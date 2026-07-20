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Fúria vibrante

Espanha em festa: um guia para viajar pelo país bicampeão do mundo

De Madri a Ibiza, veja os melhores lugares para visitar e celebrar na nação campeã

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
20/07/2026 16:33 - atualizado em 20/07/2026 17:26

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O meio-campista Rodri ergue a taça durante o desfile da seleção da Espanha em carro aberto pelas ruas de Madri
O meio-campista Rodri ergue a taça durante o desfile da seleção da Espanha em carro aberto pelas ruas de Madri crédito: Thomas COEX / AFP

Menos de 24 horas após a histórica vitória de domingo (19/7) contra a Argentina, que garantiu seu segundo título na Copa do Mundo, a Espanha continua em festa. O clima de euforia que toma conta do país reforça o convite para explorar suas cidades vibrantes, praias paradisíacas e cultura rica em meio à celebração dos bicampeões.

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Barcelona prepara um verão histórico em 2026 e espera uma temporada recorde

Com o país em celebração, este é o momento perfeito para planejar uma viagem e mergulhar na atmosfera festiva dos campeões. Cidades que já figuram entre as mais procuradas do mundo oferecem roteiros variados, que combinam história, gastronomia e paisagens deslumbrantes.

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De festas a praias: roteiros pela Espanha

Palma de Mallorca-Ralf Roletschek
Palma de Mallorca Ralf Roletschek
O meio-campista Rodri ergue a taça durante o desfile da seleção da Espanha em carro aberto pelas ruas de Madri -Thomas COEX / AFP
O meio-campista Rodri ergue a taça durante o desfile da seleção da Espanha em carro aberto pelas ruas de Madri Thomas COEX / AFP
Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta-Carlos Altman/EM
Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta Carlos Altman/EM
Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola -Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola
Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola
Cidade das Artes e Ciências - Valência - Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência.-Bybbisch94, Christian Gebhardt/Wikimédia Commons
Cidade das Artes e Ciências - Valência - Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência. Bybbisch94, Christian Gebhardt/Wikimédia Commons
Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. -Draceane wikimedia commons
Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. Draceane wikimedia commons
O restaurante fica localizado na badalada ilha de Ibiza, uma badalada ilha do Mar Mediterrâneo, que faz parte das Ilhas Baleares, na Espanha. -Michael Tomlinson Unsplash
O restaurante fica localizado na badalada ilha de Ibiza, uma badalada ilha do Mar Mediterrâneo, que faz parte das Ilhas Baleares, na Espanha. Michael Tomlinson Unsplash

Madri, a capital, é o coração pulsante do país. Oferece uma combinação de arte, com museus de classe mundial, e uma vida noturna agitada. É o ponto de partida perfeito para quem deseja explorar a cultura espanhola em sua essência.

Famosa pela arquitetura icônica de Gaudí, Barcelona mescla o charme de suas ruas históricas com a energia de uma cidade praiana moderna. Um destino que agrada a todos os perfis de viajantes, desde os que buscam cultura até os que querem relaxar à beira-mar.

Na região da Andaluzia, Sevilha encanta com suas tradições, como o flamenco, e uma arquitetura que reflete séculos de história. O clima quente da região convida a longas caminhadas por suas praças e ruelas charmosas.

Conhecida como a cidade da paella, Valência equilibra construções futuristas, como a Cidade das Artes e das Ciências, com praias urbanas e um centro histórico acolhedor. É um destino que une inovação e tradição de forma harmoniosa.

Para quem busca agito e natureza, Ibiza é a escolha certa. Embora seja mundialmente famosa por suas festas, a ilha também revela um lado tranquilo, com enseadas de águas cristalinas e paisagens naturais preservadas.

Já Palma de Maiorca, a maior das Ilhas Baleares, é um refúgio de praias paradisíacas e vilarejos de pedra encantadores. A Serra de Tramuntana oferece um cenário espetacular para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.

Espanha será sede da Copa de 2030

Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta
Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta Carlos Altman/EM

A festa de hoje é apenas um aperitivo do que está por vir. Além do triunfo em campo na Copa de 2026, a Espanha já se prepara para assumir o protagonismo global do esporte mais uma vez: o país será uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de 2030, ao lado de Portugal e Marrocos.

Estádios lendários como o Santiago Bernabéu e o Camp Nou passarão por momentos inesquecíveis, consolidando a Espanha como o destino definitivo para os amantes do futebol e das viagens nos próximos anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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