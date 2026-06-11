Europa no verão: 13 dicas essenciais para uma viagem econômica e segura

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar pela Europa durante o verão é o sonho de muitos brasileiros. É a época em que as cidades ganham vida com festivais, concertos ao ar livre, dias mais longos e uma intensa programação cultural. Das praias do Mediterrâneo às paisagens alpinas da Suíça, passando pelos centros históricos da Itália, França e Espanha, o continente revela algumas de suas experiências mais marcantes justamente entre os meses de junho e setembro.

No entanto, a alta temporada também traz desafios que exigem planejamento. O aumento do fluxo de turistas provoca filas maiores nos aeroportos, lotação em atrações famosas e uma disputa maior por hospedagens e ingressos. Além disso, as ondas de calor que têm atingido diversos países europeus nos últimos anos tornam indispensáveis alguns cuidados extras para garantir conforto e bem-estar durante os passeios.

A boa notícia é que, com algumas estratégias simples, é possível evitar contratempos e aproveitar melhor cada destino. Optar pelo eficiente sistema de transporte público, manter-se hidratado, proteger documentos e pertences, investir em conectividade internacional e planejar com antecedência os deslocamentos são atitudes que fazem toda a diferença na experiência do viajante.

Para quem está com as malas prontas rumo ao Velho Continente, reunimos dicas práticas que ajudam a economizar tempo e dinheiro, além de proporcionar uma viagem mais segura e tranquila. Afinal, a melhor lembrança do verão europeu deve ser o pôr do sol às margens do Mediterrâneo, uma viagem de trem pelos Alpes suíços ou um jantar em uma charmosa praça histórica — e não os imprevistos que poderiam ter sido evitados.







Atenção às conexões aéreas e à imigração Em alguns aeroportos, como o de Lisboa, a fila para passar pela imigração pode demorar até 4 horas Carlos Altman/EM

Os aeroportos europeus costumam registrar grande movimentação durante o verão. Além disso, a implantação do novo Sistema de Entrada e Saída da União Europeia (EES), que digitaliza o registro de viajantes de países fora do bloco, pode aumentar o tempo de espera nos controles migratórios. Por isso, quem fizer conexões deve evitar escalas muito apertadas. O ideal é reservar voos com, pelo menos, quatro horas de intervalo, reduzindo o risco de perder o próximo embarque em razão das filas na imigração.

Tenha sempre à mão o passaporte, comprovantes de hospedagem, seguro viagem e a passagem de retorno.

Use e abuse do transporte público

Embora aplicativos de transporte sejam uma opção conveniente, eles podem pesar bastante no orçamento. Em contrapartida, a Europa possui uma das melhores redes de mobilidade urbana do mundo. Trens, metrôs, VLTs e ônibus conectam os principais pontos turísticos com eficiência e pontualidade. Em muitas cidades, passes diários ou semanais oferecem excelente custo-benefício.

3) Swiss Travel Pass: praticidade para explorar a Suíça

Quem incluir a Suíça no roteiro deve considerar a compra do Swiss Travel Pass, um dos passes turísticos mais completos da Europa. Ele oferece viagens ilimitadas em trens, ônibus, barcos, bondes e outros meios de transporte público em praticamente todo o país. O benefício também inclui entrada gratuita em centenas de museus e descontos em diversas atrações de montanha.

Além da economia, o passe proporciona liberdade para explorar diferentes regiões sem a preocupação de adquirir bilhetes separados para cada deslocamento. Em um país conhecido pela pontualidade e eficiência de seu sistema de transporte, o Swiss Travel Pass transforma a locomoção em parte da própria experiência turística.

4) Leve sempre uma garrafinha reutilizável

As altas temperaturas exigem hidratação constante. Felizmente, diversas cidades europeias contam com fontes de água potável gratuitas, permitindo que os visitantes reabasteçam suas garrafinhas ao longo do dia. Além da economia, a prática contribui para a redução do consumo de plástico.

5) Não subestime o calor europeu

Os verões na Europa têm registrado temperaturas cada vez mais elevadas, com termômetros frequentemente ultrapassando os 35°C em alguns destinos. Um item simples pode fazer grande diferença durante os passeios: o ventilador portátil, recarregável por USB, ou até mesmo um tradicional leque. Compactos e fáceis de transportar, eles ajudam a aliviar o desconforto durante longas caminhadas, filas para atrações turísticas ou deslocamentos em áreas externas.

6) Proteja seus pertences

Cidades muito visitadas, como Barcelona, Paris, Roma e Milão, exigem atenção redobrada contra os batedores de carteira. A recomendação é utilizar uma doleira ou pochete discreta junto ao corpo, guardando documentos, cartões e dinheiro em local seguro. Evite deixar celulares em bolsos traseiros ou mochilas abertas em ambientes movimentados.

7) Escolha um meio de pagamento prático

Viajar carregando grandes quantias em espécie não é a alternativa mais segura. Cartões internacionais oferecem mais comodidade e controle dos gastos. O cartão WIZE surge como uma solução prática para pagamentos no exterior, facilitando compras, reservas e despesas do dia a dia ao longo da viagem.

8) Mantenha-se conectado

Ter acesso à internet é fundamental para utilizar aplicativos de mapas, consultar horários de transporte, fazer traduções e compartilhar experiências. A internet 5G da Vivo Travel permite que o viajante permaneça conectado em diversos países, dispensando a busca por chips locais a cada novo destino.

9) Reserve atrações com antecedência

No verão, ingressos para museus, monumentos e experiências muito procuradas podem se esgotar rapidamente. Comprar entradas antecipadamente ajuda a evitar filas e garante a visita aos locais mais desejados.

10) Prefira os passeios pela manhã

Além de encontrar menos turistas, os primeiros horários do dia costumam apresentar temperaturas mais amenas. Essa estratégia torna os deslocamentos mais agradáveis e proporciona uma experiência mais tranquila nos principais atrativos. Os dias são longos e o pôr do Sol costuma ser por volta das 20h40.

11) Vista-se para caminhar

Roupas leves, tecidos respiráveis e calçados confortáveis são indispensáveis. Muitas cidades europeias são descobertas a pé, em trajetos que incluem ruas de pedra, ladeiras e longos deslocamentos. Não se esqueça do protetor solar, dos óculos escuros e do chapéu ou boné.

12) Tenha uma bateria portátil

O celular se tornou uma ferramenta indispensável durante as viagens, seja para acessar mapas, apresentar passagens digitais, consultar reservas ou tirar fotos. Por isso, levar um power bank carregado pode evitar transtornos e garantir que você permaneça conectado ao longo de todo o dia. Vale lembrar que a bateria portátil só pode ser levada no avião na bagagem de mão e nunca na mala despachada.

13) Não viaje sem seguro

Além de ser obrigatório para a entrada em alguns países do Espaço Schengen, o seguro viagem oferece assistência médica, cobertura para extravio de bagagem e suporte em situações inesperadas.

Com planejamento e algumas medidas simples, o verão europeu pode ser vivido com mais conforto e segurança. Afinal, a melhor lembrança da viagem deve ser a descoberta de novos lugares, dos cafés ao ar livre às paisagens alpinas suíças, e não os contratempos que poderiam ter sido evitados.

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*O jornalista viajou para a Europa a convite do escritório do Turismo na Suíça no Brasil e da MSC Cruzeiros Brasil