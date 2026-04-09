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Roteiro em Pernambuco: 5 praias paradisíacas para visitar no estado

De Porto de Galinhas a Carneiros, o litoral pernambucano é um tesouro; confira uma seleção de destinos imperdíveis para sua próxima viagem de férias

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
09/04/2026 10:30

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Roteiro em Pernambuco: 5 praias paradisíacas para visitar no estado
A beleza natural das praias de Pernambuco encanta visitantes com suas paisagens paradisíacas e águas convidativas. crédito: Pexels/ Max Luz

O litoral de Pernambuco é um convite irresistível para quem busca cenários deslumbrantes e águas mornas durante o ano todo. Com opções que vão de piscinas naturais a ondas perfeitas para o surfe, o estado oferece destinos que encantam viajantes de todos os perfis. Planejar a próxima viagem de férias fica mais fácil com uma seleção dos lugares mais paradisíacos da região.

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Cada praia tem sua própria identidade, proporcionando experiências únicas. De refúgios tranquilos ideais para famílias a pontos de badalação e esportes aquáticos, o roteiro pernambucano é um dos mais completos do Brasil. Abaixo, listamos cinco destinos que não podem ficar de fora dos seus planos.

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5 praias imperdíveis em Pernambuco

  1. Porto de Galinhas, Ipojuca
    Considerada uma das praias mais famosas do Brasil, Porto de Galinhas é célebre por suas piscinas naturais de águas cristalinas. Formadas por recifes de corais, elas se tornam verdadeiros aquários a céu aberto durante a maré baixa. Os passeios de jangada são a principal atração e levam os visitantes até os pontos de mergulho, onde é possível observar peixes coloridos bem de perto. A vila local também oferece excelente infraestrutura, com restaurantes e lojas.

  2. Praia dos Carneiros, Tamandaré
    Com um visual que parece saído de um cartão-postal, a Praia dos Carneiros se destaca pela icônica Capela de São Benedito, construída à beira-mar. O cenário é composto por coqueiros altos, areia branca e um mar de águas calmas e esverdeadas, protegido por uma barreira de recifes. Passeios de catamarã exploram o rio Formoso, os bancos de areia e as piscinas naturais, além de paradas para o famoso banho de argila.

  3. Baía do Sancho, Fernando de Noronha
    Eleita diversas vezes a praia mais bonita do mundo pelo prêmio Travelers' Choice, do site TripAdvisor, a Baía do Sancho é um tesouro nacional. Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, seu acesso é feito por uma escadaria encravada em uma fenda nas falésias. A recompensa é uma paisagem espetacular, com águas em tons de azul-turquesa e uma vida marinha riquíssima, sendo comum avistar golfinhos e tartarugas.

  4. Maracaípe, Ipojuca
    Vizinha de Porto de Galinhas, Maracaípe tem uma atmosfera completamente diferente. Conhecida como o paraíso dos surfistas, suas ondas fortes atraem praticantes do esporte de todo o país. No entanto, a praia também agrada quem busca tranquilidade no Pontal de Maracaípe, onde o rio encontra o mar, formando uma área de águas rasas e serenas. É lá que se pode fazer o passeio para observar cavalos-marinhos em seu habitat natural.

  5. Calhetas, Cabo de Santo Agostinho
    Pequena e charmosa, a praia de Calhetas tem um formato de coração e é cercada por rochas e vegetação exuberante. Suas águas são calmas e claras, ideais para um banho relaxante e para a prática de mergulho com snorkel. A estrutura local oferece bons restaurantes com vista para o mar. Pela proximidade com Recife, a cerca de 45 quilômetros, é um destino perfeito para um passeio de um dia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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