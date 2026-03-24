Turismo religioso em Minas: 5 cidades para fortalecer sua fé

A busca por momentos de fé e reflexão, que cresce em transmissões online como as do Santo Rosário, encontra em Minas Gerais um destino ideal para ser vivida presencialmente. O estado, conhecido por sua rica história e arquitetura barroca, abriga cidades que são verdadeiros refúgios para quem deseja fortalecer a espiritualidade e se conectar com a arte sacra.

Os roteiros mineiros combinam peregrinação, cultura e belas paisagens, oferecendo uma experiência completa. As ruas de pedra e as igrejas centenárias contam histórias que atravessam gerações, mantendo viva a tradição religiosa do Brasil colonial. Conheça cinco cidades que se destacam nesse cenário.

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Ouro Preto

Visitar Ouro Preto é como fazer uma viagem no tempo. A cidade, que já foi capital de Minas Gerais, é um museu a céu aberto e abriga algumas das mais belas igrejas do país, muitas delas com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde. A Igreja de São Francisco de Assis e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar são paradas obrigatórias.

Durante a Semana Santa, as celebrações transformam a cidade, com procissões e tapetes de serragem colorida que cobrem as ladeiras históricas, atraindo fiéis de todo o Brasil.

Congonhas

Congonhas é um importante destino de peregrinação e o lar de uma das obras mais impressionantes da arte sacra mundial: o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. No adro da basílica, os doze profetas esculpidos em pedra-sabão por Aleijadinho emocionam pela riqueza de detalhes e expressividade.

O conjunto se completa com as seis capelas que representam os Passos da Paixão de Cristo, com esculturas em cedro que narram de forma vívida os últimos momentos de Jesus.

Mariana

Primeira capital de Minas Gerais, Mariana oferece um roteiro de fé e tranquilidade. Na Praça Minas Gerais, um dos cartões-postais do estado, ficam lado a lado as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, criando um cenário único. A Catedral Basílica da Sé, com seu histórico órgão, também é um ponto de grande interesse.

Tiradentes

Charmosa e acolhedora, Tiradentes convida a caminhadas tranquilas por suas ruas de pedra. O grande destaque religioso é a Matriz de Santo Antônio, uma das igrejas mais ricas em ouro do Brasil. Sua fachada imponente, com portada projetada por Aleijadinho, e seu interior suntuoso impressionam os visitantes. A cidade também celebra festas religiosas tradicionais com grande envolvimento da comunidade.

São João del-Rei

Conhecida como a "terra onde os sinos falam", São João del-Rei preserva a tradição do toque dos sinos como forma de comunicação, uma prática reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. A cidade possui um impressionante acervo de igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, que se destaca pela sua bela portada, e a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.