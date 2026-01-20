Roteiro de um fim de semana em São João del-Rei: o que fazer na cidade

São João del-Rei, em Minas Gerais, se consolida como um destino perfeito para uma escapada de fim de semana. A cidade combina um dos acervos barrocos mais importantes do Brasil com uma cena cultural vibrante e o melhor da gastronomia mineira, oferecendo uma experiência completa que vai muito além das ladeiras de pedra e dos casarões coloniais.

Para aproveitar ao máximo a viagem, um roteiro bem planejado faz toda a diferença. O ideal é dedicar o primeiro dia à imersão no centro histórico, onde o passado da cidade pulsa a cada esquina. Comece explorando a Igreja de São Francisco de Assis, uma obra-prima de Aleijadinho, e siga para a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, com seu interior folheado a ouro.

Após um almoço com o melhor da culinária mineira em um dos restaurantes da região, a tarde reserva uma das atrações mais famosas: o passeio de Maria Fumaça. O trajeto de 12 quilômetros até a vizinha Tiradentes é uma verdadeira viagem no tempo, percorrendo os trilhos da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas ao som do apito da locomotiva a vapor.

O que fazer no segundo dia

No domingo, a sugestão é explorar outras facetas de São João del-Rei. Pela manhã, visite o Memorial Tancredo Neves para conhecer mais sobre a vida e a carreira do ex-presidente, uma das figuras mais ilustres nascidas na cidade. O espaço conta com acervo de fotos, documentos e objetos pessoais que narram momentos cruciais da história política brasileira.

Outra opção é o Museu de Arte Sacra, que abriga um rico acervo de peças dos séculos 18 e 19, incluindo esculturas, pinturas e objetos litúrgicos. A visita oferece um panorama detalhado da religiosidade e da produção artística do período colonial mineiro.

Para encerrar a viagem, a tarde pode ser dedicada às compras de produtos locais. Explore as lojas de artesanato em estanho, uma tradição da região, e não deixe de provar e levar para casa os queijos, doces e cachaças artesanais. É a melhor forma de guardar um pedaço dos sabores de Minas e finalizar o roteiro.