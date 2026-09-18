Tiradentes em 48h: seu roteiro completo para um fim de semana perfeito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tiradentes, uma das cidades históricas mais charmosas de Minas Gerais e reconhecida em 2026 pela revista Condé Nast Traveller como um dos melhores destinos do mundo, é um convite para um mergulho na cultura, arte e gastronomia brasileira. Com suas ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas barrocas, o destino atrai milhares de visitantes em busca de uma experiência autêntica e inesquecível.

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Para quem tem apenas 48 horas, organizar um roteiro que aproveite o melhor da cidade é fundamental. Pensando nisso, preparamos um guia prático para um fim de semana perfeito, combinando os pontos turísticos indispensáveis com dicas para sentir a verdadeira atmosfera do lugar.

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Dia 1: imersão na história e arte

Comece seu sábado explorando o Centro Histórico a pé. Deixe o carro de lado e caminhe sem pressa pelas ladeiras, observando a arquitetura preservada. A parada obrigatória é a Igreja Matriz de Santo Antônio, um dos mais importantes templos barrocos do Brasil, com sua rica talha dourada e detalhes impressionantes.

Após o almoço, o Largo das Forras é o lugar ideal para um descanso. Considerado o coração social da cidade, o largo é cercado por restaurantes, cafés e lojas. É o ponto de encontro de moradores e turistas, perfeito para tomar um café, saborear um doce mineiro e observar o movimento tranquilo da cidade.

À noite, a gastronomia de Tiradentes ganha destaque. A cidade é um polo gastronômico reconhecido, com restaurantes que valorizam ingredientes locais em pratos criativos. Escolha um dos estabelecimentos do Centro Histórico ou da Rua Direita para um jantar que celebra os sabores de Minas Gerais.

Dia 2: sabores e vistas inesquecíveis

Reserve a manhã de domingo para o icônico passeio de Maria Fumaça (verifique previamente os horários de operação). A locomotiva a vapor conecta Tiradentes à vizinha São João del Rei em uma viagem de aproximadamente 40 minutos. O trajeto oferece vistas deslumbrantes da Serra de São José e uma verdadeira volta ao passado.

De volta a Tiradentes, aproveite a tarde para explorar as inúmeras lojas de artesanato e ateliês espalhados pela cidade. A região é famosa por seus artistas e artesãos. Uma boa pedida é visitar o distrito de Bichinho, localizado a cerca de 7 km do centro, conhecido pela criatividade e variedade de suas peças.

Para fechar o roteiro com chave de ouro, dedique um tempo para conhecer os empórios locais. Eles oferecem uma seleção incrível de produtos da região, como queijos artesanais, cachaças premiadas, doces caseiros e o famoso pão de queijo. É a oportunidade perfeita para levar um pouco do sabor de Tiradentes para casa.

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Para garantir uma viagem tranquila, lembre-se de que passeios como a Maria Fumaça e alguns restaurantes podem ter horários específicos ou exigir reserva. Consultar as informações com antecedência é a chave para aproveitar ao máximo seu fim de semana.