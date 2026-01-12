O que fazer em Mallorca: um roteiro de 5 dias na ilha espanhola

Mallorca, a maior das Ilhas Baleares na Espanha, é um destino que vai muito além de sol e praias. Com uma combinação única de paisagens montanhosas, vilarejos de pedra e enseadas de águas cristalinas, a ilha oferece uma experiência completa no Mediterrâneo. Este roteiro de cinco dias foi pensado para quem deseja explorar o melhor do local, mesclando descanso com aventura.

Para aproveitar ao máximo a viagem, alugar um carro é fundamental. Embora o transporte público conecte bem as cidades maiores, o acesso às praias mais isoladas e aos mirantes da serra fica muito mais fácil com um veículo próprio. A flexibilidade permite descobrir cantos escondidos e adaptar o plano de acordo com o clima e o ritmo da sua viagem.

Dia 1: a capital Palma e seus encantos

Comece sua jornada em Palma de Mallorca, a capital. A imponente Catedral de Santa Maria, conhecida como La Seu, é a primeira parada obrigatória e domina a paisagem da baía. Depois, perca-se pelas ruas estreitas do centro histórico, com suas lojas, cafés e pátios internos cheios de charme. Ao fim da tarde, uma caminhada pela orla da cidade revela uma vista incrível do mar.

Dia 2: a imponente Serra de Tramuntana

Reserve o segundo dia para explorar a Serra de Tramuntana, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A estrada que corta a cadeia de montanhas é uma atração por si só, com curvas sinuosas e vistas espetaculares. Faça paradas estratégicas em vilarejos de pedra como Valldemossa, Deià e Sóller, que inspiraram artistas por décadas com sua beleza rústica.

Dia 3: as calas do sudeste

As famosas “calas”, pequenas praias de águas azul-turquesa escondidas entre rochedos, são a estrela do terceiro dia. A região sudeste da ilha concentra algumas das mais bonitas. O Parque Natural de Mondragó abriga as praias de S'Amarador e Cala Mondragó, perfeitas para um mergulho. Outras opções imperdíveis na área são Cala Llombards e a fotogênica Cala s'Almunia.

Dia 4: o extremo norte e a península de Formentor

Rume ao norte para conhecer a península de Formentor. O caminho até o farol oferece alguns dos mirantes mais famosos de Mallorca, como o Mirador Es Colomer, que proporciona uma vista panorâmica da costa. A Praia de Formentor, com sua extensa faixa de areia e pinheiros que chegam quase até o mar, é ideal para relaxar. Na volta, explore a cidade murada de Alcúdia.

Dia 5: a praia caribenha e a despedida

Para o último dia, a dica é visitar a praia de Es Trenc, no sul da ilha. Com sua longa faixa de areia branca e águas rasas e cristalinas, o visual se assemelha ao do Caribe. É o local perfeito para aproveitar as últimas horas de sol antes de seguir para o aeroporto de Palma, que fica a cerca de 35 minutos de carro, encerrando a viagem em grande estilo.

