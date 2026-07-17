O que fazer em Lagoa Santa neste final de semana
Gruta da Lapinha recebe festival gratuito com Maurício Tizumba, cultura popular, gastronomia, oficinas e atrações para toda a família
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Quem procura uma programação diferente para este fim de semana em Lagoa Santa tem um bom motivo para visitar um dos cenários naturais mais impressionantes de Minas Gerais. Neste sábado, 18 de julho, das 9h às 17h, a Gruta da Lapinha, no Parque Estadual do Sumidouro, será palco de uma edição especial do Palco Ocupa+, evento gratuito que reúne música, literatura, bem-estar, gastronomia, cultura popular e atividades para todas as idades.
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A programação acontece em parceria com a Feira Encantaria e transforma o parque em um grande espaço de convivência entre diferentes gerações. Embora o projeto tenha sido criado com foco no público 50+, as atrações foram pensadas para receber crianças, jovens, adultos e idosos em um dia de contato com a natureza e a cultura mineira.
O grande destaque da programação será o show de Maurício Tizumba e Tambor Mineiro, um dos maiores nomes da cultura popular brasileira. O público também poderá acompanhar apresentações de congados e folias das comunidades que integram o Parque Estadual do Sumidouro, além de shows de chorinho, teatro, contação de histórias, práticas de yoga, Lian Gong, oficinas de bordado, estamparia artesanal e atividades lúdicas.
Outro atrativo será o espaço dedicado à economia criativa, reunindo artesãos, artistas independentes e produtores locais. A tradicional Rota das Doceiras da Lapinha também participa do evento com uma cozinha-show e a venda de doces e quitandas típicas da região. Haverá ainda praça de alimentação e áreas de convivência espalhadas pelo parque.
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Cultura em um patrimônio natural de Minas
Além da programação cultural, o passeio oferece a oportunidade de conhecer um dos principais patrimônios naturais do estado. Localizada no Parque Estadual do Sumidouro, a Gruta da Lapinha é considerada uma das cavernas mais importantes do Brasil por suas formações calcárias, importância científica e histórica. O espaço abriga ainda o Museu Peter Lund, trilhas ecológicas e belas paisagens do carste mineiro.
A realização do evento também integra o movimento nacional Um Dia no Parque, iniciativa que incentiva a população a conhecer e valorizar as unidades de conservação brasileiras.
Confira a programação
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9h – Abertura
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9h30 – Lian Gong com Ana Beatriz
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10h10 – Ashtanga Yoga Kids com Gabi Giffoni
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10h40 – Contação de histórias com Alessandra Visentin e João de Ana
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10h40 – Roda de Bordado com Carol Lustosa
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11h30 – Espetáculo teatral 3 Contos de Amor, com Bianca Freire
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11h30 – Oficina de Carimbo em Tecido com Gui Brescia
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12h30 – Batuque Latino
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12h30 – Cozinha Show com a Rota das Doceiras
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13h30 – Choro da Lagoa
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13h30 – Território Lúndico
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14h30 – Manifestações culturais das comunidades do Parque Estadual do Sumidouro
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16h – Show com Maurício Tizumba e Tambor Mineiro
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17h – Encerramento
Serviço
Palco Ocupa+ – Edição Lagoa Santa
18 de julho (sábado)
Das 9h às 17h
Gruta da Lapinha – Parque Estadual do Sumidouro
Entrada gratuita
Evento com acessibilidade
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Para quem deseja unir lazer, natureza e cultura em um só passeio, esta é uma das melhores opções do fim de semana em Lagoa Santa. O evento oferece uma experiência completa em um dos cartões-postais mais emblemáticos de Minas Gerais.