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ESPANHA

Sonha em conhecer a Espanha? Veja 7 cidades imperdíveis para visitar

Com o título mundial, o país está em alta; explore roteiros que vão das praias de Ibiza à história de Madri e à arquitetura de Barcelona

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/07/2026 13:45

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Sonha em conhecer a Espanha? Veja 7 cidades imperdíveis para visitar
A imponente arquitetura da Praça de Espanha em Sevilha, um dos pontos turísticos essenciais da Andaluzia crédito: Freepik

A conquista do bicampeonato mundial de futebol neste domingo (19), em uma final emocionante contra a Argentina, colocou a Espanha sob os holofotes do turismo global. Com o país em alta, muitos viajantes buscam explorar seus destinos fascinantes, que combinam história, arte, gastronomia e praias paradisíacas. Planejar um roteiro pela Espanha é mergulhar em uma cultura vibrante e cheia de contrastes, com opções para todos os perfis de visitantes.

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Quais cidades visitar na Espanha?

Para quem planeja uma viagem, a Espanha oferece roteiros para todos os gostos. As principais cidades incluem Madri, com sua vida cultural agitada; Barcelona, famosa pela arquitetura de Gaudí; e Sevilha, o coração da Andaluzia. Outros destinos essenciais são Granada, Valência, Ibiza e Bilbao.

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Roteiro com 7 cidades imperdíveis

  1. Madri: a capital que nunca dorme
    O ponto de partida para muitos viajantes, Madri é uma cidade vibrante. A capital espanhola abriga o Triângulo da Arte, composto pelos museus do Prado, Reina Sofía e Thyssen-Bornemisza. Além da cultura, a cidade oferece o Parque do Retiro, o Palácio Real e uma vida noturna agitada na Gran Vía.

  2. Barcelona: a arte de Gaudí
    Na Catalunha, Barcelona se destaca por sua arquitetura modernista única. O arquiteto Antoni Gaudí deixou sua marca em locais como a Sagrada Família, o Parque Güell e a Casa Batlló. Passear pelo Bairro Gótico e pela famosa avenida Las Ramblas é obrigatório para sentir a energia local.

  3. Sevilha: o coração da Andaluzia
    Capital da região da Andaluzia, Sevilha é o berço do flamenco. A cidade encanta com a grandiosidade da Catedral de Sevilha, onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, e com o Real Alcázar, um complexo de palácios de herança moura. A Praça de Espanha é outro ponto turístico que impressiona pela beleza.

  4. Granada: a magia da Alhambra
    Ainda na Andaluzia, Granada guarda um dos tesouros mais preciosos da Espanha: o palácio de Alhambra. Esta fortaleza moura é um exemplo espetacular da arte islâmica na Europa. Caminhar pelas ruas do bairro de Albaicín, com suas casas brancas e vistas para o palácio, completa a experiência.

  5. Valência: tradição e modernidade
    Famosa por ser o berço da paella, Valência equilibra seu centro histórico com a arquitetura futurista da Cidade das Artes e das Ciências. A cidade também possui praias urbanas, como a Malvarrosa, e celebra anualmente a famosa festa de Las Fallas, um espetáculo de fogo e arte que tradicionalmente ocorre em março.

  6. Ibiza: praias e festas mundialmente famosas
    Parte das Ilhas Baleares, Ibiza é sinônimo de praias de águas cristalinas e vida noturna agitada. Destino preferido de jovens e celebridades, a ilha oferece desde festas em clubes renomados até "calas" (pequenas praias) tranquilas e mercados de artesanato, mostrando que há muito mais a explorar além da agitação.

  7. Bilbao: a transformação cultural basca
    No País Basco, Bilbao é um exemplo de renovação urbana. A cidade, que antes era um centro industrial, transformou-se em um polo cultural com a inauguração do Museu Guggenheim. Além do museu, o centro histórico, conhecido como Casco Viejo, é repleto de bares que servem os tradicionais pintxos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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