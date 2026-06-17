Sem perrengues na Suíça: coisas que você precisa saber antes de viajar

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Suíça costuma aparecer no imaginário dos brasileiros como o país dos Alpes, dos relógios de luxo, dos chocolates e das paisagens que parecem saídas de um cartão-postal. Mas antes de embarcar para cidades como Zurique, Lucerna, Lugano ou Engelberg, vale conhecer algumas particularidades que podem evitar dores de cabeça e tornar a viagem muito mais agradável.

A Suíça não faz parte da União Europeia (UE), mas integra a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e o Espaço Schengen. O país optou por ficar fora do bloco econômico principal por meio de referendos, preferindo manter sua soberania e sua moeda.

A moeda não é o euro

Embora esteja no coração da Europa, a moeda oficial da Suíça é o franco suíço (CHF). Atualmente, 1 franco suíço vale cerca de R$6,40. Já 1 euro equivale a cerca de 0,91 franco suíço. Como toda moeda, as cotações variam diariamente e devem ser consultadas antes da viagem.

Para o turista brasileiro, isso significa que um almoço de 30 francos suíços custará algo próximo de R$190, enquanto uma diária de hotel de 250 francos pode ultrapassar facilmente os R$ 1.600, dependendo da cotação do dia.

Na prática, muitos restaurantes, lojas e atrações turísticas aceitam pagamentos em euro, especialmente em regiões próximas às fronteiras. Porém, existe uma regra que costuma surpreender os visitantes: ao pagar em euro, o troco normalmente é devolvido em francos suíços.

Ou seja, se uma compra custa 35 francos e você entrega uma nota de 50 euros, o estabelecimento fará a conversão e devolverá o valor restante em francos suíços. Por isso, a recomendação é simples: utilize cartões internacionais, carteiras digitais ou tenha sempre alguns francos suíços em espécie para pequenas despesas.

As vaquinhas dos Alpes: estrelas da primavera e do verão

Quem visita a Suíça durante a primavera e o verão logo percebe que as vacas alpinas são muito mais do que animais de fazenda. Elas fazem parte da cultura, da economia e até da paisagem afetiva do país.

Com o fim do inverno, os rebanhos deixam os estábulos nos vales e começam a subir para os pastos de altitude, onde passam os meses mais quentes alimentando-se da rica vegetação alpina. O processo, conhecido como transumância, é uma tradição secular preservada até hoje.

Nas regiões montanhosas, especialmente em Engelberg, Interlaken, Appenzell e no Oberland Bernês, é comum encontrar vacas pastando livremente em campos verdejantes cercados por montanhas nevadas. A cena parece saída de um cartão-postal e se tornou um dos símbolos mais fotografados da Suíça.

Outro detalhe que chama a atenção dos visitantes são os enormes sinos presos ao pescoço dos animais. O som característico ecoa pelos vales e faz parte da trilha sonora dos Alpes durante os meses mais quentes do ano. Mas as vacas têm uma importância que vai muito além da beleza das paisagens.

É do leite produzido nos pastos alpinos que surgem alguns dos queijos mais famosos do mundo, como Gruyère, Emmental e Appenzeller. Muitos produtores acreditam que as ervas silvestres consumidas pelos animais durante o verão conferem aromas e sabores únicos aos produtos suíços.

Um espetáculo que vira festa

No fim do verão e início do outono acontece um dos eventos mais tradicionais do país: a descida dos rebanhos das montanhas para os vales. Conhecida como Alpabzug ou Désalpe, dependendo da região, a celebração transforma pequenas cidades em grandes festas populares. As vacas são ornamentadas com flores, fitas coloridas e sinos decorativos enquanto atravessam as ruas acompanhadas por seus criadores.

Moradores e turistas se reúnem para assistir ao desfile, degustar produtos locais e celebrar uma tradição que atravessa gerações.

Para muitos viajantes, observar as vacas alpinas espalhadas pelos campos floridos de Engelberg ou ouvir seus sinos ao longe é uma experiência tão marcante quanto visitar os lagos, os Alpes ou as famosas estações de esqui.

Afinal, elas representam uma Suíça autêntica, rural e preservada — uma Suíça que continua vivendo em harmonia com a natureza mesmo em um dos países mais modernos do mundo.

