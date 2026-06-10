Viajamos pelo Mediterrâneo a bordo do navio que estará no Brasil

Imagine acordar com o azul intenso do Mediterrâneo pela janela, observar cidades históricas surgindo no horizonte e terminar o dia admirando um pôr do sol dourado no convés. Foi exatamente essa a experiência que vivemos a bordo do MSC Splendida, um dos navios mais elegantes da MSC Cruzeiros e que será uma das grandes atrações da temporada 2026/2027 na América do Sul.

Durante nossa viagem pela Europa, o navio serviu como ponto de partida para descobrir destinos repletos de história, cultura e paisagens deslumbrantes. Em breve, os brasileiros terão a oportunidade de viver essa mesma experiência sem precisar atravessar o oceano.

Temporada no Brasil

Disputada, piscina o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros Carlos Altman/EM

A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana da MSC Cruzeiros, oferecendo roteiros que combinam algumas das praias mais bonitas do Brasil com destinos clássicos da Argentina e do Uruguai.

Os itinerários incluem escalas em destinos como Búzios, Ilha Grande, Ilhabela e Balneário Camboriú, além das charmosas cidades de Punta del Este e Montevidéu. Os embarques acontecerão no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, ampliando as opções para viajantes brasileiros e sul-americanos.

Segundo Adrian Ursilli, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil, a companhia prepara uma das maiores operações de sua história na região: “A temporada 2026/2027 marca mais um capítulo importante para a MSC Cruzeiros na América do Sul. Teremos a estreia do MSC Virtuosa no Brasil, um dos nossos navios mais modernos da nossa frota, e uma oferta abrangente de itinerários com diferentes durações e destinos. Além disso, teremos a renovação de toda frota presente no Brasil, em comparação com a temporada 25/26. Essa programação reforça o nosso compromisso em proporcionar aos hóspedes brasileiros férias inesquecíveis, com a oportunidade de descobrir as belezas da América do Sul, com conforto, sofisticação, muito entretenimento e a hospitalidade”.

A temporada contará com diversos navios navegando pela América do Sul entre novembro de 2026 e abril de 2027, consolidando a região como um dos mercados mais importantes para a companhia.

Um gigante dos mares

Jacuzzis na área da piscina com teto retrátil são bastante procurada pelos hóspedes Carlos Altman/EM

Pertencente à classe Fantasia, o MSC Splendida impressiona logo à primeira vista. São 333 metros de comprimento, 38 metros de largura e cerca de 138 mil toneladas brutas.

O navio possui 1.637 cabines distribuídas em 17 decks, dos quais 14 são destinados aos hóspedes. Aproximadamente 80% das acomodações têm vista para o mar e muitas contam com varanda privativa.

Em ocupação máxima, o MSC Splendida pode receber até 4.363 passageiros, atendidos por cerca de 1.370 tripulantes de diversas nacionalidades. O resultado é uma excelente relação entre espaço e número de hóspedes, proporcionando conforto mesmo em períodos de alta ocupação.

Mais do que um meio de transporte, o navio funciona como um verdadeiro resort flutuante, reunindo hospedagem, gastronomia, entretenimento e bem-estar em um único lugar.

O coração do navio

Com pé-direito elevado, paredes espelhadas, detalhes em mármore, vidro e iluminação sofisticada, o ambiente transmite a elegância clássica Carlos Altman/EM

Entre todos os ambientes do MSC Splendida, poucos impressionam tanto quanto o átrio central. Distribuído por vários decks, o espaço é o verdadeiro coração do navio e costuma ser o primeiro local capaz de arrancar expressões de surpresa dos hóspedes logo após o embarque.

Com pé-direito elevado, paredes espelhadas, detalhes em mármore, vidro e iluminação sofisticada, o ambiente transmite a elegância clássica que caracteriza os navios da classe Fantasia. Durante o dia, o átrio é um ponto de encontro para quem deseja relaxar, apreciar a movimentação a bordo ou tomar um café. À noite, ganha ainda mais charme com música ao vivo e apresentações que transformam o espaço em um dos cenários mais fotografados do navio.

Mas o grande destaque são as famosas escadarias de cristal Swarovski. Com milhares de cristais incrustados nos degraus, elas brilham sob a iluminação do átrio, criando um efeito visual impressionante que remete aos grandes hotéis e cassinos de luxo. As escadas se tornaram uma das marcas registradas dos navios da MSC e um dos locais preferidos dos hóspedes para fotos e vídeos.

