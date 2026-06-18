Lugano: onde a alma desvenda lugares fascinantes da Suíça

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há lugares que não se resumem ao que os olhos enxergam. Eles despertam sensações, desaceleram o tempo e transformam uma simples viagem em uma experiência quase espiritual. A região de Lugano, no Sul da Suíça, é um desses raros destinos onde a natureza parece conversar em silêncio com quem chega.

Lá, o azul profundo do lago reflete montanhas centenárias, o aroma das florestas se mistura ao perfume das flores à beira dos caminhos, o toque da brisa fresca convida à contemplação e o som suave das águas substitui o ritmo acelerado da rotina. Cada vilarejo, cada travessia de barco e cada mirante revelam não apenas uma nova paisagem, mas também uma nova forma de sentir o mundo.

Entre montanhas que aproximam o céu da terra, restaurantes que transformam ingredientes em arte e lugares onde o tempo parece caminhar mais devagar, o cantão do Ticino oferece uma jornada para todos os sentidos — e, sobretudo, para a alma. Afinal, há destinos que visitamos. E há aqueles que nos transformam. Lugano pertence, sem dúvida, ao segundo grupo.

Um cantão que reúne o melhor da Suíça e da Itália

Passeio de barco pelos vilarejos no Lago de Lugano Carlos Altman/EM Experiência gastronômica inesquecível no Hotel Relais Castello di Morcote. Além da excelência de sua cozinha, o hotel foi reconhecido com uma Chave Michelin Carlos Altman/EM Em Gandria, o Ristorante Antico oferece vista espetacular do Lago de Lugano enquanto saboreia um bom prato suíço-italiano Carlos Altman/EM Swiss Diamond Hotel & Spa, um hotel que oferece uma vista espetacular para o lago Carlos Altman/EM Swissminiatur, inspirado no famoso parque Mini Mundo, de Gramado, reúne réplicas em escala reduzida dos principais monumentos, castelos, igrejas, pontes e paisagens da Suíça Carlos Altman/EM Famoso Cancello Sul Lago di Lugano, no Parco Ciani, o portão instalado à beira do lago que se tornou um dos cenários mais fotografados da região Carlos Altman/EM Do alto do Monte San Salvadore, é possível contemplar o Lago de Lugano, as montanhas suíças e a proximidade com a fronteira italiana Carlos Altman/EM De um lado do Lago de Lugano, a Suiça. Do outro, a Itália em uma mesma foto Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A região de Lugano mostra uma face diferente da Suíça. Neste lugar, a elegância suíça se mistura ao estilo de vida italiano, criando um destino leve, acolhedor e repleto de experiências memoráveis. Entre montanhas panorâmicas, travessias de barco, vilarejos históricos, hotéis sofisticados, gastronomia estrelada e parques encantadores, o cantão do Ticino prova que merece muito mais do que uma simples visita: é um lugar para ser vivido com calma, apreciando cada paisagem e cada sabor.

Paradiso e a subida ao Monte San Salvatore

Do alto do Monte San Salvadore, é possível contemplar o Lago de Lugano, as montanhas suíças e a proximidade com a fronteira italiana Carlos Altman/EM

A jornada começa em Paradiso, pequena cidade vizinha a Lugano, de onde parte o tradicional funicular que leva ao topo do Monte San Salvatore. A subida é tranquila e confortável. Em poucos minutos, o cenário urbano dá lugar a uma das vistas mais impressionantes do cantão do Ticino. Do alto, é possível contemplar o Lago de Lugano, as montanhas suíças e a proximidade com a fronteira italiana, formando um mosaico de água, florestas e pequenas cidades. Para quem gosta de fotografia, cada mirante oferece um novo enquadramento da região, especialmente em dias de céu limpo.

