Comer, amar e rezar: o que fazer em Lagoa Santa neste fim de semana

Agosto começa em Lagoa Santa com uma imagem simbólica: flores brancas, cantos, tambores e barcos de oferendas seguindo em direção às águas da lagoa. Neste sábado (1º/8), a cidade recebe o 3º Cortejo para Iemanjá, reunindo representantes de mais de 16 terreiros, lideranças religiosas e devotos em uma celebração que homenageia a Rainha do Mar às margens de um dos maiores patrimônios naturais do município.

Promovido pelo Instituto de Saberes Ancestrais (ISA), com apoio da Prefeitura de Lagoa Santa, o cortejo reforça a vocação da cidade para acolher diferentes expressões de fé e respeito à diversidade religiosa. É um convite para celebrar a ancestralidade, a paz e a conexão com as águas que também fazem parte da história de Lagoa Santa.

E este será apenas o primeiro capítulo de um fim de semana intenso, que pode ser resumido em três verbos: comer, amar e rezar.

Programação

13h - Abertura e início da feira de empreendedores sociais

15h - Receptivo de autoridades e lideranças espirituais

16h30 - Cortejo para Iemanjá

18h30 - Show artístico “Meu Samba é Reza” com Luter Nguzuale





Serviço

Dia:1º de agosto

Horário: A partir das 13h

Local: Praça Lagoa Central (Horto) – Lagoa Santa/MG

Evento gratuito e aberto ao público.









Rezar: começa o 203º Jubileu de Nossa Senhora da Saúde

Da espiritualidade de matriz africana à tradição católica, Lagoa Santa mostra que a fé possui muitas formas de manifestação.

Também neste sábado começa o 203º Jubileu de Nossa Senhora da Saúde, uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Minas Gerais. Até o dia 15 de agosto, milhares de peregrinos participarão de missas, novenas, procissões e momentos de oração dedicados à padroeira da cidade, conhecida como Mãe da Saúde e da Cura.

A devoção está profundamente ligada à história do município e à antiga crença nas propriedades terapêuticas das águas da lagoa. À noite, a programação cultural do jubileu transforma o entorno do santuário em um grande espaço de convivência, música e celebração.

Local: Praça da Matriz da Paróquia Mãe da Saúde

Comer: Café Gamela inaugura um novo capítulo da gastronomia local

Enquanto a cidade vive um momento de espiritualidade, um novo endereço promete conquistar quem acredita que comida também desperta memórias e afeto.

Neste sábado acontece a inauguração do Café Gamela, sob o comando da cozinheira Vanda Valentim, na Casa da Orla. Inspirado na cozinha mineira de raiz, o espaço reúne cafés especiais, quitandas artesanais, doces tradicionais e receitas que homenageiam as mulheres que ajudaram a construir a identidade gastronômica de Minas Gerais.

Mais do que uma cafeteria, o Café Gamela nasce como um ponto de encontro para quem deseja saborear a culinária mineira contemplando a paisagem da lagoa.

Serviço:

No próximo sábado, 1º de agosto, a partir das 10h, a Casa da Orla abre suas portas para receber o público. Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana D'Arc.

Amar: literatura, música e encontros sob um cajazeiro

O amor também se manifesta por meio da arte.

O 1º Sarau Sob o Pé de Cajá convida escritores, músicos, artistas e leitores para um encontro ao ar livre na orla da lagoa. Entre poesias, apresentações musicais e rodas de conversa, o evento celebra a literatura como espaço de afeto, escuta e convivência.

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É uma oportunidade para viver a cidade em outro ritmo, valorizando a produção cultural local e os encontros que surgem de forma espontânea.

Serviço

1º Sarau Literário da Lagoa – Sob o Pé de Cajá

Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)

Horário: das 16h às 20h

Local: Casa da família Boson – Rua Getúlio Vargas, 1460, bairro Joana D'Arc, Lagoa Santa (MG)

Ingressos: R$ 15, à venda pelo Sympla.





Artesanato, caminhada e o charme da orla

Quem passar pela região central ainda poderá visitar a tradicional feira de artesanato, caminhar pela orla, apreciar o pôr do sol e descobrir por que Lagoa Santa se tornou um dos destinos mais encantadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Serviço:



A feira reúne artesãos locais com peças em madeira, cerâmica, tecidos, bordados, bijuterias e produtos da economia criativa.

Local: Orla da Lagoa Central.

Funcionamento: Domingo, das 9h às 16h.

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A cidade já entra no clima da Festa de Agosto

O fim de semana também marca o início da contagem regressiva para a tradicional Festa de Agosto, que movimentará Lagoa Santa nas próximas semanas com grandes shows, manifestações culturais e milhares de visitantes.

Mas, antes da grande festa, a cidade oferece um roteiro que traduz sua própria essência.

Em poucas horas, é possível acompanhar um cortejo em homenagem a Iemanjá, participar de uma celebração centenária dedicada a Nossa Senhora da Saúde, descobrir novos sabores em um café que exalta a cozinha mineira e terminar o dia entre poesia, música e a beleza da lagoa.

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Em Lagoa Santa, comer, amar e rezar não são apenas programas para o fim de semana. São diferentes maneiras de viver uma cidade onde tradição, diversidade, cultura e hospitalidade caminham lado a lado.