Mais do que um elemento arquitetônico, as escadarias simbolizam a proposta do MSC Splendida: combinar a grandiosidade dos grandes transatlânticos com a sofisticação de um resort cinco estrelas. É impossível passar por elas sem parar por alguns instantes para admirar os detalhes — e, claro, registrar o momento.

Uma viagem pelos sabores do mundo

O Villa Verde é o principal restaurante à la carte localizado na popa do navio Carlos Altman/EM

A gastronomia é um dos grandes destaques do MSC Splendida. O navio oferece diferentes ambientes e propostas culinárias capazes de agradar aos mais variados perfis de viajantes.

La Reggia Restaurant

É o principal restaurante do navio e impressiona pela decoração inspirada nos grandes palácios italianos. O menu muda diariamente e apresenta pratos da culinária mediterrânea e internacional, com serviço completo à mesa para almoço e jantar.

Villa Verde Restaurant

Com atmosfera elegante e vista privilegiada para o mar, oferece uma experiência mais intimista. O restaurante serve menus elaborados com influência europeia, valorizando ingredientes frescos e apresentações sofisticadas.







L'Olivo Restaurant

Especializado na culinária mediterrânea, destaca sabores típicos da Itália e de outros países banhados pelo Mediterrâneo. Massas artesanais, frutos do mar, azeites selecionados e sobremesas tradicionais fazem parte da experiência.

Butcher's Cut

Inspirado nas tradicionais steakhouses americanas, o ambiente combina elegância e descontração, oferecendo cortes premium de carne selecionados de diferentes partes do mundo. No cardápio, os hóspedes encontram desde suculentos ribeyes e filés até hambúrgueres gourmet, acompanhados por uma criteriosa seleção de vinhos e drinques.







Sea Pavilion

Restaurante especializado em frutos do mar e culinária asiática. O espaço oferece uma proposta mais refinada, com pratos preparados a partir de ingredientes frescos e apresentações cuidadosas. O menu proporciona uma experiência sofisticada para quem aprecia sabores delicados e receitas inspiradas nas tradições do Oriente.









Bora Bora Buffet

Funciona praticamente durante todo o dia e é a escolha ideal para refeições rápidas. Conta com estações variadas de saladas, massas, pizzas, carnes, pratos internacionais, frutas e sobremesas.

Pago Pago Buffet

Complementa a oferta gastronômica do navio com ampla variedade de opções para café da manhã, almoço, jantar e lanches, permitindo que os hóspedes façam refeições de forma mais flexível.

Além desses espaços, o MSC Splendida oferece cafés, sorveterias, bares temáticos e lounges espalhados pelos decks, perfeitos para uma pausa entre uma atividade e outra.

Diversão para todas as idades

Todos os dias, o grande teatro oferece shows e musicais estilo Broadway Carlos Altman/EM

A programação de entretenimento é intensa e acontece durante todo o dia. O navio conta com teatro de estilo Broadway, cassino, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, discoteca, lojas, áreas infantis e espaços dedicados aos adolescentes.

As cinco piscinas e os diversos jacuzzis espalhados pelo navio tornam-se pontos de encontro especialmente nos dias de navegação. Uma das piscinas possui teto retrátil, permitindo o uso em diferentes condições climáticas.

Bem-estar com vista para o oceano

O MSC Aurea Spa oferece uma experiência completa de relaxamento. O espaço reúne sauna, banho turco, salas de massagens, tratamentos estéticos e uma academia equipada com vista para o mar.

É o lugar perfeito para desacelerar depois de um dia explorando cidades históricas ou aproveitando as praias dos destinos visitados.

O exclusivo MSC Yacht Club

Para quem busca uma experiência ainda mais sofisticada, o MSC Splendida abriga o MSC Yacht Club, considerado um dos produtos mais exclusivos da companhia.

Os hóspedes hospedados nessa área têm acesso a suítes de alto padrão, restaurante privativo, lounge exclusivo, piscina reservada, embarque prioritário e serviço de mordomo 24 horas.

É como desfrutar de um hotel boutique de luxo dentro de um grande navio de cruzeiro.

