MODA SUSTENTÁVEL

(foto: Juliana Rocha/divulgação)







Lenny Niemeyer acaba de lançar o preview da sua coleção de verão 2023, Raiar, inspirada na força do amanhecer, que traz vida a uma natureza exuberante e tropical. As cores e estampas remetem às luzes que viajam livres, no compasso do vento, acendendo o colorido das folhas, trazendo reflexos novos, distorcendo as imagens num clima etéreo e energizado.

(foto: Juliana Rocha/divulgação)

A coleção traz maiôs e biquinis em diversas modelagens. Chama atenção os maios frente única, chegado ao pescoço, e outro que tem amarração nas costas com uma sequencia de ilhós. Já os biquinis surgem em grande variedade, desde modelos com a parte superior maior, de um ombro só, ou frente única, até o tradicional soutien cortininha. As estampas geométricas predominam, mas as folhagens e o animal print, dessa vez voltado para o desenho das belas penas das aves chama atenção. Na cartela de cores os tons terrosos, uma extensa gama de verde e os mais claros indo do off white ao rosa passando pelo amarelo e laranja, remetendo às nuances dos raios de luz de um nascer ou mesmo pôr do sol. Já para a linha resort saídas, kaftas, chemises longos e curtos, capas, tudo fluido e com bastante sensação de frescor, sem contudo perder a elegância natural sempre presente nas criações de Lenny Niemeyer.

(foto: Juliana Rocha/divulgação)

A marca foca cada vez mais nos produtos sustentáveis e handmade. Nessa coleção a linha Feito no Brasil traz acessórios feitos em fibras naturais por artesãos brasileiros, onde são utilizados carnaúba, madeira, vime, buriti e caroá.

As bolsas da coleção da label trazem o lifestyle praiano e são confeccionadas em materiais como com a fibra da palmeira da Carnaúba, planta originária do nordeste do Brasil, que são produzidas em parceria com o Instituto Caburé, projeto fundado no Piauí que busca realizar ações de impacto socioambiental positivo na região do Delta do Rio Parnaíba. Em madeira, com madeira Freijó licenciada pelo Ibama e resultante de reaproveitamento de outros processos industriais, feita no Rio de Janeiro por artesãos parceiros e na Bahia são desenvolvidas as bolsas com a fibra de caroá por uma cooperativa parceira, a fibra originária da caatinga brasileira resulta em peças elegantes e resistentes.