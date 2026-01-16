3 cidades na Espanha para conhecer além de Madri e Barcelona
Fuja do óbvio: explore os encantos de Sevilha, Valência e Bilbao, destinos que oferecem cultura, gastronomia e experiências únicas
compartilheSIGA
Explorar a Espanha e pensar apenas em Madri ou Barcelona é deixar de lado uma parte vibrante do país. Para quem busca fugir do roteiro tradicional, cidades como Sevilha, Valência e Bilbao oferecem experiências autênticas, repletas de cultura, gastronomia e uma atmosfera única. Cada uma revela uma faceta diferente da Espanha, com identidades bem definidas e atrações inesquecíveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esses destinos combinam história e modernidade, convidando o viajante a mergulhar em cenários que vão muito além dos cartões-postais mais conhecidos. Preparar as malas para descobrir esses lugares é a garantia de uma viagem surpreendente, com sabores e paisagens que ficam na memória.
Leia Mais
-
-
-
Viagem para Ronda: conheça a cidade construída sobre um abismo rochoso
Sevilha: paixão andaluza
No coração da Andaluzia, Sevilha pulsa ao som do flamenco. A capital da região é um convite para se perder em ruas ensolaradas, pátios floridos e praças cheias de vida. A cidade abriga monumentos grandiosos, como a imponente Catedral de Sevilha, onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, e a Giralda, sua torre com uma vista panorâmica.
Outro ponto indispensável é o Real Alcázar, um complexo de palácios reais de origem moura com jardins deslumbrantes. Para sentir a alma local, caminhe sem pressa pelo bairro de Santa Cruz, com suas vielas estreitas e casas brancas, e termine o dia provando as tradicionais tapas em um dos muitos bares da região.
Valência: futuro e tradição à beira-mar
Banhada pelo Mediterrâneo, Valência é uma cidade de contrastes fascinantes. Seu centro histórico preserva a arquitetura medieval, enquanto a parte moderna surpreende com um dos complexos arquitetônicos mais impressionantes da Europa: a Cidade das Artes e das Ciências. O local, projetado principalmente por Santiago Calatrava, é um espetáculo visual.
Valência também é o berço da paella, e provar o prato em sua terra natal é uma experiência obrigatória. A cidade ainda oferece o Jardim do Turia, um imenso parque urbano construído no antigo leito de um rio, perfeito para uma caminhada ou passeio de bicicleta antes de relaxar na praia da Malvarrosa.
Bilbao: arte e vanguarda basca
Bilbao é o exemplo perfeito de transformação urbana. A cidade, que já foi um centro industrial, renasceu como um polo de arte e design no coração do País Basco. O grande ícone dessa mudança é o Museu Guggenheim, projetado por Frank Gehry, um edifício de titânio e vidro que se tornou um marco da arquitetura contemporânea mundial.
Além do museu, o centro histórico, conhecido como Casco Viejo, é um charme. Suas sete ruas originais são repletas de lojas, cafés e bares onde se pode saborear os famosos pintxos, as pequenas porções de comida que são a alma da gastronomia basca. É a combinação ideal de cultura, história e boa mesa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.