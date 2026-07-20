Espanha em festa: um guia para viajar pelo país bicampeão do mundo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Menos de 24 horas após a histórica vitória de domingo (19/7) contra a Argentina, que garantiu seu segundo título na Copa do Mundo, a Espanha continua em festa. O clima de euforia que toma conta do país reforça o convite para explorar suas cidades vibrantes, praias paradisíacas e cultura rica em meio à celebração dos bicampeões.

Barcelona prepara um verão histórico em 2026 e espera uma temporada recorde

Com o país em celebração, este é o momento perfeito para planejar uma viagem e mergulhar na atmosfera festiva dos campeões. Cidades que já figuram entre as mais procuradas do mundo oferecem roteiros variados, que combinam história, gastronomia e paisagens deslumbrantes.

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De festas a praias: roteiros pela Espanha

Palma de Mallorca Ralf Roletschek O meio-campista Rodri ergue a taça durante o desfile da seleção da Espanha em carro aberto pelas ruas de Madri Thomas COEX / AFP Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta Carlos Altman/EM Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola Cidade das Artes e Ciências - Valência - Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência. Bybbisch94, Christian Gebhardt/Wikimédia Commons Outro nome comum para praças na Espanha é "Mayor" (maior, em português). Rodeada para sobrados de três andares, a Plaza Mayor, em Madri, é retangular, com 129m de comprimento por 94m de largura, e tem 237 varandas. Sua origem remonta ao século 15. E o Arco de Cuchilleros é o pórtico mais conhecido da praça. Draceane wikimedia commons O restaurante fica localizado na badalada ilha de Ibiza, uma badalada ilha do Mar Mediterrâneo, que faz parte das Ilhas Baleares, na Espanha. Michael Tomlinson Unsplash Voltar Próximo

Madri, a capital, é o coração pulsante do país. Oferece uma combinação de arte, com museus de classe mundial, e uma vida noturna agitada. É o ponto de partida perfeito para quem deseja explorar a cultura espanhola em sua essência.

Famosa pela arquitetura icônica de Gaudí, Barcelona mescla o charme de suas ruas históricas com a energia de uma cidade praiana moderna. Um destino que agrada a todos os perfis de viajantes, desde os que buscam cultura até os que querem relaxar à beira-mar.

Na região da Andaluzia, Sevilha encanta com suas tradições, como o flamenco, e uma arquitetura que reflete séculos de história. O clima quente da região convida a longas caminhadas por suas praças e ruelas charmosas.

Conhecida como a cidade da paella, Valência equilibra construções futuristas, como a Cidade das Artes e das Ciências, com praias urbanas e um centro histórico acolhedor. É um destino que une inovação e tradição de forma harmoniosa.

Para quem busca agito e natureza, Ibiza é a escolha certa. Embora seja mundialmente famosa por suas festas, a ilha também revela um lado tranquilo, com enseadas de águas cristalinas e paisagens naturais preservadas.

Já Palma de Maiorca, a maior das Ilhas Baleares, é um refúgio de praias paradisíacas e vilarejos de pedra encantadores. A Serra de Tramuntana oferece um cenário espetacular para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.

Espanha será sede da Copa de 2030

Basílica da sagrada Família, em Barcelona, demorou 144 anos para ficar pronta Carlos Altman/EM

A festa de hoje é apenas um aperitivo do que está por vir. Além do triunfo em campo na Copa de 2026, a Espanha já se prepara para assumir o protagonismo global do esporte mais uma vez: o país será uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de 2030, ao lado de Portugal e Marrocos.

Estádios lendários como o Santiago Bernabéu e o Camp Nou passarão por momentos inesquecíveis, consolidando a Espanha como o destino definitivo para os amantes do futebol e das viagens nos próximos anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.