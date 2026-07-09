Lagoa Santa: fé e devoção movem a Festa do Divino na Lapinha

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Comunidade Nossa Senhora do Rosário, na Lapinha, em Lagoa Santa, vive dias de intensa devoção e celebração durante a tradicional novena e Festa de São Sebastião e Divino Espírito Santo, que teve início no dia 3 de julho e termina deste domingo (12/7). Organizada pela Paróquia São Paulo Missionário, a festividade reúne centenas de fiéis em momentos de oração, reflexão e confraternização, reforçando os laços de fé e comunidade que caracterizam o povo da região.

São Sebastião, mártir e protetor invocado contra pragas e doenças, e o Divino Espírito Santo, fonte de luz e força espiritual, são os grandes patronos desta festa que há gerações marca o calendário religioso e cultural de Lapinha. Para os moradores, a novena não é apenas uma sequência de missas e orações, mas um verdadeiro exercício de fé viva. Cada noite de novena reúne famílias inteiras, demonstrando a união e a crença profunda que sustentam a comunidade mesmo diante dos desafios do dia a dia.

Domingo, 12 de julho: o ponto alto das celebrações

O dia festivo, 12 de julho, promete ser o ápice de toda a novena, com uma programação rica e diversificada que une espiritualidade, cultura e lazer para todas as idades.

Pela manhã, as atividades começam cedo com cafés comunitários nas casas da Imperatriz e do Imperador do Divino, reforçando o espírito de acolhimento e partilha.

Às 10h, ocorre o tradicional cortejo até a igreja, momento de grande emoção em que os devotos expressam publicamente sua fé.

Às 11h, a Missa Solene será celebrada pelo Padre Luís Gustavo, com a presença especial da comunidade convidada de Nossa Senhora do Rosário - Lapinha. A celebração eucarística será o coração espiritual do dia, onde a fé se manifesta com fervor.

Em seguida, acontece o tradicional almoço, oportunidade de confraternização entre os participantes.

Durante a tarde, a animação continua com o Show com Gabi Soares, um dos destaques artísticos da festa. Para as crianças, uma completa Rua de Lazer oferecerá brinquedos, brincadeiras, a Carreta da Alegria e muita diversão gratuita, garantindo que as novas gerações também vivenciem a alegria da fé comunitária.

Ainda no domingo, a tradicional Cavalgada sairá às 12h da Igreja Nossa Senhora Sant’Ana, com concentração a partir das 10h. O dia se encerra com um leilão após o show com Marcelo Júnior, mantendo viva a tradição de arrecadação e solidariedade que ajuda a manter as obras da comunidade.

Fé que une e fortalece

Mais do que uma festa religiosa, a novena e Festa de São Sebastião e Divino Espírito Santo representam o que há de mais bonito na identidade do povo mineiro do interior: a capacidade de transformar a devoção em laços de solidariedade, alegria e esperança. Nas ruas de Lapinha, a fé não é apenas rezada, mas vivida coletivamente — nas novenas, nos cortejos, nas casas que abrem as portas para o café comunitário e na disposição de jovens e adultos em organizar as atividades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa união fortalece a comunidade e renova as energias para o ano que vem. São Sebastião, com sua imagem forte e protetora, e o fogo do Divino Espírito Santo simbolizam exatamente isso: resistência, luz e a presença constante de Deus na vida do povo. A comunidade de Lapinha convida todos os devotos e visitantes a participarem deste momento de celebração e gratidão.