Gandria: um vilarejo onde o tempo parece ter parado

Em Gandria, o Ristorante Antico oferece vista espetacular do Lago de Lugano enquanto saboreia um bom prato suíço-italiano Carlos Altman/EM

De volta ao lago, o passeio continua de barco até Gandria, um dos lugares mais charmosos da região. O pequeno vilarejo preserva sua arquitetura original, com ruas estreitas, escadarias de pedra e casas coloridas construídas praticamente sobre a margem do lago. A sensação é de caminhar por um lugar onde o tempo desacelerou. À beira da água, diversos restaurantes convidam para um almoço tranquilo, com especialidades da culinária italiana e suíça. Sentar em um dos terraços observando os barcos passarem é uma experiência que faz parte do encanto de Gandria.

Morcote: charme, história e gastronomia estrelada

Experiência gastronômica inesquecível no Hotel Relais Castello di Morcote. Além da excelência de sua cozinha, o hotel foi reconhecido com uma Chave Michelin Carlos Altman/EM

Seguindo pelo Lago de Lugano, chega-se a Morcote, frequentemente apontado como um dos vilarejos mais bonitos da Suíça. Com seu calçadão florido, casarões históricos e atmosfera romântica, é um lugar para caminhar sem pressa e apreciar cada detalhe da paisagem. Foi ali que vivi uma experiência gastronômica inesquecível no Hotel Relais Castello di Morcote.

Além da excelência de sua cozinha, o hotel foi reconhecido com uma Chave Michelin (Michelin Key), distinção criada pelo Guia Michelin para premiar hotéis que oferecem estadias excepcionais, levando em conta a qualidade da hospitalidade, o caráter único da propriedade, o serviço e a experiência proporcionada aos hóspedes. Mais do que uma refeição memorável, a visita representa uma imersão na alta hospitalidade suíça, cercada por vinhedos, natureza e uma vista privilegiada para o Lago de Lugano.

Melide: hospedagem com vista privilegiada

Swiss Diamond Hotel Carlos Altman/EM

A poucos minutos de Morcote está Melide, outra joia às margens do Lago de Lugano. Foi ali que me hospedei no Swiss Diamond Hotel & Spa, um hotel que oferece uma vista espetacular para o lago. A tranquilidade do local, aliada ao conforto da estrutura, torna a experiência ainda mais especial, principalmente ao amanhecer e ao pôr do sol, quando a paisagem ganha tons dourados.

Swissminiatur: a Suíça em tamanho reduzido

Swissminiatur, inspirado no famoso parque Mini Mundo, de Gramado, reúne réplicas em escala reduzida dos principais monumentos, castelos, igrejas, pontes e paisagens da Suíça Carlos Altman/EM

Bem próximo ao hotel fica um dos passeios mais divertidos da região: o Swissminiatur. Inspirado no famoso parque Mini Mundo, de Gramado, o espaço reúne réplicas em escala reduzida dos principais monumentos, castelos, igrejas, pontes e paisagens da Suíça. O passeio encanta crianças e adultos, permitindo "viajar" por todo o país em poucas horas. Além das miniaturas extremamente detalhadas, pequenos trens circulam pelo parque, tornando a visita ainda mais lúdica.

Parco Ciani e a foto perfeita em Lugano

Famoso Cancello Sul Lago di Lugano, no Parco Ciani, o portão instalado à beira do lago que se tornou um dos cenários mais fotografados da região Carlos Altman/EM

Para fechar o roteiro, vale reservar um tempo para conhecer o Parco Ciani, considerado um dos parques urbanos mais bonitos da Suíça. Às margens do Lago de Lugano, o espaço reúne jardins impecavelmente cuidados, árvores centenárias, esculturas, bancos à sombra e uma atmosfera de tranquilidade que convida a simplesmente contemplar a paisagem.

E nenhum passeio pela cidade está completo sem uma parada no famoso Cancello sul Lago di Lugano, o portão instalado à beira do lago que se tornou um dos cenários mais fotografados da região. A moldura cria a ilusão de enquadrar toda a beleza do lago e das montanhas ao fundo, rendendo uma das fotos mais instagramáveis de Lugano.

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