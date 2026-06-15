Suíça além da neve: conheça o país que vive duas estações no mesmo dia

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Quando se pensa na Suíça, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de montanhas cobertas de neve, chalés de madeira e estações de esqui. Mas basta a primavera chegar para o país revelar uma nova personalidade.

Esqueça, por alguns instantes, a ideia de que a Suíça é um destino exclusivamente de inverno. Entre os meses de maio e setembro, o país mostra uma personalidade completamente diferente daquela eternamente associada aos cartões-postais alpinos.

Europa no verão: 13 dicas essenciais para uma viagem econômica e segura

Em cidades como Zurique, Lucerna e Lugano, os lagos tornam-se o grande ponto de encontro dos moradores. As margens ganham vida com famílias, jovens e turistas que aproveitam os dias mais longos do ano para nadar, praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar sob o sol.

No verão, os parques ficam floridos, os cafés ocupam as calçadas, os barcos cruzam os lagos lotados de turistas e moradores, e as temperaturas podem ultrapassar os 30°C. Em períodos excepcionais de ondas de calor, algumas regiões chegam a registrar marcas próximas dos 40°C.

Diversidade

É justamente essa diversidade que torna o país tão especial. Em um mesmo dia, é possível passear de barco em um lago sob o Sol do verão e, poucas horas depois, subir aos Alpes para contemplar geleiras e enfrentar temperaturas negativas. Talvez seja justamente essa capacidade de reunir cenários tão distintos em um espaço tão pequeno que torne a Suíça um dos destinos mais fascinantes da Europa.

Um país que vai muito além do chocolate, dos relógios e das estações de esqui — e que conquista os visitantes com sua natureza exuberante, organização exemplar e experiências capazes de transformar uma simples viagem em uma coleção de memórias inesquecíveis.

Lugano: o charme italiano em solo suíço

Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de ’Pão de Açúcar’ Carlos Altman/EM

No extremo sul da Suíça, quase na fronteira com a Itália, Lugano parece pertencer a outro país. O idioma predominante é o italiano, as palmeiras ornamentam a orla e a gastronomia traz fortes influências mediterrâneas.

O Lago de Lugano é o grande protagonista da cidade durante os meses mais quentes. Os passeios de barco revelam pequenas vilas escondidas entre as montanhas, enquanto moradores aproveitam as áreas públicas para mergulhos e banhos de sol.

O que visitar em Lugano

Passeio de barco pelo Lago de Lugano;

Parque Ciani, considerado um dos mais belos da Suíça;

Centro histórico e suas praças elegantes;

Monte Brè, com uma das vistas mais bonitas da região;

Monte San Salvatore, acessível por funicular.

O que experimentar

A culinária do Ticino é uma deliciosa fusão entre as tradições suíças e italianas. Vale provar:

Risotos preparados com ingredientes locais;

Polenta cremosa servida com carnes;

Massas artesanais;

Queijos produzidos nos alpes da região;

Gelatos italianos vendidos nas pequenas gelaterias do centro.

Zurique: muito além dos bancos e relógios

Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes Carlos Altman/EM

Maior cidade suíça e importante centro financeiro mundial, Zurique se transforma completamente durante a primavera e o verão.

Os famosos badis, estruturas públicas para banho espalhadas ao redor do Lago de Zurique e às margens do rio Limmat, ficam lotados. Depois do expediente, moradores trocam os ternos por roupas de banho e aproveitam as águas cristalinas.

O que visitar em Zurique

Altstadt, o Centro Histórico medieval;

Bahnhofstrasse, uma das ruas comerciais mais sofisticadas do mundo;

Passeios pelo Lago de Zurique;

Kunsthaus Zürich ( Museu de Belas Artes)

Igreja Grossmünster;

Monte Uetliberg, de onde é possível avistar a cidade e os Alpes.

O que comer

Entre as especialidades locais estão:

Zürcher Geschnetzeltes, tiras de vitela ao molho cremoso;

Rösti, tradicional batata dourada e crocante;

Chocolates artesanais produzidos por confeitarias históricas;

Luxemburgerli, delicados doces semelhantes aos macarons franceses.

Lucerna: a essência da Suíça em um único destino

Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval Carlos Altman

Se existe uma cidade capaz de reunir tudo o que se imagina sobre a Suíça, essa cidade é Lucerna.

Às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por montanhas e repleta de construções históricas, Lucerna é considerada uma das joias do país.

O que visitar em Lucerna

Kapellbrücke, a famosa Ponte da Capela;

Torre d'Água, símbolo da cidade;

Monumento do Leão;

Passeio de barco pelo lago;

Centro Histórico com edifícios decorados;

Monte Pilatus;

Monte Rigi, conhecido como a "Rainha das Montanhas".

