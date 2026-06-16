Engelberg: onde os anjos encontraram morada nos alpes suíços

Conta uma lenda local que anjos desceram dos céus e, ao avistarem um vale cercado por montanhas geladas no coração dos Alpes suíços, decidiram que aquele seria o lugar ideal para viver. Encantados pela grandiosidade da paisagem, fizeram dali a sua morada.

Foi dessa história, transmitida ao longo dos séculos, que surgiu o nome Engelberg, expressão alemã que significa "Montanha dos Anjos".

Lenda ou não, basta chegar à cidade para compreender por que esse imaginário permanece vivo. Localizada no cantão de Obwalden, a cerca de 40 quilômetros de Lucerna, Engelberg possui uma atmosfera rara: ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora. Os Alpes dominam o horizonte, enquanto o ritmo tranquilo do vilarejo convida o visitante a desacelerar. Ali, a natureza não é apenas cenário. Ela é protagonista.

Chalés, flores e o charme da vida alpina

Com pouco mais de quatro mil habitantes, Engelberg preserva características que fizeram das pequenas cidades suíças referências mundiais de qualidade de vida e beleza urbana. Chalés de madeira decorados com floreiras coloridas dividem espaço com hotéis históricos, pequenas lojas familiares e cafés que parecem ter parado no tempo. Nos meses mais quentes, os campos ganham tons intensos de verde e são ocupados por vacas leiteiras, cujos sinos ajudam a compor a trilha sonora do lugar.

Durante o inverno, a neve transforma a paisagem em um cartão-postal. Já na primavera e no verão, as trilhas revelam cachoeiras, prados floridos e vistas impressionantes das montanhas. Apesar do crescimento do turismo internacional, Engelberg conseguiu preservar sua essência alpina, oferecendo uma experiência mais autêntica do que a encontrada em muitos destinos superexplorados dos Alpes.

O mosteiro que moldou a história da cidade

Mosteiro Beneditino de Engelberg, fundado em 1120, desempenha papel cultural e educacional da região até os dias de hoje Carlos Altman/EM

A história de Engelberg começou muito antes da chegada dos turistas e dos praticantes de esportes de inverno. Em 1120, foi fundado o Mosteiro Beneditino de Engelberg, instituição religiosa que desempenhou papel fundamental no desenvolvimento econômico, cultural e educacional da região.

O complexo permanece ativo até os dias atuais e abriga uma tradicional escola monástica. Sua igreja, reconstruída em estilo barroco após um incêndio no século XVIII, é um dos principais pontos de interesse histórico da cidade. Mais do que uma atração turística, o mosteiro ajuda a explicar a própria identidade de Engelberg, marcada pela convivência harmoniosa entre tradição e modernidade.

Titlis: a montanha onde a neve resiste ao verão

Titlis Rotair, o primeiro teleférico giratório do mundo, realiza uma rotação completa, proporcionando vistas panorâmicas dos Alpes suíço Titlis Tour/Divulgação

Se Engelberg é conhecida internacionalmente, muito disso se deve ao Mount Titlis, um dos destinos alpinos mais famosos da Suíça. Com mais de 3 mil metros de altitude, a montanha oferece neve durante praticamente todo o ano. Isso significa que visitantes podem vivenciar temperaturas negativas e paisagens glaciais mesmo em pleno verão europeu.

A subida ao topo é parte da experiência. O trajeto inclui o Titlis Rotair, considerado o primeiro teleférico giratório do mundo. Durante o percurso, a cabine realiza uma rotação completa, proporcionando vistas panorâmicas dos Alpes suíços. No inverno, a estação recebe milhares de esquiadores e snowboarders atraídos pelas dezenas de quilômetros de pistas disponíveis para diferentes níveis de habilidade. Mas o Titlis vai muito além dos esportes de neve.

Muito além do esqui

Mesmo para quem nunca colocou um par de esquis nos pés, a montanha oferece atrações capazes de impressionar qualquer visitante.

Entre as experiências mais procuradas estão:

a Titlis Cliff Walk , uma ponte suspensa sobre o vazio, considerada uma das mais altas da Europa;

a Caverna Glacial , escavada no interior do gelo milenar;

os mirantes panorâmicos com vistas para geleiras e picos alpinos;

as atividades recreativas na neve disponíveis durante grande parte do ano.

O contraste é um dos grandes encantos da região. Em poucas horas, é possível deixar os campos verdes de Engelberg e encontrar temperaturas abaixo de zero no alto dos Alpes.

Uma nova atração nas alturas

O Monte Titlis acaba de ganhar mais um motivo para entrar nos roteiros de quem visita a Suíça. A recém-inaugurada Titlis Tower acrescentou uma nova perspectiva à experiência alpina. A estrutura envidraçada foi projetada para oferecer uma visão privilegiada das montanhas e das geleiras que cercam a região.

Além de funcionar como mirante, a torre reforça o compromisso suíço em unir arquitetura contemporânea, inovação tecnológica e valorização do patrimônio natural. Em dias de céu aberto, a sensação é de estar suspenso entre a terra e o infinito.

O legado do turismo de bem-estar

Engelberg também ocupa um lugar importante na história do turismo de saúde europeu. No fim do século 19, quando os benefícios do clima alpino passaram a ser valorizados por médicos e pesquisadores, o empresário Eduard Cattani identificou o potencial terapêutico da região.

Foi dele a iniciativa de construir um elegante complexo destinado ao repouso e à recuperação física de visitantes que buscavam os Alpes como fonte de renovação. A proposta inovadora combinava hospedagem sofisticada, tratamentos voltados ao bem-estar e o contato direto com a natureza. Atletas, aristocratas e membros da alta sociedade europeia passaram a frequentar Engelberg em busca dos benefícios proporcionados pelo ar puro e pela tranquilidade das montanhas.

Kempinski Palace Engelberg: luxo com história

Inaugurado em 2021, o Kempinski Palace Engelberg conseguiu preservar o espírito da Belle Époque Carlos Altman/EM

O legado de Cattani permanece vivo no atual Kempinski Palace Engelberg.Instalado em um edifício histórico restaurado, o hotel tornou-se referência em hospitalidade de alto padrão na Suíça e recebeu recentemente uma Chave Michelin, distinção concedida a empreendimentos que oferecem experiências excepcionais aos hóspedes.

Com vista privilegiada para os Alpes, o Kempinski reúne spa panorâmico, gastronomia refinada e acomodações que equilibram sofisticação e conforto. Mas o grande diferencial está na preservação de sua memória. Ao atravessar seus corredores, o visitante percebe que a elegância do passado continua presente, agora reinterpretada sob a ótica do luxo contemporâneo.

Uma cidade para sentir, e não apenas visitar

Engelberg não é apenas uma estação de esqui.É um destino onde fé, natureza, aventura e tradição coexistem em perfeita harmonia. É a cidade onde um mosteiro quase milenar divide espaço com teleféricos ultramodernos. Onde chalés floridos convivem com hotéis cinco estrelas. Onde o silêncio dos Alpes encontra a energia dos esportes de inverno.

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Talvez a antiga lenda esteja certa. Talvez os anjos tenham realmente escolhido esse vale para viver. Porque há lugares que impressionam pela grandiosidade. Outros encantam pela delicadeza dos detalhes. Engelberg consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo — e é justamente por isso que permanece na memória de quem a visita muito depois de a viagem terminar.