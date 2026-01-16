3 cidades na Espanha para conhecer além de Madri e Barcelona

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Explorar a Espanha e pensar apenas em Madri ou Barcelona é deixar de lado uma parte vibrante do país. Para quem busca fugir do roteiro tradicional, cidades como Sevilha, Valência e Bilbao oferecem experiências autênticas, repletas de cultura, gastronomia e uma atmosfera única. Cada uma revela uma faceta diferente da Espanha, com identidades bem definidas e atrações inesquecíveis.

Esses destinos combinam história e modernidade, convidando o viajante a mergulhar em cenários que vão muito além dos cartões-postais mais conhecidos. Preparar as malas para descobrir esses lugares é a garantia de uma viagem surpreendente, com sabores e paisagens que ficam na memória.

Sevilha: paixão andaluza

No coração da Andaluzia, Sevilha pulsa ao som do flamenco. A capital da região é um convite para se perder em ruas ensolaradas, pátios floridos e praças cheias de vida. A cidade abriga monumentos grandiosos, como a imponente Catedral de Sevilha, onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, e a Giralda, sua torre com uma vista panorâmica.

A arquitetura suntuosa da Praça de Espanha ilustra a riqueza cultural de Sevilha, coração da Andaluzia.paologallophoto

Outro ponto indispensável é o Real Alcázar, um complexo de palácios reais de origem moura com jardins deslumbrantes. Para sentir a alma local, caminhe sem pressa pelo bairro de Santa Cruz, com suas vielas estreitas e casas brancas, e termine o dia provando as tradicionais tapas em um dos muitos bares da região.

Valência: futuro e tradição à beira-mar

Banhada pelo Mediterrâneo, Valência é uma cidade de contrastes fascinantes. Seu centro histórico preserva a arquitetura medieval, enquanto a parte moderna surpreende com um dos complexos arquitetônicos mais impressionantes da Europa: a Cidade das Artes e das Ciências. O local, projetado principalmente por Santiago Calatrava, é um espetáculo visual.

A atmosfera noturna de Valência revela a beleza arquitetônica de seu centro histórico, destacando a tradição da cidade.benedek de Getty Images Signature

Valência também é o berço da paella, e provar o prato em sua terra natal é uma experiência obrigatória. A cidade ainda oferece o Jardim do Turia, um imenso parque urbano construído no antigo leito de um rio, perfeito para uma caminhada ou passeio de bicicleta antes de relaxar na praia da Malvarrosa.

Bilbao: arte e vanguarda basca

Bilbao é o exemplo perfeito de transformação urbana. A cidade, que já foi um centro industrial, renasceu como um polo de arte e design no coração do País Basco. O grande ícone dessa mudança é o Museu Guggenheim, projetado por Frank Gehry, um edifício de titânio e vidro que se tornou um marco da arquitetura contemporânea mundial.

A arquitetura e a paisagem de Bilbao refletem a transformação da cidade em um vibrante centro de arte e vanguarda.MarioGuti de Getty Images Signature

Além do museu, o centro histórico, conhecido como Casco Viejo, é um charme. Suas sete ruas originais são repletas de lojas, cafés e bares onde se pode saborear os famosos pintxos, as pequenas porções de comida que são a alma da gastronomia basca. É a combinação ideal de cultura, história e boa mesa.

