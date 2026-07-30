Fé, tradição e música: 203º Jubileu de N. S. da Saúde movimenta Lagoa Santa

Para milhares de católicos, ela é a Mãe que acolhe, consola e intercede pela saúde do corpo e da alma. Sob o título de Nossa Senhora da Saúde, Maria volta a reunir seus devotos em Lagoa Santa para um dos momentos mais marcantes da fé no município. Entre os dias 31 de julho e 15 de agosto, a cidade celebra o 203º Jubileu de Nossa Senhora da Saúde, uma tradição bicentenária que transforma a Praça da Matriz em um grande espaço de oração, esperança e encontro.

Muito além de uma festa religiosa, o Jubileu é um convite à renovação da fé. Durante 16 dias, milhares de fiéis, romeiros e visitantes participam de missas, novena, procissões e momentos de adoração, agradecendo graças alcançadas e confiando a Maria seus pedidos de cura, proteção e fortalecimento espiritual. Ao redor da Igreja Matriz, a celebração também ganha contornos de festa popular, com gastronomia típica, artesanato e uma programação cultural gratuita que reúne moradores e turistas em um ambiente de fraternidade e devoção.





Fé que atravessa mais de dois séculos

Muito além das celebrações religiosas, o Jubileu representa um momento de encontro da comunidade. Famílias inteiras participam das missas, acompanham as procissões e aproveitam o ambiente acolhedor montado no centro histórico da cidade.

O novenário contará com celebrações diárias, momentos de oração e as tradicionais procissões pelas ruas centrais, reafirmando a devoção a Nossa Senhora da Saúde, padroeira de Lagoa Santa.

Gastronomia e tradição caminham juntas

Outro grande atrativo da festa são as tradicionais barraquinhas, que fazem parte da memória afetiva dos lagoassantenses. O público poderá saborear caldos, pastéis, espetinhos, doces típicos, quitandas e outras delícias da culinária mineira, além de conferir o artesanato produzido por empreendedores locais.

Com estrutura preparada para receber milhares de pessoas, o evento oferece um ambiente familiar, seguro e acolhedor para moradores e turistas.

Música para todos os estilos

Depois das celebrações religiosas, a Praça da Matriz se transforma em um palco de grandes encontros. As apresentações musicais começam sempre às 20h30, reunindo artistas locais e regionais em uma programação gratuita.

Programação cultural

1º de agosto (sábado) – Gabriel Salomão – 20h30

2 de agosto (domingo) – Léo Melodia – 20h30

3 de agosto (segunda-feira) – Giovanna Queiroz – 20h30

4 de agosto (terça-feira) – Warley Vieira – 20h30

5 de agosto (quarta-feira) – Adriane Santos – 20h30

6 de agosto (quinta-feira) – Paulo Roberto – 20h30

7 de agosto (sexta-feira) – Walisson Costa – 20h30

8 de agosto (sábado) – Teto Vinil – 20h30

9 de agosto (domingo) – Eric Matos – 20h30

10 de agosto (segunda-feira) – Academia Musical Orquestra Show da PMMG – 20h30

11 de agosto (terça-feira) – Palma da Mão – 20h30

12 de agosto (quarta-feira) – Warlock – 20h30

13 de agosto (quinta-feira) – Doce Veneno – 20h30

14 de agosto (sexta-feira) – Jéssica Mariano – 20h30

15 de agosto (sábado) – Saymon Maia, durante o almoço festivo, e Nínive, às 20h30, encerrando a programação cultural do Jubileu.

Um dos eventos mais importantes de Lagoa Santa

Mais do que uma festa religiosa, o Jubileu de Nossa Senhora da Saúde fortalece a identidade cultural de Lagoa Santa e movimenta o turismo, o comércio e a economia local. Durante o período, a cidade recebe visitantes de diversas regiões de Minas Gerais, que encontram na celebração um espaço de espiritualidade, convivência e valorização das tradições mineiras.

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Com mais de 200 anos de história, o Jubileu reafirma seu papel como um dos maiores símbolos da fé e da cultura lagoassantense, mantendo viva uma celebração que une gerações e transforma o coração da cidade em um grande palco de devoção e encontro.