Visitamos o mais charmoso Vila Galé do Brasil, saiba onde fica

A Mata Atlântica que envolve a Reserva do Paiva, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, não é apenas cenário — é personagem central da experiência. Em um bioma que já cobriu vastas extensões do litoral brasileiro e hoje resta com apenas cerca de 12% de sua cobertura original, a Reserva do Paiva preserva um fragmento precioso.

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São aproximadamente 118 a 126 hectares de vegetação nativa protegida dentro dos 530 hectares do bairro planejado, além de áreas de manguezais e restinga que se conectam à orla. Esse verde denso, que se estende até próximo do mar, cria um contraste raro e sofisticado: a exuberância da floresta encontrando o azul do Atlântico.

No último sábado (31/10), o Grupo Vila Galé inaugurou oficialmente o Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, SPA & Beach Club, em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (PE). O empreendimento ocupa a imponente estrutura do antigo Sheraton, fechado desde o início da pandemia, e marca o segundo investimento da rede portuguesa no município — onde o Vila Galé Cabo de Santo Agostinho já opera desde 2009.

Para o visitante do Vila Galé Reserva do Paiva, a presença da Mata Atlântica transforma a estadia. Não se trata apenas de uma vista bonita da janela do quarto ou da piscina do Beach Club. É a sensação de estar em um território onde o luxo conversa com a natureza, onde o conforto contemporâneo convive com um pedaço vivo de um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta. Um lembrete elegante de que a verdadeira sofisticação, no século 21, inclui preservar o que ainda resta de exuberante.

Estiveram na inaguração, o prefeito de Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, ao lado do fundador e presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida Vila Galé/Divulgação

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, entre elas a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, o prefeito Lula Cabral, o presidente da Empetur e o fundador e presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, além de cerca de 400 convidados. Foi a segunda celebração do grupo no Nordeste na mesma semana, reforçando a aposta estratégica na região.





O conceito Lifestyle

São 298 quartos e suítes no Vila Galé Reserva do Paiva, incluindo uma suíte presidencial de 124 m² Vila Galé/Divulgação

O que torna o Reserva do Paiva especial e justifica a nomenclatura “Lifestyle” é a fusão inteligente entre resort de lazer de alto padrão e infraestrutura robusta para eventos corporativos e sociais. Não é apenas um hotel de férias nem apenas um centro de convenções: é um destino completo que atende famílias, casais, viajantes de negócios e grandes grupos.





A estrutura herdada do antigo Sheraton já nasceu com espaços generosos — lobby de pé-direito alto, restaurantes amplos e salões de eventos imponentes. A Vila Galé potencializou essa escala, preservando a grandiosidade e adicionando o DNA da marca: gastronomia diversificada, bem-estar, recreação infantil e conexão com o mar. O resultado é um dos destinos mais completos do Brasil para o segmento MICE (reuniões, incentivos, congressos e exposições) e, ao mesmo tempo, um dos mais charmosos para o público de lazer e destination wedding.





São 298 quartos e suítes, incluindo uma suíte presidencial de 124 m². A oferta de lazer inclui quatro piscinas (uma delas infantil com parque aquático), Clube Nep com monitores para as crianças, academia, Spa Satsanga (com piscina aquecida) e áreas esportivas. Quatro restaurantes abertos também ao público externo — Massa Fina (italiano), Inevitável (contemporâneo), Cervejaria Portuguesa e o Beach Club — completam a experiência gastronômica sob o comando do Chef Clodoaldo Ramos.

Hotel vai oferecer aos visitantes uma variedade gastronômica sob o comando do chef Clodoaldo Ramos – do contemporâneo, passando pelo bacalhau português aos pratos com frutos do mar de Permanbuco Carlos Altman/EM





Beach Club: a experiência pé na areia

A 300 metros do Vila Galé Reserva do Paiva, o Beach Club oferece estrutura para aproveitar o melhor do estilo pé na areia, com conforto, gastronomia e o mar como companhia Carlos Altman/EM





A cerca de 300 metros do hotel, o Beach Club Vila Galé é o anexo que entrega exatamente o que o fundador da rede sempre priorizou: a experiência real de praia. Restaurante e bar à beira-mar, música ao vivo, quadra de vôlei e acesso direto à Praia do Paiva transformam o dia dos hóspedes. É o ponto de encontro entre o conforto do resort e a natureza do litoral pernambucano, com seus coqueirais e piscinas naturais na maré baixa.





Jorge Rebelo de Almeida tem repetido em diversas ocasiões a importância dessa conexão com o mar e com a autenticidade do destino. A rapidez com que o projeto saiu do papel para a operação — aquisição em meados de 2026, soft opening em 15 de outubro e inauguração oficial no dia 31 — demonstra a capacidade de execução do grupo. Em menos de quatro meses a estrutura foi revitalizada, com investimentos superiores a R$ 20 milhões apenas nas melhorias e adequações após a compra (além do valor de aquisição, reportado em fontes do mercado em torno de 14 milhões de euros).





“Este é o nosso segundo investimento em Cabo de Santo Agostinho e a segunda inauguração da Vila Galé nesta mesma semana. São dois empreendimentos no Nordeste, uma região de grande importância para o desenvolvimento da nossa operação no Brasil. Acreditamos muito nos diferenciais da região, que reúne belezas naturais, riqueza cultural, gastronomia e uma hospitalidade muito especial”, afirmou o presidente e fundador durante a inauguração.





