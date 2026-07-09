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Novena de São Sebastião

Lagoa Santa: fé e devoção movem a Festa do Divino na Lapinha

Comunidade Nossa Senhora do Rosário vive dias intensos de oração, união e alegria, com programação especial no domingo (12/7)

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
09/07/2026 14:31

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Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Lapinha, em Lagoa santa, prepara para receber dezenas de visitantes na Festa de São Sebastião
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Lapinha, em Lagoa santa, prepara para receber dezenas de visitantes na Festa de São Sebastião crédito: Comunidade da Lapinha/Divulgação

A Comunidade Nossa Senhora do Rosário, na Lapinha, em Lagoa Santa, vive dias de intensa devoção e celebração durante a tradicional novena e Festa de São Sebastião e Divino Espírito Santo, que teve início no dia 3 de julho e termina deste domingo (12/7). Organizada pela Paróquia São Paulo Missionário, a festividade reúne centenas de fiéis em momentos de oração, reflexão e confraternização, reforçando os laços de fé e comunidade que caracterizam o povo da região.

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São Sebastião, mártir e protetor invocado contra pragas e doenças, e o Divino Espírito Santo, fonte de luz e força espiritual, são os grandes patronos desta festa que há gerações marca o calendário religioso e cultural de Lapinha. Para os moradores, a novena não é apenas uma sequência de missas e orações, mas um verdadeiro exercício de fé viva. Cada noite de novena reúne famílias inteiras, demonstrando a união e a crença profunda que sustentam a comunidade mesmo diante dos desafios do dia a dia.

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Domingo, 12 de julho: o ponto alto das celebrações

O dia festivo, 12 de julho, promete ser o ápice de toda a novena, com uma programação rica e diversificada que une espiritualidade, cultura e lazer para todas as idades.

  • Pela manhã, as atividades começam cedo com cafés comunitários nas casas da Imperatriz e do Imperador do Divino, reforçando o espírito de acolhimento e partilha.

  • Às 10h, ocorre o tradicional cortejo até a igreja, momento de grande emoção em que os devotos expressam publicamente sua fé.

  • Às 11h, a Missa Solene será celebrada pelo Padre Luís Gustavo, com a presença especial da comunidade convidada de Nossa Senhora do Rosário - Lapinha. A celebração eucarística será o coração espiritual do dia, onde a fé se manifesta com fervor.

  • Em seguida, acontece o tradicional almoço, oportunidade de confraternização entre os participantes.

Durante a tarde, a animação continua com o Show com Gabi Soares, um dos destaques artísticos da festa. Para as crianças, uma completa Rua de Lazer oferecerá brinquedos, brincadeiras, a Carreta da Alegria e muita diversão gratuita, garantindo que as novas gerações também vivenciem a alegria da fé comunitária.

Ainda no domingo, a tradicional Cavalgada sairá às 12h da Igreja Nossa Senhora Sant’Ana, com concentração a partir das 10h. O dia se encerra com um leilão após o show com Marcelo Júnior, mantendo viva a tradição de arrecadação e solidariedade que ajuda a manter as obras da comunidade.

Fé que une e fortalece

Mais do que uma festa religiosa, a novena e Festa de São Sebastião e Divino Espírito Santo representam o que há de mais bonito na identidade do povo mineiro do interior: a capacidade de transformar a devoção em laços de solidariedade, alegria e esperança. Nas ruas de Lapinha, a fé não é apenas rezada, mas vivida coletivamente — nas novenas, nos cortejos, nas casas que abrem as portas para o café comunitário e na disposição de jovens e adultos em organizar as atividades.

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Essa união fortalece a comunidade e renova as energias para o ano que vem. São Sebastião, com sua imagem forte e protetora, e o fogo do Divino Espírito Santo simbolizam exatamente isso: resistência, luz e a presença constante de Deus na vida do povo. A comunidade de Lapinha convida todos os devotos e visitantes a participarem deste momento de celebração e gratidão. 

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