Se existe algo que funciona perfeitamente na Suíça, é o transporte ferroviário. Os trens conectam praticamente todas as cidades, vilarejos e atrações turísticas do país Carlos Altman/EM Na subida ao Mount Ttilis, em Engelberg, bondinhos passam sobre pastagem com as famosas vaquinhas e seus sinos Carlos Altman Com pouco mais de 4 mil habitantes, Engelberg preserva características que fizeram das pequenas cidades suíças referências mundiais de qualidade de vida e beleza urbana Carlos Altman/EM Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes Carlos Altman/EM No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus Carlos Altman/EM Voltar Próximo

O país fala quatro idiomas

Outro fato que surpreende muitos visitantes é a diversidade linguística.

A Suíça possui quatro idiomas oficiais:

Alemão;

Francês;

Italiano;

Romanche.

Em Engelberg, Lucerna e Zurique predomina o alemão suíço. Já em Genebra e Lausanne, o francês é a língua mais utilizada. No Sul do país, próximo à Itália, cidades como Lugano possuem forte influência italiana. A boa notícia é que o inglês é amplamente compreendido nos principais destinos turísticos.

O trem é o verdadeiro rei da Suíça

Se existe algo que funciona perfeitamente na Suíça, é o transporte ferroviário. Os trens conectam praticamente todas as cidades, vilarejos e atrações turísticas do país com impressionante pontualidade.

Para quem pretende visitar vários destinos, o Swiss Travel Pass costuma ser um excelente investimento. Além do acesso à maior parte da rede ferroviária, o passe inclui barcos em diversos lagos, ônibus e entrada em dezenas de museus. Mais do que um meio de transporte, viajar de trem na Suíça faz parte da experiência.

Não se assuste com a pontualidade

Os suíços levam o tempo muito a sério. Não é raro que um trem anunciado para partir às 10h03 deixe a estação exatamente às 10h03.

Por isso, atrasos considerados normais em outros países podem significar perder uma conexão importante na Suíça. A recomendação é simples: chegue sempre alguns minutos antes.

Você pode viver duas estações no mesmo dia

Poucos países oferecem contrastes tão impressionantes. Durante a primavera e o verão, turistas podem aproveitar temperaturas acima dos 25°C nas margens dos lagos de Lucerna, Zurique ou Lugano.

No mesmo dia, basta embarcar em um trem ou teleférico para encontrar neve e temperaturas próximas de zero grau no topo dos Alpes. É exatamente isso que acontece em Engelberg e no Monte Titlis, onde a neve permanece durante praticamente todo o ano. Por isso, mesmo em julho ou agosto, é importante levar um casaco mais quente na mala.

O silêncio faz parte da cultura local

Brasileiros costumam notar rapidamente uma característica dos suíços: o respeito ao silêncio. Em trens, hotéis e áreas residenciais, o volume das conversas tende a ser mais baixo do que estamos acostumados.

Não se trata de frieza. É simplesmente uma questão cultural. Aliás, muitos visitantes relatam que uma das experiências mais marcantes da Suíça é justamente ouvir os sons da natureza: o vento nas montanhas, os sinos das vacas alpinas e os riachos alimentados pelo degelo.

Água potável praticamente em toda parte

Uma curiosidade que costuma encantar os turistas é a qualidade da água suíça. Na maioria das cidades, fontes públicas espalhadas pelas ruas oferecem água potável e gratuita. Muitos moradores carregam garrafas reutilizáveis e as abastecem durante o dia. Além de econômica, a prática é sustentável.

Os domingos são diferentes

Quem pretende fazer compras precisa se planejar. Aos domingos, grande parte do comércio permanece fechada. Em muitas cidades, apenas lojas localizadas em estações ferroviárias ou aeroportos funcionam normalmente. Portanto, não deixe para comprar itens essenciais no último minuto.

O país dos relógios ensina uma lição sobre tempo

Talvez o maior aprendizado de uma viagem pela Suíça não esteja nos Alpes, nos chocolates ou nos hotéis históricos. Está na forma como os suíços valorizam o tempo.

Tempo para caminhar sem pressa pelas ruas de Lucerna. Tempo para admirar os reflexos das montanhas em um lago cristalino. Tempo para ouvir os sinos do Mosteiro de Engelberg ecoando pelo vale. Tempo para contemplar uma paisagem alpina sem a necessidade de registrar tudo em uma tela.

Em um mundo cada vez mais acelerado, a Suíça mostra que o verdadeiro luxo não é um relógio caro ou um hotel cinco estrelas. É ter tempo para viver cada momento.

E talvez seja exatamente por isso que tantos viajantes voltam para casa com a sensação de que visitaram não apenas um país, mas uma nova maneira de enxergar a vida.