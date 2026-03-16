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Roteiro na Espanha para fãs de futebol que vai além de Madri

Conheça cidades menores como Villarreal, Sevilla e Bilbao, que respiram futebol e oferecem experiências autênticas para os apaixonados pelo esporte

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
16/03/2026 12:36

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Roteiro na Espanha para fãs de futebol que vai além de Madri
O moderno San Mamés, casa do Athletic Bilbao, exemplifica a paixão basca pelo futebol. crédito: Marco Almbauer, CC0/ Wikimedia Commons

Para muitos fãs de futebol, uma viagem à Espanha significa visitar os gigantescos estádios do Real Madrid e do Barcelona. No entanto, o verdadeiro coração do esporte no país bate forte em cidades menores, onde a paixão é vivida de forma mais intensa e autêntica. Explorar esses destinos oferece uma imersão completa na cultura do futebol espanhol.

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Um roteiro que foge do óbvio revela experiências únicas para quem busca mais do que apenas um jogo. Cidades como Villarreal, Sevilla e Bilbao proporcionam uma atmosfera vibrante, com estádios emblemáticos e torcidas que transformam cada partida em um evento inesquecível. É a chance de ver de perto como o futebol molda a identidade local.

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Villarreal: a força de uma cidade pequena

Villarreal, na Comunidade Valenciana, é o exemplo perfeito de como um clube pode representar o orgulho de toda uma região. Com pouco mais de 50 mil habitantes, a cidade respira o seu time, o Villarreal CF. Assistir a um jogo no Estadio de la Cerámica, conhecido pelo seu ambiente acolhedor, é uma experiência íntima e poderosa.

A proximidade com o campo permite sentir a energia dos jogadores e da torcida, que apoia o "Submarino Amarelo" com um fervor contagiante. A cidade se transforma em dias de jogo, com bares e ruas tomados por torcedores em uma celebração que une gerações.

Sevilla: a capital da rivalidade

Poucos lugares no mundo vivem uma rivalidade tão intensa quanto Sevilla. A cidade é dividida entre os torcedores do Sevilla FC e do Real Betis. Escolher um lado é quase uma obrigação para quem mora lá, e essa paixão transborda para as ruas, criando uma atmosfera elétrica durante todo o ano, especialmente na semana do clássico "El Gran Derbi".

Visitar o Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, ou o Benito Villamarín, do Betis, é mergulhar em duas culturas distintas de torcer. Cada estádio tem sua própria mística e história, refletindo a alma de suas torcidas apaixonadas.

Bilbao: orgulho e identidade basca

No País Basco, o Athletic Bilbao é mais que um clube, é uma instituição. Sua política de contratar apenas jogadores de origem basca o torna único no futebol mundial. Essa filosofia fortalece o vínculo entre time e torcida, criando um sentimento de pertencimento incomparável.

O moderno estádio San Mamés, apelidado de "A Catedral", é um dos mais impressionantes da Europa. A torcida local é conhecida por seu apoio incondicional e respeito aos adversários, oferecendo um espetáculo de civilidade e paixão. Conhecer Bilbao é entender como o futebol pode ser uma poderosa ferramenta de afirmação cultural.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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