Depois de passar por Pedro Leopoldo, na Grande BH, o primeiro Festival do Projeto Ocupa+ Encantaria desembarca em Lagoa Santa, gratuito e aberto para o público de todas as idades. O evento acontece no dia 6 de julho, de 9h às 17h na Gruta da Lapinha e conta com o show do violinista Marcelo Fonseca e do acordeonista Cícero Gonzaga, que apresentam músicas instrumentais homenageando a cultura popular.

A Banda Neutrox também subirá ao palco trazendo o estilo brega e uma seleção de músicas nacionais consagradas, homenageando grandes artistas brasileiros como Sidney Magal, Wando, Reginaldo Rossi e Tim Maia. A programação ainda traz atrações artísticas para todas as idades, que vão desde oficinas de brincadeiras, dobraduras, HQs e Grafite até atividades, que incentivam e desenvolvem o bem-estar físico e mental e estimulam a criatividade, por meio de aulas de yoga e Lian Gong.





O público também poderá aproveitar a Feira Encantaria e um Piquenique literário, com contação de histórias, durante todo evento. Essa parceria foi pensada no sentido de fortalecer a economia criativa e os mobilizadores da cultura, além de incentivar a literatura.

“O projeto Ocupa+ chega este ano nas praças públicas em uma celebração vibrante de estímulo à qualidade de vida por meio da arte, um incentivo à troca de saberes e comunicação entre gerações através de diferentes formas de expressões artísticas como exposições, música e oficinas variadas”, explica Flávia Vianna, coordenadora geral do projeto.

Na primeira fase, o projeto Ocupa+ realizou oficinas de artes visuais em três cidades da região metropolitana de BH - Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Vespasiano, com o foco principal para o público acima de 50 anos. E, nesta segunda etapa, além da programação apresentada, as obras produzidas nas oficinas serão expostas durante o festival em uma celebração à autonomia e à capacidade de criar dos participantes.





Programação Festival Ocupa+ | Lagoa Santa







9h – Abertura



9h15 – Exposição Relicário



A mostra expositiva “Relicário: Gestos que encantam” reúne obras que celebram a autonomia e a capacidade de criar dos participantes das oficinas de artes visuais realizadas pelo projeto Ocupa+ edição Encantaria. Durante o evento, os participantes poderão ainda viver a experiência da construção do painel de lambe que apresenta as obras realizadas nas oficinas. @d.niquearte





9h30 - Lian Gong



Técnica que une a Medicina Tradicional Chinesa e a Moderna Medicina Ocidental, consiste em um conjunto de exercícios que visam a prevenção e o tratamento de dores no pescoço, ombros, cintura, pernas e também doenças crônicas. A prática será ministrada por Ana Beatriz, conhecida pela sua participação árdua e desejo em transformar a vida das pessoas através da saúde, bem-estar, qualidade de vida e equilíbrio. @anabeatrizaapereira





10h15 – Oficina de Cerâmica



Fruto de um projeto que abarca a sustentabilidade e as relações culturais das comunidades próximas do Parque Estadual do Sumidouro com a arqueologia e a cerâmica, as mulheres ceramistas proporcionarão uma experiência sensorial linda! @bumbanacaneca





10h15 – Intervenção Grafite e Oficina de Grafite



Evandro Alves e Piero Bagnariol realizam uma pintura ao vivo com técnicas de graffiti sobre o tema arqueologia no cerrado. A tela será sorteada ao final do evento. @alves.comics @piero3.14



E Yuri Alves, Gabriel Alves e Edgar Ferreira vão ensinar técnicas de grafite com stencil.





11h – Yoga Kids



Quem vai ministrar essa prática deliciosa para os pequenos é a potente Soninha que está a frente do Lotus Bem-Estar há quase duas décadas! A ideia é plantar a sementinha de união desde a infância. Assim, temos mais chance de levar para a vida adulta a consciência de que estamos todos conectados. @eusonialotus @lotusbemestar





11h45 - Território Lúdico



Vivências lúdicas e criativas a partir do repertório de brincadeiras da cultura local e brasileira conectadas aos principais acontecimentos e personalidades da história natural, arqueológica e artística de Lagoa Santa/MG e entorno. Além disso, as crianças poderão ter um dia de cientista na gruta da lapinha e participar da brincadeira de escavação de animais pré-históricos. @danydhen @christinneottoni





11h45 – Aula de Forró



Você apaixonado pela dança ou reconhece na dança uma forma de alegria, junte-se a nós nesse momento de celebração para aprender uns passos de forró. Vamos celebrar a vida, as festas de junho e julho da nossa cultura! Teremos a participação do professor Carlos Gandula de Pedro Leopoldo e Paulo Paiva de Lagoa Santa.





