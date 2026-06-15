Suíça além da neve: conheça o país que vive duas estações no mesmo dia
Da atmosfera mediterrânea de Lugano às geleiras eternas dos Alpes, o país revela, na primavera e no verão, um dos contrastes mais fascinantes da Europa
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Quando se pensa na Suíça, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de montanhas cobertas de neve, chalés de madeira e estações de esqui. Mas basta a primavera chegar para o país revelar uma nova personalidade.
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Esqueça, por alguns instantes, a ideia de que a Suíça é um destino exclusivamente de inverno. Entre os meses de maio e setembro, o país mostra uma personalidade completamente diferente daquela eternamente associada aos cartões-postais alpinos.
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Em cidades como Zurique, Lucerna e Lugano, os lagos tornam-se o grande ponto de encontro dos moradores. As margens ganham vida com famílias, jovens e turistas que aproveitam os dias mais longos do ano para nadar, praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar sob o sol.
No verão, os parques ficam floridos, os cafés ocupam as calçadas, os barcos cruzam os lagos lotados de turistas e moradores, e as temperaturas podem ultrapassar os 30°C. Em períodos excepcionais de ondas de calor, algumas regiões chegam a registrar marcas próximas dos 40°C.
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Diversidade
É justamente essa diversidade que torna o país tão especial. Em um mesmo dia, é possível passear de barco em um lago sob o Sol do verão e, poucas horas depois, subir aos Alpes para contemplar geleiras e enfrentar temperaturas negativas. Talvez seja justamente essa capacidade de reunir cenários tão distintos em um espaço tão pequeno que torne a Suíça um dos destinos mais fascinantes da Europa.
Um país que vai muito além do chocolate, dos relógios e das estações de esqui — e que conquista os visitantes com sua natureza exuberante, organização exemplar e experiências capazes de transformar uma simples viagem em uma coleção de memórias inesquecíveis.
Lugano: o charme italiano em solo suíço
No extremo sul da Suíça, quase na fronteira com a Itália, Lugano parece pertencer a outro país. O idioma predominante é o italiano, as palmeiras ornamentam a orla e a gastronomia traz fortes influências mediterrâneas.
O Lago de Lugano é o grande protagonista da cidade durante os meses mais quentes. Os passeios de barco revelam pequenas vilas escondidas entre as montanhas, enquanto moradores aproveitam as áreas públicas para mergulhos e banhos de sol.
O que visitar em Lugano
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Passeio de barco pelo Lago de Lugano;
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Parque Ciani, considerado um dos mais belos da Suíça;
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Centro histórico e suas praças elegantes;
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Monte Brè, com uma das vistas mais bonitas da região;
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Monte San Salvatore, acessível por funicular.
O que experimentar
A culinária do Ticino é uma deliciosa fusão entre as tradições suíças e italianas. Vale provar:
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Risotos preparados com ingredientes locais;
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Polenta cremosa servida com carnes;
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Massas artesanais;
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Queijos produzidos nos alpes da região;
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Gelatos italianos vendidos nas pequenas gelaterias do centro.
Zurique: muito além dos bancos e relógios
Maior cidade suíça e importante centro financeiro mundial, Zurique se transforma completamente durante a primavera e o verão.
Os famosos badis, estruturas públicas para banho espalhadas ao redor do Lago de Zurique e às margens do rio Limmat, ficam lotados. Depois do expediente, moradores trocam os ternos por roupas de banho e aproveitam as águas cristalinas.
O que visitar em Zurique
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Altstadt, o Centro Histórico medieval;
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Bahnhofstrasse, uma das ruas comerciais mais sofisticadas do mundo;
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Passeios pelo Lago de Zurique;
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Kunsthaus Zürich ( Museu de Belas Artes)
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Igreja Grossmünster;
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Monte Uetliberg, de onde é possível avistar a cidade e os Alpes.
O que comer
Entre as especialidades locais estão:
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Zürcher Geschnetzeltes, tiras de vitela ao molho cremoso;
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Rösti, tradicional batata dourada e crocante;
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Chocolates artesanais produzidos por confeitarias históricas;
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Luxemburgerli, delicados doces semelhantes aos macarons franceses.
Lucerna: a essência da Suíça em um único destino
Se existe uma cidade capaz de reunir tudo o que se imagina sobre a Suíça, essa cidade é Lucerna.
Às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por montanhas e repleta de construções históricas, Lucerna é considerada uma das joias do país.