O que comer

Lucerna é um excelente lugar para experimentar clássicos suíços:

Fondue de queijo;

Raclette;

Peixes frescos pescados nos lagos da região;

Sobremesas à base de frutas vermelhas dos Alpes.







Engelberg: a Cidade dos Anjos

Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão Carlos Altman/EM

A pouco mais de uma hora de Lucerna está Engelberg, cujo nome significa literalmente "Montanha dos Anjos".

Originalmente desenvolvida em torno de um mosteiro beneditino fundado no século XII, a cidade tornou-se uma das mais importantes portas de entrada para os Alpes suíços.

Durante a primavera e o verão, Engelberg encanta pelos campos verdes, pelas vacas com seus tradicionais sinos e pelas trilhas cercadas por flores silvestres. No entanto, basta olhar para o alto para perceber que o inverno nunca vai embora completamente.

É dali que partem os teleféricos rumo ao Monte Titlis, uma das montanhas mais famosas da Suíça.

Mount Titlis: neve em pleno verão europeu

A mais de 3 mil metros de altitude, o Mount Titlis proporciona uma experiência difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

Mesmo nos meses mais quentes do ano, a neve permanece presente. Enquanto turistas caminham pelas ruas ensolaradas de Lucerna usando roupas leves, visitantes do Titlis precisam vestir casacos reforçados para enfrentar temperaturas próximas ou abaixo de zero.

O que fazer no Mount Titlis

Embarcar no Titlis Rotair, o primeiro teleférico giratório do mundo;

Atravessar a Cliff Walk, uma das pontes suspensas mais altas da Europa;

Explorar a caverna glacial escavada no interior do gelo;

Caminhar pelos mirantes com vista para os Alpes;

Participar de atividades na neve, mesmo durante o verão.



A nova atração dos Alpes suíços

Em 2026, Engelberg ganhou mais um motivo para entrar nos roteiros internacionais: a inauguração da TITLIS Tower, uma impressionante estrutura de vidro instalada a 3.020 metros de altitude. Projetada pelo renomado escritório suíço Herzog & de Meuron, a torre transformou uma antiga antena de telecomunicações em um dos mirantes mais espetaculares dos Alpes.

A nova atração conta com ambientes totalmente envidraçados e o Horizon Deck, uma plataforma panorâmica ao ar livre que oferece uma visão de 360 graus das geleiras e das montanhas ao redor. Em dias de boa visibilidade, é possível avistar regiões da Suíça, da França, da Alemanha e da Itália.

Mais do que um novo ponto turístico, a TITLIS Tower simboliza uma nova fase do turismo alpino suíço, combinando arquitetura contemporânea, sustentabilidade e experiências imersivas em meio a uma das paisagens mais impressionantes do continente.

Um país feito para ser explorado de trem

A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras Carlos Altman/EM

Uma das grandes vantagens de viajar pela Suíça é a eficiência do transporte público. Com o Swiss Travel Pass, turistas têm acesso a uma extensa rede integrada de trens, ônibus e barcos, além da entrada em diversos museus. Graças a essa estrutura, deslocamentos entre cidades, lagos e montanhas tornam-se parte da própria experiência de viagem.

Sabores que contam a história do país

A gastronomia suíça reflete a diversidade cultural do país. Nas regiões de influência alemã predominam pratos robustos à base de batatas, carnes e queijos. No Oeste, próximo à França, surgem preparações mais refinadas. Já no Sul, a influência italiana se manifesta em risotos, massas e gelatos. Independentemente do roteiro escolhido, alguns clássicos não podem faltar:

Fondue;

Raclette;

Rösti;

Chocolates artesanais;

Bircher Müesli;

Queijos alpinos produzidos em pequenas fazendas familiares.







Um destino de contrastes inesquecíveis

Quadro das Ninféias de Claude Monet merece conteplação no O Kunsthaus Zürich, o museu de belas artes de Zurique, que abriga uma das maiores e mais importantes coleções de arte da Suíça e da Europa Carlos Altman De dar água na boca: carne de novilho com batatas sauté Carlos Alman/EM A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras Carlos Altman/EM Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval Carlos Altman Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão Carlos Altman/EM Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes Carlos Altman/EM Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de 'Pão de Açúcar' Carlos Altman/EM No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Conhecer a Suíça durante a primavera e o verão é abandonar estereótipos. É descobrir que o país dos relógios e do chocolate também abriga praias de água doce, festivais ao ar livre e cidades vibrantes. É perceber que o calor e a neve podem coexistir em um mesmo dia e que os Alpes, longe de serem apenas um cenário de inverno, oferecem experiências memoráveis durante todo o ano.

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Poucos lugares no mundo conseguem reunir tantas paisagens distintas em distâncias tão curtas. E talvez seja justamente essa capacidade de surpreender que transforme a Suíça em um dos destinos mais extraordinários da Europa.