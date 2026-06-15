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Suíça além da neve: conheça o país que vive duas estações no mesmo dia

Da atmosfera mediterrânea de Lugano às geleiras eternas dos Alpes, o país revela, na primavera e no verão, um dos contrastes mais fascinantes da Europa

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
15/06/2026 13:21 - atualizado em 15/06/2026 13:21

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No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus
No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus crédito: Carlos Altman/EM

Quando se pensa na Suíça, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de montanhas cobertas de neve, chalés de madeira e estações de esqui. Mas basta a primavera chegar para o país revelar uma nova personalidade.

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Esqueça, por alguns instantes, a ideia de que a Suíça é um destino exclusivamente de inverno. Entre os meses de maio e setembro, o país mostra uma personalidade completamente diferente daquela eternamente associada aos cartões-postais alpinos.

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Em cidades como Zurique, Lucerna e Lugano, os lagos tornam-se o grande ponto de encontro dos moradores. As margens ganham vida com famílias, jovens e turistas que aproveitam os dias mais longos do ano para nadar, praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar sob o sol.

No verão, os parques ficam floridos, os cafés ocupam as calçadas, os barcos cruzam os lagos lotados de turistas e moradores, e as temperaturas podem ultrapassar os 30°C. Em períodos excepcionais de ondas de calor, algumas regiões chegam a registrar marcas próximas dos 40°C.

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Diversidade

É justamente essa diversidade que torna o país tão especial. Em um mesmo dia, é possível passear de barco em um lago sob o Sol do verão e, poucas horas depois, subir aos Alpes para contemplar geleiras e enfrentar temperaturas negativas. Talvez seja justamente essa capacidade de reunir cenários tão distintos em um espaço tão pequeno que torne a Suíça um dos destinos mais fascinantes da Europa. 

Um país que vai muito além do chocolate, dos relógios e das estações de esqui — e que conquista os visitantes com sua natureza exuberante, organização exemplar e experiências capazes de transformar uma simples viagem em uma coleção de memórias inesquecíveis. 

Lugano: o charme italiano em solo suíço

Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de 'Pão de Açúcar'
Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de ’Pão de Açúcar’ Carlos Altman/EM

No extremo sul da Suíça, quase na fronteira com a Itália, Lugano parece pertencer a outro país. O idioma predominante é o italiano, as palmeiras ornamentam a orla e a gastronomia traz fortes influências mediterrâneas.

O Lago de Lugano é o grande protagonista da cidade durante os meses mais quentes. Os passeios de barco revelam pequenas vilas escondidas entre as montanhas, enquanto moradores aproveitam as áreas públicas para mergulhos e banhos de sol.

O que visitar em Lugano

  • Passeio de barco pelo Lago de Lugano;

  • Parque Ciani, considerado um dos mais belos da Suíça;

  • Centro histórico e suas praças elegantes;

  • Monte Brè, com uma das vistas mais bonitas da região;

  • Monte San Salvatore, acessível por funicular.

O que experimentar

A culinária do Ticino é uma deliciosa fusão entre as tradições suíças e italianas. Vale provar:

  • Risotos preparados com ingredientes locais;

  • Polenta cremosa servida com carnes;

  • Massas artesanais;

  • Queijos produzidos nos alpes da região;

  • Gelatos italianos vendidos nas pequenas gelaterias do centro.

Zurique: muito além dos bancos e relógios

Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes
Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes Carlos Altman/EM

Maior cidade suíça e importante centro financeiro mundial, Zurique se transforma completamente durante a primavera e o verão.

Os famosos badis, estruturas públicas para banho espalhadas ao redor do Lago de Zurique e às margens do rio Limmat, ficam lotados. Depois do expediente, moradores trocam os ternos por roupas de banho e aproveitam as águas cristalinas.

O que visitar em Zurique

  • Altstadt, o Centro Histórico medieval;

  • Bahnhofstrasse, uma das ruas comerciais mais sofisticadas do mundo;

  • Passeios pelo Lago de Zurique;

  • Kunsthaus Zürich ( Museu de Belas Artes)

  • Igreja Grossmünster;

  • Monte Uetliberg, de onde é possível avistar a cidade e os Alpes.

O que comer

Entre as especialidades locais estão:

  • Zürcher Geschnetzeltes, tiras de vitela ao molho cremoso;

  • Rösti, tradicional batata dourada e crocante;

  • Chocolates artesanais produzidos por confeitarias históricas;

  • Luxemburgerli, delicados doces semelhantes aos macarons franceses.

Lucerna: a essência da Suíça em um único destino

Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval
Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval Carlos Altman

Se existe uma cidade capaz de reunir tudo o que se imagina sobre a Suíça, essa cidade é Lucerna.

Às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por montanhas e repleta de construções históricas, Lucerna é considerada uma das joias do país.

O que visitar em Lucerna

  • Kapellbrücke, a famosa Ponte da Capela;

  • Torre d'Água, símbolo da cidade;

  • Monumento do Leão;

  • Passeio de barco pelo lago;

  • Centro Histórico com edifícios decorados;

  • Monte Pilatus;

  • Monte Rigi, conhecido como a "Rainha das Montanhas".

O que comer

Lucerna é um excelente lugar para experimentar clássicos suíços:

  • Fondue de queijo;

  • Raclette;

  • Peixes frescos pescados nos lagos da região;

  • Sobremesas à base de frutas vermelhas dos Alpes.



Engelberg: a Cidade dos Anjos 

Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão
Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão Carlos Altman/EM

A pouco mais de uma hora de Lucerna está Engelberg, cujo nome significa literalmente "Montanha dos Anjos".