Outros gigantes da temporada

La Piazzetta é a praça italiana e o complexo de doceria, sorveteria e bar presente no MSC Splendida Carlos Altman/EM O Royal Palm Casino oferece uma experiência completa de entretenimento com uma grande variedade de jogos Carlos Altman/EM Navio oferece várias opções de cabines com ou sem varanda MSC/Divulgação O Villa Verde é o principal restaurante à la carte localizado na popa do navio Carlos Altman/EM Todos os dias, o grande teatro oferece shows e musicais estilo Broadway Carlos Altman/EM Jacuzzis na área da piscina com teto retrátil são as mais disputadas entre hóspedes Carlos Altman/EM Disputada, piscina o deck superior vira ponto de encontro dos passageiros Carlos Altman/EM A partir de novembro de 2026, o MSC Splendida passa a integrar a temporada sul-americana Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Além do Splendida, a MSC Cruzeiros terá uma presença robusta na temporada 2026/2027 da América do Sul, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes e durações de viagem.

O grande destaque será o MSC Virtuosa, que fará sua estreia em águas brasileiras. Considerado um dos navios mais modernos da frota, ele se destaca pela impressionante promenade interna coberta por um teto de LED, experiências tecnológicas inovadoras, áreas de entretenimento de última geração e uma ampla oferta gastronômica.

Outro importante integrante da temporada será o MSC Seaview, conhecido por seu projeto inovador que privilegia os espaços ao ar livre. Com amplos decks externos e áreas de convivência voltadas para o mar, ele foi concebido para aproximar os hóspedes das paisagens durante toda a viagem.

O elegante MSC Preziosa retorna como um dos favoritos dos brasileiros. Entre seus diferenciais estão a famosa escadaria de cristal Swarovski, a piscina de borda infinita, o toboágua Vertigo e o exclusivo MSC Yacht Club.

MSC Divina, que fará pela primeira vez uma temporada regular no país. Inspirado em Sophia Loren, o MSC Divina se inspira na era de ouro das linhas de cruzeiro, aprimorados pela tecnologia moderna. A bordo, uma variedade de instalações esportivas e de lazer.

Outro navio confirmado é o MSC Musica, que oferece uma experiência elegante e clássica, marcada por ambientes amplos, música ao vivo e uma forte tradição na hospitalidade italiana.

Com embarques em portos como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí, Paranaguá e Buenos Aires, a MSC Cruzeiros disponibilizará uma ampla variedade de itinerários que incluem o litoral brasileiro, a região do Rio da Prata e destinos da Argentina e do Uruguai.

Na prática, isso significa mais opções de datas, durações e roteiros, permitindo que tanto os viajantes de primeira viagem quanto os cruzeiristas mais experientes encontrem a experiência ideal para explorar a América do Sul a bordo de alguns dos mais modernos navios da atualidade.

Preferida dos brasileiros

Pela sétima vez consecutiva, a MSC Cruzeiros conquistou o título de melhor companhia de cruzeiros no Prêmio Viaja São Paulo 2026. Em pesquisa realizada pelo Datafolha para a Folha de S. Paulo, a empresa obteve 29% das menções dos moradores da capital paulista, mantendo sua hegemonia na categoria. Divulgado em 27 de maio de 2026, o levantamento é um dos principais indicadores do setor de turismo, mapeando as marcas e serviços preferidos dos paulistanos em diversas frentes de lazer e viagem.

Oportunidade para toda família

A MSC Cruzeiros anunciou uma promoção especial para quem deseja planejar as próximas férias em alto-mar com a família ou amigos. Quem fizer a sua reserva até o dia 30 de junho de 2026, para a temporada de cruzeiros 2026/2027 na América do Sul, terá o 3º e 4º hóspedes com a tarifa marítima gratuita. A oferta é válida para reservas em varandas ou suítes, em saídas selecionadas. Esta é uma excelente oportunidade para famílias e grupos de amigos aproveitarem uma experiência de viagem completa a bordo dos modernos navios da MSC Cruzeiros, visitando destinos encantadores no Brasil ou pela Argentina e Uruguai.







Mas vale a pena?

Depois de navegar pelo Mediterrâneo a bordo do MSC Splendida, fica fácil entender por que ele é considerado um dos navios mais queridos da frota da MSC Cruzeiros.

Seu tamanho impressiona, mas o que realmente conquista é a combinação entre conforto, boa gastronomia, entretenimento e a possibilidade de acordar cada dia diante de uma nova paisagem.

Em breve, os brasileiros poderão viver essa mesma experiência sem precisar atravessar o Atlântico. E, para quem sonha em conhecer o universo dos grandes cruzeiros, o MSC Splendida promete ser uma das estrelas da temporada 2026/2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*O jornalista viajou para a Europa a convite da MSC Cruzeiros Brasil



