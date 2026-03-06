Barcelona para além do futebol: um roteiro cultural completo pela cidade

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Mundialmente famosa por sua paixão pelo futebol, Barcelona é uma cidade cujo espetáculo vai muito além das quatro linhas do icônico Camp Nou. Com uma identidade cultural pulsante, a capital catalã convida a uma imersão em arte, arquitetura e história que encanta visitantes de todo o mundo. Para os fãs do esporte, vale notar que o estádio passa por uma grande reforma desde 2023, mas a cidade oferece inúmeras outras maravilhas a serem descobertas.

A experiência na cidade pode começar pelo legado do arquiteto Antoni Gaudí, cujas criações parecem saídas de um sonho. A Basílica da Sagrada Família, em construção desde 1882, é um marco indispensável. Suas torres que alcançam o céu e os vitrais que filtram a luz natural criam uma atmosfera única e inesquecível para quem a visita.

Outra parada obrigatória é o Park Güell, um parque público com jardins e elementos arquitetônicos que se integram à natureza. É lá que fica o famoso banco ondulado coberto de mosaicos e a salamandra colorida que se tornou um dos símbolos da cidade. Para completar o roteiro, as fachadas da Casa Batlló e da Casa Milà, na avenida Passeig de Gràcia, desafiam as formas tradicionais.

Arte, história e sabores locais

A veia artística de Barcelona pulsa forte também em seus museus. O Museu Picasso, localizado no charmoso bairro de El Born, abriga uma das mais importantes coleções de obras do período de formação do artista. Já a Fundació Joan Miró, na colina de Montjuïc, celebra o surrealismo com um acervo impressionante de pinturas e esculturas.

Caminhar pelo Bairro Gótico - um dos nossos passeios favoritos por lá - é como uma viagem no tempo. Suas ruas estreitas e labirínticas revelam praças escondidas, a imponente Catedral de Barcelona e vestígios da antiga muralha romana. O local convida a se perder e descobrir pequenos comércios e cafés que preservam a história da região.

A vida local é uma atração à parte. A famosa avenida Las Ramblas, sempre movimentada, conecta a Praça da Catalunha ao mar. Um desvio leva ao Mercado de La Boqueria, uma verdadeira explosão de cores e sabores onde é possível provar frutas frescas, presunto ibérico e as tradicionais tapas. Para uma vivência mais tranquila, os bairros de Gràcia e El Born oferecem um ritmo diferente, com ateliês, lojas de design e restaurantes acolhedores.