Originalmente desenvolvida em torno de um mosteiro beneditino fundado no século XII, a cidade tornou-se uma das mais importantes portas de entrada para os Alpes suíços.

Durante a primavera e o verão, Engelberg encanta pelos campos verdes, pelas vacas com seus tradicionais sinos e pelas trilhas cercadas por flores silvestres. No entanto, basta olhar para o alto para perceber que o inverno nunca vai embora completamente.

É dali que partem os teleféricos rumo ao Monte Titlis, uma das montanhas mais famosas da Suíça.

Mount Titlis: neve em pleno verão europeu

A mais de 3 mil metros de altitude, o Mount Titlis proporciona uma experiência difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

Mesmo nos meses mais quentes do ano, a neve permanece presente. Enquanto turistas caminham pelas ruas ensolaradas de Lucerna usando roupas leves, visitantes do Titlis precisam vestir casacos reforçados para enfrentar temperaturas próximas ou abaixo de zero.

O que fazer no Mount Titlis

  • Embarcar no Titlis Rotair, o primeiro teleférico giratório do mundo;

  • Atravessar a Cliff Walk, uma das pontes suspensas mais altas da Europa;

  • Explorar a caverna glacial escavada no interior do gelo;

  • Caminhar pelos mirantes com vista para os Alpes;

  • Participar de atividades na neve, mesmo durante o verão.


A nova atração dos Alpes suíços

Em 2026, Engelberg ganhou mais um motivo para entrar nos roteiros internacionais: a inauguração da TITLIS Tower, uma impressionante estrutura de vidro instalada a 3.020 metros de altitude. Projetada pelo renomado escritório suíço Herzog & de Meuron, a torre transformou uma antiga antena de telecomunicações em um dos mirantes mais espetaculares dos Alpes.

A nova atração conta com ambientes totalmente envidraçados e o Horizon Deck, uma plataforma panorâmica ao ar livre que oferece uma visão de 360 graus das geleiras e das montanhas ao redor. Em dias de boa visibilidade, é possível avistar regiões da Suíça, da França, da Alemanha e da Itália.

Mais do que um novo ponto turístico, a TITLIS Tower simboliza uma nova fase do turismo alpino suíço, combinando arquitetura contemporânea, sustentabilidade e experiências imersivas em meio a uma das paisagens mais impressionantes do continente.

Um país feito para ser explorado de trem

A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras
A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras Carlos Altman/EM

Uma das grandes vantagens de viajar pela Suíça é a eficiência do transporte público. Com o Swiss Travel Pass, turistas têm acesso a uma extensa rede integrada de trens, ônibus e barcos, além da entrada em diversos museus. Graças a essa estrutura, deslocamentos entre cidades, lagos e montanhas tornam-se parte da própria experiência de viagem.

Sabores que contam a história do país

A gastronomia suíça reflete a diversidade cultural do país. Nas regiões de influência alemã predominam pratos robustos à base de batatas, carnes e queijos. No Oeste, próximo à França, surgem preparações mais refinadas. Já no Sul, a influência italiana se manifesta em risotos, massas e gelatos. Independentemente do roteiro escolhido, alguns clássicos não podem faltar:

  • Fondue;

  • Raclette;

  • Rösti;

  • Chocolates artesanais;

  • Bircher Müesli;

  • Queijos alpinos produzidos em pequenas fazendas familiares.



Um destino de contrastes inesquecíveis

Quadro das Ninféias de Claude Monet merece conteplação no O Kunsthaus Zürich, o museu de belas artes de Zurique, que abriga uma das maiores e mais importantes coleções de arte da Suíça e da Europa-Carlos Altman
Quadro das Ninféias de Claude Monet merece conteplação no O Kunsthaus Zürich, o museu de belas artes de Zurique, que abriga uma das maiores e mais importantes coleções de arte da Suíça e da Europa Carlos Altman
De dar água na boca: carne de novilho com batatas sauté-Carlos Alman/EM
De dar água na boca: carne de novilho com batatas sauté Carlos Alman/EM
A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras-Carlos Altman/EM
A melhor forma de conhecer é dentro de um trem que passa por paisagens encantadoras Carlos Altman/EM
Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval -Carlos Altman
Ponte coberta e Centro Histórico preservados de Lucerna são resquícios do período medieval Carlos Altman
Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão -Carlos Altman/EM
Com neve eterna nos Alpes, o Monte Titlis, em Engelberber é garantia de paisagens geladas mesmo no verão Carlos Altman/EM
Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete
Zurique ése transforma no verão. A cidade da Suíça é puro charme com o calor e o Sol que promete "praia" para visitantes Carlos Altman/EM
Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de 'Pão de Açúcar'-Carlos Altman/EM
Vista do Lago de Lugano do alto do Monte de San Salvotere, apelidado de 'Pão de Açúcar' Carlos Altman/EM
No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus-Carlos Altman/EM
No verão, a cidade suíça de Lugano, na divisa com a Itália, se transforma em um balneário bastante procurado pelos turistas europeus Carlos Altman/EM

Conhecer a Suíça durante a primavera e o verão é abandonar estereótipos. É descobrir que o país dos relógios e do chocolate também abriga praias de água doce, festivais ao ar livre e cidades vibrantes. É perceber que o calor e a neve podem coexistir em um mesmo dia e que os Alpes, longe de serem apenas um cenário de inverno, oferecem experiências memoráveis durante todo o ano.

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Poucos lugares no mundo conseguem reunir tantas paisagens distintas em distâncias tão curtas. E talvez seja justamente essa capacidade de surpreender que transforme a Suíça em um dos destinos mais extraordinários da Europa.

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