O que visitar em Lucerna
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Kapellbrücke, a famosa Ponte da Capela;
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Torre d'Água, símbolo da cidade;
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Monumento do Leão;
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Passeio de barco pelo lago;
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Centro Histórico com edifícios decorados;
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Monte Pilatus;
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Monte Rigi, conhecido como a "Rainha das Montanhas".
O que comer
Lucerna é um excelente lugar para experimentar clássicos suíços:
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Fondue de queijo;
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Raclette;
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Peixes frescos pescados nos lagos da região;
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Sobremesas à base de frutas vermelhas dos Alpes.
Engelberg: a Cidade dos Anjos
A pouco mais de uma hora de Lucerna está Engelberg, cujo nome significa literalmente "Montanha dos Anjos".
Originalmente desenvolvida em torno de um mosteiro beneditino fundado no século XII, a cidade tornou-se uma das mais importantes portas de entrada para os Alpes suíços.
Durante a primavera e o verão, Engelberg encanta pelos campos verdes, pelas vacas com seus tradicionais sinos e pelas trilhas cercadas por flores silvestres. No entanto, basta olhar para o alto para perceber que o inverno nunca vai embora completamente.
É dali que partem os teleféricos rumo ao Monte Titlis, uma das montanhas mais famosas da Suíça.
Mount Titlis: neve em pleno verão europeu
A mais de 3 mil metros de altitude, o Mount Titlis proporciona uma experiência difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.
Mesmo nos meses mais quentes do ano, a neve permanece presente. Enquanto turistas caminham pelas ruas ensolaradas de Lucerna usando roupas leves, visitantes do Titlis precisam vestir casacos reforçados para enfrentar temperaturas próximas ou abaixo de zero.
O que fazer no Mount Titlis
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Embarcar no Titlis Rotair, o primeiro teleférico giratório do mundo;
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Atravessar a Cliff Walk, uma das pontes suspensas mais altas da Europa;
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Explorar a caverna glacial escavada no interior do gelo;
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Caminhar pelos mirantes com vista para os Alpes;
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Participar de atividades na neve, mesmo durante o verão.
A nova atração dos Alpes suíços
Em 2026, Engelberg ganhou mais um motivo para entrar nos roteiros internacionais: a inauguração da TITLIS Tower, uma impressionante estrutura de vidro instalada a 3.020 metros de altitude. Projetada pelo renomado escritório suíço Herzog & de Meuron, a torre transformou uma antiga antena de telecomunicações em um dos mirantes mais espetaculares dos Alpes.
A nova atração conta com ambientes totalmente envidraçados e o Horizon Deck, uma plataforma panorâmica ao ar livre que oferece uma visão de 360 graus das geleiras e das montanhas ao redor. Em dias de boa visibilidade, é possível avistar regiões da Suíça, da França, da Alemanha e da Itália.
Mais do que um novo ponto turístico, a TITLIS Tower simboliza uma nova fase do turismo alpino suíço, combinando arquitetura contemporânea, sustentabilidade e experiências imersivas em meio a uma das paisagens mais impressionantes do continente.
Um país feito para ser explorado de trem
Uma das grandes vantagens de viajar pela Suíça é a eficiência do transporte público. Com o Swiss Travel Pass, turistas têm acesso a uma extensa rede integrada de trens, ônibus e barcos, além da entrada em diversos museus. Graças a essa estrutura, deslocamentos entre cidades, lagos e montanhas tornam-se parte da própria experiência de viagem.
Sabores que contam a história do país
A gastronomia suíça reflete a diversidade cultural do país. Nas regiões de influência alemã predominam pratos robustos à base de batatas, carnes e queijos. No Oeste, próximo à França, surgem preparações mais refinadas. Já no Sul, a influência italiana se manifesta em risotos, massas e gelatos. Independentemente do roteiro escolhido, alguns clássicos não podem faltar:
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Fondue;
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Raclette;
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Rösti;
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Chocolates artesanais;
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Bircher Müesli;
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Queijos alpinos produzidos em pequenas fazendas familiares.
Um destino de contrastes inesquecíveis
Conhecer a Suíça durante a primavera e o verão é abandonar estereótipos. É descobrir que o país dos relógios e do chocolate também abriga praias de água doce, festivais ao ar livre e cidades vibrantes. É perceber que o calor e a neve podem coexistir em um mesmo dia e que os Alpes, longe de serem apenas um cenário de inverno, oferecem experiências memoráveis durante todo o ano.
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Poucos lugares no mundo conseguem reunir tantas paisagens distintas em distâncias tão curtas. E talvez seja justamente essa capacidade de surpreender que transforme a Suíça em um dos destinos mais extraordinários da Europa.