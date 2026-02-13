Um roteiro de 24 horas em Madri para quem não é fã de futebol

Enquanto os torcedores se preparam para os grandes jogos, Madri oferece um universo de arte, gastronomia e cultura para quem busca experiências além do futebol. É perfeitamente possível mergulhar no melhor da capital espanhola em apenas um dia, com um roteiro que foge do óbvio e explora seus tesouros mais autênticos.

O roteiro pode começar no chamado Triângulo da Arte, uma região que concentra três dos mais importantes museus do mundo. A escolha de qual visitar depende do gosto pessoal: o Museu do Prado é um deleite para amantes da arte clássica, com obras de Velázquez e Goya; o Reina Sofía abriga o icônico painel “Guernica”, de Picasso, e foca na arte moderna e contemporânea; e o Museu Nacional Thyssen-Bornemisza completa o trio, com uma coleção que vai do século XIII ao XX, preenchendo as lacunas dos outros dois.

Após a imersão cultural, uma caminhada de poucos minutos leva ao Parque del Retiro. Este oásis verde no coração da cidade é ideal para um passeio tranquilo. Seus destaques são o Palácio de Cristal, uma estufa de vidro e metal que recebe exposições, e o grande lago, onde é possível alugar um barco a remo para aproveitar o sol.

Tarde: Gastronomia e história

Para o almoço, a experiência gastronômica se torna o centro das atenções no Mercado de San Miguel, próximo à Plaza Mayor. Sua estrutura de ferro centenária abriga dezenas de bancas que vendem tapas, os famosos petiscos espanhóis. É uma oportunidade para provar presunto ibérico, queijos locais e frutos do mar frescos em um ambiente vibrante.

Com as energias recarregadas, o passeio continua pelo centro histórico. A caminhada pela Plaza Mayor, com sua arquitetura impressionante, transporta o visitante para outra época. A poucos passos dali, encontra-se o imponente Palácio Real, residência oficial da família real espanhola, embora seja usado apenas para cerimônias de Estado.

Noite: Charme e espetáculo

Ao anoitecer, a dica é explorar bairros charmosos como Malasaña, conhecido por sua atmosfera boêmia e lojas alternativas, ou Chueca, famoso pela vida noturna agitada e diversificada. Ambos são excelentes locais para um jantar mais descontraído ou para simplesmente tomar um drinque e observar o movimento.

Para encerrar o dia de forma memorável, assistir a um espetáculo de flamenco é uma escolha certeira. Diversas casas, conhecidas como tablaos, oferecem apresentações que combinam música, canto e dança em uma expressão artística intensa e apaixonada, revelando a alma da cultura espanhola.

