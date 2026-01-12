O que fazer em Valencia: um roteiro de 3 dias pela cidade espanhola

Explorar Valencia em três dias é mergulhar em um contraste fascinante entre o charme histórico e a arquitetura de vanguarda. A cidade espanhola, berço da paella, oferece uma experiência completa que combina cultura, gastronomia e praias do Mediterrâneo. Um roteiro bem planejado permite aproveitar o melhor de cada um desses mundos sem correria.

O ideal é organizar a viagem por regiões para otimizar o tempo. Para se locomover entre as atrações, a cidade conta com um sistema de transporte público eficiente, incluindo metrô e ônibus, mas alugar uma bicicleta é uma ótima opção para percorrer o Jardim do Túria e a orla.

Leia Mais

Dia 1: O coração histórico e os sabores locais

Comece sua jornada pelo centro histórico, no Bairro del Carmen. Perca-se por suas ruas estreitas e descubra praças charmosas. A visita à Catedral de Valencia é obrigatória, um templo gótico que abriga o que muitos acreditam ser o Santo Graal. Próximo dali estão as Torres de Serranos, um antigo portão da muralha medieval que oferece vistas panorâmicas da cidade.

Para o almoço, a parada certa é o Mercado Central. Além de ser uma joia da arquitetura modernista, o local vibra com barracas de produtos frescos, presuntos e queijos. Aproveite para provar a autêntica paella valenciana em um dos restaurantes do entorno ou se deliciar com tapas e bebidas locais, como a horchata.

Dia 2: A arquitetura do futuro e a natureza

Reserve o segundo dia para a impressionante Cidade das Artes e das Ciências. O complexo arquitetônico futurista, inaugurado em etapas a partir de 1998 e projetado por Santiago Calatrava com estruturas de Félix Candela, parece saído de um filme de ficção científica. Suas principais estruturas incluem o Hemisfèric (cinema IMAX), o Museu das Ciências e o Oceanogràfic, o maior aquário da Europa.

Ao lado do complexo está o Jardim do Túria. Este imenso parque foi criado no antigo leito do rio Túria, que foi desviado após a grande inundação de 1957. Hoje, é o pulmão verde de Valencia, perfeito para uma caminhada, um passeio de bicicleta ou simplesmente para relaxar na grama e observar o movimento.

Dia 3: Sol, praia e o charme da marina

Dedique o último dia para relaxar à beira-mar. A Playa de la Malvarrosa é a praia mais famosa da cidade, com uma extensa faixa de areia dourada e águas calmas. O seu calçadão, o Paseo Marítimo, é repleto de restaurantes e bares, ideais para saborear frutos do mar frescos com vista para o Mediterrâneo.

Caminhe até a Marina de Valencia, que foi modernizada para a competição de vela America's Cup. A área é sofisticada, com iates, restaurantes modernos e o icônico edifício "Veles e Vents", que se tornou um símbolo da nova fase da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.