Em outra declaração, reforçou a confiança no estado: “Pernambuco é um estado estratégico para a Vila Galé, e investir novamente na região reforça nossa confiança no potencial turístico local. O Vila Galé Reserva do Paiva amplia nossa atuação em Cabo de Santo Agostinho com uma proposta que combina gastronomia, lazer, bem-estar e infraestrutura para eventos, atendendo tanto ao público de lazer quanto ao corporativo.”





A região e o impacto

O visitante vai encontrar no Vila Galé Reserva do Paiva um lobby de pé-direito alto, restaurantes amplos e salões de eventos imponentes Carlos Altman/EM São 298 quartos e suítes no Vila Galé Reserva do Paiva, incluindo uma suíte presidencial de 124 m² Vila Galé/Divulgação Hotel vai oferecer aos visitantes uma variedade gastronômica sob o comando do chef Clodoaldo Ramos – do contemporâneo, passando pelo bacalhau português aos pratos com frutos do mar de Permanbuco Carlos Altman/EM Estiveram na inaguração, o prefeito de Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, ao lado do fundador e presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida Vila Galé/Divulgação Coqueirais, brisa do mar e tranquilidade. Um cenário privilegiado para viver Cabo de Santo Agostinho Carlos Altman/EM A 300 metros do Vila Galé Reserva do Paiva, o Beach Club oferece estrutura para aproveitar o melhor do estilo pé na areia, com conforto, gastronomia e o mar como companhia Carlos Altman/EM O novo resort do Grupo Vila Galé em Pernambuco une hospitalidade portuguesa, conforto e a beleza natural do litoral nordestino Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A Reserva do Paiva é o primeiro bairro planejado de Pernambuco, desenvolvido pelos grupos Brennand, com gestão de espaços públicos focada em sustentabilidade e preservação da orla. A localização é privilegiada: poucos minutos do Aeroporto Internacional do Recife e próximo ao Complexo Industrial e Portuário de Suape. Isso posiciona o hotel como opção natural tanto para o turismo de lazer quanto para o corporativo.

O empreendimento gera cerca de 150 empregos diretos e abre as portas dos restaurantes, do spa e do Beach Club ao público externo, ampliando a oferta de lazer e gastronomia de qualidade na região. Com dez salas de eventos (a maior com capacidade para até 1.400 pessoas) e um hall de entrada generoso, o hotel se coloca entre os principais destinos de eventos e casamentos do Nordeste.

A aposta da Vila Galé em Pernambuco e no Nordeste reflete a visão de longo prazo do grupo, que já opera 15 unidades no Brasil e planeja mais aberturas até 2028. Em um momento de crescimento do turismo na região (com aumento expressivo de visitantes estrangeiros), o Reserva do Paiva chega como um dos ativos mais completos e charmosos da rede no país — um verdadeiro lifestyle resort que une escala, sofisticação e a alma do litoral pernambucano.

Um território único entre o mar e a Mata Atlântica

Coqueirais, brisa do mar e tranquilidade. Um cenário privilegiado para viver Cabo de Santo Agostinho Carlos Altman/EM

Localizada em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, a Reserva do Paiva ocupa cerca de 530 hectares e se estende por aproximadamente 8,5 km de orla. O projeto, desenvolvido pelos grupos Ricardo Brennand e Cornélio Brennand (por meio da Iron House), foi concebido com uma premissa clara: integrar desenvolvimento imobiliário de alto padrão, preservação ambiental e qualidade de vida.

O resultado é um território que combina:

Extensa faixa de praia com coqueirais e formação de piscinas naturais na maré baixa

Mais de 118 hectares de Mata Atlântica preservada

Parques públicos, ciclovias e áreas de convivência

Construções de baixo gabarito, com ampla distância entre os edifícios, para não sombrear a orla

Infraestrutura completa de serviços (escolas, comércio, restaurantes, farmácias, centro empresarial)

A gestão dos espaços públicos fica a cargo da Associação Geral da Reserva do Paiva, que mantém ações permanentes de conservação da orla, limpeza da praia e preservação da fauna e flora locais. Não se trata de um condomínio isolado, mas de um verdadeiro bairro planejado que já atrai famílias em busca de moradia permanente, e não apenas segunda residência.

A localização estratégica reforça o potencial do destino: poucos minutos do Aeroporto Internacional do Recife e próximo ao Complexo Industrial e Portuário de Suape. Isso permite atender tanto o público de lazer quanto o de negócios com muita eficiência.





40 anos de história





Em 2026, o Grupo Vila Galé celebra dois marcos importantes de sua trajetória: 40 anos de história no mundo e 25 anos de presença no Brasil.

Fundado em 1986 no Algarve, em Portugal, o grupo nasceu com a abertura do primeiro hotel na Praia da Galé — origem do próprio nome da marca. Quatro décadas depois, a Vila Galé consolidou-se como uma das principais redes hoteleiras de origem portuguesa, com cerca de 54 hotéis distribuídos entre Portugal, Brasil, Espanha e Cuba.

No Brasil, a história começou em 2001, com a inauguração do Vila Galé Fortaleza. Desde então, o país tornou-se o segundo maior mercado da rede, atrás apenas de Portugal. Ao longo desses 25 anos, a Vila Galé investiu continuamente em destinos estratégicos, especialmente no Nordeste, gerando empregos, movimentando a economia local e contribuindo para o fortalecimento do turismo brasileiro.

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Com a inauguração do Vila Galé Collection Ópera São Luís, no dia 27 de outubro, e do Vila Galé Reserva do Paiva, no dia 31 de outubro , o novo empreendimento torna-se, assim, o 15º hotel da Vila Galé em território brasileiro — um símbolo da confiança e da aposta contínua do grupo no potencial turístico do país, especialmente no Nordeste.