e possui 311 quartos decorados com elementos que remetem à história de Ouro Preto. Além disso, dois museus foram instalados dentro do hotel, dedicados ao Colégio Dom Bosco e à Polícia Militar. Os restaurantes Massa Fina, Versátil e Inevitável, além do Bar Soul & Blues, unem a gastronomia mineira à sofisticação dos preparos internacionais.

A unidade ainda possui parque aquático com cinco piscinas aquecidas, incluindo duas infantis, um spa Satsanga com piscina interna e sauna, trilhas ecológicas, vinhas experimentais, um haras, quadras esportivas, brinquedoteca, sala de jogos, sala de cinema e uma capela para celebrações religiosas e casamentos.

Serviço

Rodovia dos Inconfidentes, KM 78 , Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Minas

Telefone+55 (71) 3263–9999

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Reservas: https://www.vilagale.com/pt