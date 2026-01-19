Roteiro de 3 dias em Sevilha: o que fazer na capital da Andaluzia

Para quem busca uma Espanha autêntica, longe do roteiro tradicional de Madri e Barcelona, Sevilha é o destino ideal. A capital da Andaluzia pulsa com a energia do flamenco, a grandiosidade da arquitetura moura e o sol que ilumina suas ruas históricas. Um roteiro de três dias é suficiente para mergulhar na cultura local e descobrir por que a cidade encanta tantos viajantes.

Dia 1: imersão histórica e cultural

O primeiro dia deve ser dedicado ao coração de Sevilha. Comece pela Catedral de Sevilha, a maior catedral gótica do mundo, e suba na Giralda, sua torre sineira que antes era um minarete. A vista panorâmica da cidade recompensa o esforço.

Depois, perca-se pelas ruas estreitas e pátios floridos do bairro de Santa Cruz, o antigo bairro judeu. É o lugar perfeito para sentir a atmosfera sevilhana, com suas praças charmosas e fontes escondidas. À noite, aproveite para assistir a um espetáculo de flamenco em um dos muitos tablaos da região.

Dia 2: palácios e a alma de Triana

Reserve a manhã para explorar o Real Alcázar de Sevilha, um deslumbrante complexo de palácios reais ainda em uso. Seus jardins exuberantes e a arquitetura mudéjar, uma mistura de estilos islâmicos e cristãos, são impressionantes. Compre os ingressos com antecedência pela internet para evitar longas filas.

Atravesse a Ponte de Triana e passe a tarde no bairro homônimo, conhecido como o berço do flamenco e da cerâmica. Visite o Mercado de Triana para provar produtos locais e explore as lojas de azulejos artesanais. O ambiente aqui é mais popular e igualmente vibrante.

Dia 3: modernidade e tradição

Comece o dia na monumental Praça de Espanha, construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929. Seus canais, pontes e painéis de azulejo que representam as províncias espanholas formam um cenário único. Aproveite para passear pelo Parque de María Luisa, um oásis de tranquilidade.

Para um contraste moderno, siga para o Metropol Parasol, popularmente conhecido como "Las Setas de Sevilla". A estrutura de madeira é a maior do mundo e oferece uma passarela com vistas incríveis do centro histórico. É uma ótima forma de se despedir da cidade, unindo seu passado e presente.

Onde comer e como se locomover

A experiência em Sevilha não está completa sem as tapas. Bares nos bairros de Santa Cruz, Triana e El Arenal oferecem uma variedade imensa de pequenas porções, ideais para provar a culinária local. O melhor é ir de bar em bar, pedindo uma ou duas especialidades em cada um.

Sevilha é uma cidade muito plana e compacta, o que a torna perfeita para ser explorada a pé. A maior parte das atrações turísticas está concentrada no centro histórico. Para distâncias maiores, a cidade conta com um sistema eficiente de VLT (bonde), ônibus e bicicletas de aluguel.

