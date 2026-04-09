Roteiro em Pernambuco: 5 praias paradisíacas para visitar no estado

O litoral de Pernambuco é um convite irresistível para quem busca cenários deslumbrantes e águas mornas durante o ano todo. Com opções que vão de piscinas naturais a ondas perfeitas para o surfe, o estado oferece destinos que encantam viajantes de todos os perfis. Planejar a próxima viagem de férias fica mais fácil com uma seleção dos lugares mais paradisíacos da região.

Cada praia tem sua própria identidade, proporcionando experiências únicas. De refúgios tranquilos ideais para famílias a pontos de badalação e esportes aquáticos, o roteiro pernambucano é um dos mais completos do Brasil. Abaixo, listamos cinco destinos que não podem ficar de fora dos seus planos.

Leia Mais

5 praias imperdíveis em Pernambuco

Porto de Galinhas, Ipojuca

Considerada uma das praias mais famosas do Brasil, Porto de Galinhas é célebre por suas piscinas naturais de águas cristalinas. Formadas por recifes de corais, elas se tornam verdadeiros aquários a céu aberto durante a maré baixa. Os passeios de jangada são a principal atração e levam os visitantes até os pontos de mergulho, onde é possível observar peixes coloridos bem de perto. A vila local também oferece excelente infraestrutura, com restaurantes e lojas.

Praia dos Carneiros, Tamandaré

Com um visual que parece saído de um cartão-postal, a Praia dos Carneiros se destaca pela icônica Capela de São Benedito, construída à beira-mar. O cenário é composto por coqueiros altos, areia branca e um mar de águas calmas e esverdeadas, protegido por uma barreira de recifes. Passeios de catamarã exploram o rio Formoso, os bancos de areia e as piscinas naturais, além de paradas para o famoso banho de argila.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha

Eleita diversas vezes a praia mais bonita do mundo pelo prêmio Travelers' Choice, do site TripAdvisor, a Baía do Sancho é um tesouro nacional. Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, seu acesso é feito por uma escadaria encravada em uma fenda nas falésias. A recompensa é uma paisagem espetacular, com águas em tons de azul-turquesa e uma vida marinha riquíssima, sendo comum avistar golfinhos e tartarugas.

Maracaípe, Ipojuca

Vizinha de Porto de Galinhas, Maracaípe tem uma atmosfera completamente diferente. Conhecida como o paraíso dos surfistas, suas ondas fortes atraem praticantes do esporte de todo o país. No entanto, a praia também agrada quem busca tranquilidade no Pontal de Maracaípe, onde o rio encontra o mar, formando uma área de águas rasas e serenas. É lá que se pode fazer o passeio para observar cavalos-marinhos em seu habitat natural.

Calhetas, Cabo de Santo Agostinho

Pequena e charmosa, a praia de Calhetas tem um formato de coração e é cercada por rochas e vegetação exuberante. Suas águas são calmas e claras, ideais para um banho relaxante e para a prática de mergulho com snorkel. A estrutura local oferece bons restaurantes com vista para o mar. Pela proximidade com Recife, a cerca de 45 quilômetros, é um destino perfeito para um passeio de um dia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.