12h30 – Sarau (poesia e música)



Venha se juntar a nós para um dia de pura magia literária. Teremos um Sarau Poético participativo! Será um encontro especial onde cada voz conta, cada verso ressoa e cada coração se conecta através das palavras. Ivone Ayres e Fernanda Rodrigues conduzirão um sarau livre para que os participantes interessados possam declamar poesias e músicas. Será um momento potente, cheio de delicadeza e forças sublimes. @tudoounanda





12h30 – Batalha de Pokémon



Os proprietários da Nerd+ vão dar uma aula de como se usa as cartinhas nas batalhas Pokémon. Isso mesmo: além de serem legais de se colecionar, vocês também podem montar um baralho para jogar com seus amigos. A aula terá tudo que você precisa saber para se tornar um mestre em batalhas Pokémon. @nerdplus_geek





13h30 - Marcelo Fonseca convida Cícero Gonzaga



A apresentação musical celebrará a beleza do violino e do acordeon, em um encontro da música instrumental e popular que rompe gerações. A harmonia entre os músicos e a escolha cuidadosa do repertório garantem uma experiência enriquecedora e prazerosa, onde o talento de dois instrumentistas e compositores se encontra. @violinomarcelofonseca





13h30 – Oficina de Dobradura



Explorando a Natureza com Papel - Nesta oficina, conduzida pela artista e arte-educadora Dominique Correia, adultos, crianças e idosos serão guiados em uma experiência artística, aprender a criar dobraduras com papel e descobrir onde a criatividade e a natureza se encontram, em um diálogo com o ambiente que estamos inseridos. @d.niquearte





14h15 – Piquenique Literário | Contação de Histórias



As histórias e suas personagens ganham vida na voz da contadora de histórias Alessandra Visentin, que idealizou em 2014 o Piquenique Literário. Alessandra participa de sessões de contação de histórias, sempre acompanhada de seu fiel escudeiro João de Ana, músico talentoso que de maneira lúdica e interativa promove a integração dos participantes. Enquanto a contação de histórias acontece, Camila Rajão, residente de Pedro Leopoldo e entusiasta da cultura da primeira infância dentre outras culturas e fazeres, conduzirá uma oficina de pinturas. @piqueniqueliterariols





15h - Oficina de História em Quadrinhos



Gabriel Lucas, Yuri Alves e Edgar Ferreira apresentarão noções básicas de quadrinhos com a elaboração de personagens baseados nos animais do cerrado, assim como introdução à técnica do molde vazado e estêncil, característica do graffiti moderno e presente nas pinturas rupestres do paleolítico.





15h45 - Banda Neutrox



Criada em 2016, a Banda Neutrox traz a chamada "música brega", com uma seleção de sucessos de todos os tempos da discografia brasileira, homenageando grandes artistas e bandas como Sidney Magal, Wando, Reginaldo Rossi, Golden Boys, Renato e Seus Blue Caps, The Fevers e até mesmo a genialidade de Tim Maia.





15h45 – Oficina de Colagem Analógica



A colagem é uma atividade divertida e que geralmente desperta o interesse das crianças. Alessandra Cecílio conduzirá essa oficina e mostrará que mais do que um lazer, a técnica de colagem contribui para o desenvolvimento infantil de inúmeras maneiras, estimulando a criatividade e expressão artística. @alessandracecilio





16h30 – Inauguração Preguiça Gigante



Durante todo o dia, Ricardo Serafim apresentará histórias ligadas a Luzia, Peter Lund e a Megafauna da região de Lagoa Santa e entorno para os participantes do evento. A oficina contará com a presença de réplicas da megafauna e culminará com a inauguração e boas-vindas para Preguiça-gigante.





17h - Encerramento