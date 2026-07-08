Lagoa Santa recebe o Re-Veste: moda que se reinventa, arte que transforma 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A criadora mineira Alessandra Cecílio transforma em realidade um sonho construído ao longo de anos de pesquisa, afeto, trabalho manual e desejo de criar novos caminhos para a moda. O projeto Re-Veste nasce como uma experiência de moda autoral, circular e sustentável, que convida o público a enxergar beleza, memória e potência naquilo que já existe.

Produtora cultural com trajetória dedicada ao desenvolvimento e à gestão de projetos, Alessandra sempre acreditou na criação como ferramenta de transformação. Agora, esse desejo ganha forma em uma coleção exclusiva de 20 peças desenvolvidas a partir da técnica de upcycling, reunindo roupas e tecidos garimpados que recebem novos sentidos por meio de curadoria, desenho, customização e reinvenção.

Aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc — PNAB Minas Gerais, por meio do Edital 10/2024, ID 7057 —, o Re-Veste é mais do que a realização de um projeto cultural: é a materialização de uma vontade antiga de unir moda, sustentabilidade, arte e pertencimento em uma mesma passarela.

Quando uma roupa ganha uma nova história

Cada peça carrega uma história anterior e, ao mesmo tempo, abre espaço para uma nova narrativa. O processo criativo começa muito antes do desfile: Alessandra observa cuidadosamente cada roupa encontrada, registra o seu “antes”, desenvolve croquis, pesquisa referências, experimenta formas e imagina possibilidades para materiais que já passaram por outros corpos, tempos e afetos.

Tecidos, desenhos, referências visuais e experimentações compõem o universo do Re-Veste, valorizando o tempo da criação, o trabalho manual e a construção coletiva entre a criadora, costureiras e equipe artística.

“Transformar uma peça é também transformar a forma como a gente se relaciona com ela. O Re-Veste nasce desse desejo de olhar novamente para aquilo que já existe e perceber novas possibilidades”, destaca Alessandra Cecílio.

Uma passarela de pertencimento

Mais do que apresentar uma coleção, o projeto propõe uma reflexão sobre o vestir. Ao ressignificar roupas de segunda mão e transformá-las em criações únicas, o Re-Veste amplia o olhar sobre consumo, autoria e sustentabilidade, mostrando que a moda pode ser uma linguagem artística, acessível, plural e conectada às diferentes formas de existir.

A passarela também será ocupada por pessoas que fazem parte da trajetória pessoal e afetiva de Alessandra. Entre amigos, ex-educandos e pessoas próximas à criadora, os modelos convidados reforçam o espírito de pertencimento que atravessa o projeto. A proposta é celebrar corpos, histórias e presenças diversas, fazendo do desfile um espaço de encontro e representação.

Música, desenho e encontros que ampliam a experiência

A experiência sonora integra esse universo de transformação. Com curadoria musical de Silvia Lacerda, o setlist propõe um diálogo entre referências da cultura popular brasileira, como congados, folias e boi da manta, a força estética do rock e elementos ligados à brasilidade, às paisagens, às cores e aos contrastes do país. A trilha acompanha o movimento das peças e cria um percurso entre leveza, intensidade e atitude.

Em Lagoa Santa, a estreia ganha ainda mais camadas artísticas. Durante o desfile, o cartunista Evandro Alves realizará uma Performance de Desenho Artístico ao vivo, traduzindo em traços o movimento, as formas e as sensações da passarela. Reconhecido nacional e internacionalmente, com publicações em veículos como Folha de São Paulo e Le Monde Diplomatique Brasil, Alves foi homenageado no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIQ-BH, em 2024, e venceu o Troféu HQ-Mix em 2025, principal premiação brasileira dos quadrinhos.

A programação será encerrada com um pocket show do cantor e compositor João de Ana. Com mais de três décadas de trajetória na música brasileira, o artista tem trabalho autoral lançado pela gravadora Kuarup e canções premiadas em festivais mineiros. Sua obra dialoga com as tradições musicais de Minas Gerais e com a MPB, reunindo memórias, afetos e referências culturais que se conectam diretamente ao espírito do Re-Veste.

Durante os intervalos de troca de figurino, Alessandra Cecílio também participa de uma roda de conversa com o público sobre moda circular, sustentabilidade, processo criativo e upcycling. O encontro aproxima os espectadores dos bastidores e das reflexões que deram origem ao projeto.

Um sonho que percorre o Vetor Norte

A circulação do Re-Veste acontece em julho de 2026, passando por espaços culturais do Vetor Norte: Casa da Orla, em Lagoa Santa; Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa, em Vespasiano; e Palácio da Cultura, em Matozinhos. A proposta amplia o diálogo entre moda, arte e território, levando a experiência para diferentes públicos e cidades da região.

Com criação autoral, reaproveitamento, música, desenho e valorização do fazer manual, o Re-Veste celebra a realização de um sonho que se transforma em experiência coletiva. Uma passarela onde roupas ganham novos destinos, histórias encontram novos corpos e a moda se revela como espaço de arte, consciência e transformação.

Serviço

Lagoa Santa

Casa da Orla — Avenida Getúlio Vargas, 1732, Joana Darc

11 de julho de 2026, às 17h

Vespasiano

Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa — Rua Francisco Lima, 9, Centro

18 de julho de 2026, às 19h

Matozinhos

Palácio da Cultura — Praça do Rosário, 50, Centro

25 de julho de 2026, às 19h

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Saiba mais: @reveste.upcycling