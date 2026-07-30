1º Sarau Sob o Pé de Cajá reúne literatura, música e arte em Lagoa Santa

Lagoa Santa recebe, no próximo sábado (1º/8), a primeira edição do Sarau Literário da Lagoa – Sob o Pé de Cajá, um encontro que celebra a literatura, a música e as artes em um ambiente acolhedor e cercado pela natureza. Realizado das 16h às 20h, o evento reunirá artistas convidados e abrirá espaço para a participação espontânea do público, promovendo uma experiência de convivência, criatividade e expressão cultural.

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A condução do sarau será do ilustrador, designer gráfico e escritor Rômulo Garcia, formado pela Escola Guignard e pela Fundação Mineira de Educação Artística. Autor dos livros Clandestino (Editora Asa de Papel) e Meio (Editora Mosaico), ele dedica quatro décadas à ilustração, à edição de livros e à poesia. Como anfitrião da noite, conduzirá conversas, leituras e apresentações musicais, criando um ambiente de diálogo entre os convidados e o público.

Convidados

Entre os destaques da programação está a participação da estilista Raquell Guimarães, referência nacional em moda sustentável e artesanal. Há duas décadas, ela criou o projeto Flor de Lótus, iniciativa que utiliza a economia criativa para promover a reinserção social de pessoas que passaram pelo sistema prisional de Minas Gerais.

Também integra o encontro o estilista Victor Dzenk, um dos nomes mais reconhecidos da moda brasileira. Pioneiro na estamparia digital e conhecido pela excelência em modelagem autoral, Dzenk acumula coleções apresentadas nas principais semanas de moda do país e já vestiu diversas personalidades, sempre valorizando a identidade brasileira. Durante o sarau, ambos compartilharão suas trajetórias e experiências no universo da criação e da cultura.

Além das apresentações dos convidados, o evento reservará momentos para que o público possa ler poemas, apresentar textos autorais ou interpretar obras literárias, reforçando o caráter participativo da iniciativa. Também haverá estrutura de alimentação no local.

"Nossa proposta é criar uma experiência cultural de proximidade, em que artistas e público possam se conectar de forma genuína, valorizando a palavra, a música e a troca de ideias. Mais do que um evento, o Sarau busca fortalecer a cena cultural de Lagoa Santa e estimular a criação de novos espaços de encontro, reflexão e expressão artística na cidade", afirma a escritora Branca Boson, uma das organizadoras.

Inspiração na Flip

A ideia do Sob o Pé de Cajá nasceu a partir de um sarau realizado durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em um gramado em frente à casa do príncipe Joãozinho de Orleans e Bragança. O formato, conduzido por um anfitrião, reunia artistas e público ao redor de uma fogueira, em um ambiente de participação livre e descontraída. Dez anos depois, a proposta foi adaptada e ganha sua primeira edição em Lagoa Santa.

Segundo Tita Boson, também organizadora do evento, o nome faz referência ao pé de cajá que enfeita o jardim da casa da família, onde o sarau será realizado.

"A árvore foi plantada pelo nosso pai, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que, durante sua gestão, encomendou para o hall principal da Reitoria um painel pintado pela então estudante Yara Tupinambá com a frase 'condição primeira para a cultura é a liberdade'. É esse legado que o sarau propõe manter vivo", destaca.

Serviço

1º Sarau Literário da Lagoa – Sob o Pé de Cajá

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Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)

Horário: das 16h às 20h

Local: Casa da família Boson – Rua Getúlio Vargas, 1460, bairro Joana D'Arc, Lagoa Santa (MG)

Ingressos: R$ 15, à venda pelo Sympla.