Espanha em festa: um guia para viajar pelo país bicampeão do mundo
De Madri a Ibiza, veja os melhores lugares para visitar e celebrar na nação campeã
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Menos de 24 horas após a histórica vitória de domingo (19/7) contra a Argentina, que garantiu seu segundo título na Copa do Mundo, a Espanha continua em festa. O clima de euforia que toma conta do país reforça o convite para explorar suas cidades vibrantes, praias paradisíacas e cultura rica em meio à celebração dos bicampeões.
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Barcelona prepara um verão histórico em 2026 e espera uma temporada recorde
Com o país em celebração, este é o momento perfeito para planejar uma viagem e mergulhar na atmosfera festiva dos campeões. Cidades que já figuram entre as mais procuradas do mundo oferecem roteiros variados, que combinam história, gastronomia e paisagens deslumbrantes.
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De festas a praias: roteiros pela Espanha
Madri, a capital, é o coração pulsante do país. Oferece uma combinação de arte, com museus de classe mundial, e uma vida noturna agitada. É o ponto de partida perfeito para quem deseja explorar a cultura espanhola em sua essência.
Famosa pela arquitetura icônica de Gaudí, Barcelona mescla o charme de suas ruas históricas com a energia de uma cidade praiana moderna. Um destino que agrada a todos os perfis de viajantes, desde os que buscam cultura até os que querem relaxar à beira-mar.
Na região da Andaluzia, Sevilha encanta com suas tradições, como o flamenco, e uma arquitetura que reflete séculos de história. O clima quente da região convida a longas caminhadas por suas praças e ruelas charmosas.
Conhecida como a cidade da paella, Valência equilibra construções futuristas, como a Cidade das Artes e das Ciências, com praias urbanas e um centro histórico acolhedor. É um destino que une inovação e tradição de forma harmoniosa.
Para quem busca agito e natureza, Ibiza é a escolha certa. Embora seja mundialmente famosa por suas festas, a ilha também revela um lado tranquilo, com enseadas de águas cristalinas e paisagens naturais preservadas.
Já Palma de Maiorca, a maior das Ilhas Baleares, é um refúgio de praias paradisíacas e vilarejos de pedra encantadores. A Serra de Tramuntana oferece um cenário espetacular para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.
Espanha será sede da Copa de 2030
A festa de hoje é apenas um aperitivo do que está por vir. Além do triunfo em campo na Copa de 2026, a Espanha já se prepara para assumir o protagonismo global do esporte mais uma vez: o país será uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de 2030, ao lado de Portugal e Marrocos.
Estádios lendários como o Santiago Bernabéu e o Camp Nou passarão por momentos inesquecíveis, consolidando a Espanha como o destino definitivo para os amantes do futebol e das viagens nos próximos anos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.