Encarando um longo voo: respire e não pire

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar para a Europa, Ásia ou América do Norte costuma exigir muitas horas dentro de uma aeronave. Em alguns casos, o tempo de voo ultrapassa 12 horas. A boa notícia é que existem estratégias para reduzir o cansaço, evitar desconfortos físicos e minimizar os efeitos do jet lag. Especialistas recomendam atenção especial à hidratação, alimentação, sono e movimentação durante o trajeto.

Um dos maiores erros dos passageiros é embarcar já cansado ou desidratado. O ar dentro da cabine possui baixa umidade, o que favorece a perda de líquidos pelo organismo. Por isso, a recomendação é beber água regularmente durante toda a viagem e evitar o excesso de álcool e cafeína.

Outro cuidado importante é levantar-se periodicamente para caminhar pelos corredores. Permanecer muitas horas sentado pode provocar inchaço nas pernas, dores musculares e aumentar o risco de problemas circulatórios.

Atenção à trombose durante voos longos

Um dos riscos mais conhecidos em viagens aéreas prolongadas é a trombose venosa profunda (TVP), condição que ocorre quando um coágulo se forma, geralmente nas pernas, devido à circulação sanguínea reduzida.

Embora seja um evento relativamente raro, o risco aumenta em voos com mais de quatro horas de duração, especialmente entre idosos, gestantes, pessoas com obesidade, histórico de trombose, fumantes ou usuários de determinados medicamentos hormonais.

Para reduzir os riscos, especialistas recomendam:

Levantar-se e caminhar pela cabine a cada uma ou duas horas;

Evitar cruzar as pernas por longos períodos;

Manter-se hidratado;

Utilizar roupas confortáveis e pouco apertadas;

Considerar o uso de meias de compressão, especialmente em voos muito longos ou sob orientação médica.

Exercícios simples que podem ser feitos no assento

Mesmo sentado, é possível estimular a circulação sanguínea com movimentos discretos:

Movimento dos tornozelos: gire os pés em círculos por alguns segundos.

Elevação dos calcanhares: mantenha a ponta dos pés apoiada no chão e levante os calcanhares repetidamente.

Elevação das pontas dos pés: faça o movimento inverso, mantendo os calcanhares apoiados.

Contração das panturrilhas: pressione os músculos das pernas por alguns segundos e relaxe.

Alongamento dos ombros e pescoço: ajuda a reduzir a tensão muscular provocada pelo tempo prolongado na mesma posição.

Esses exercícios podem ser repetidos várias vezes ao longo da viagem e contribuem para uma melhor circulação e maior sensação de bem-estar.

Alimentação: menos exageros, mais leveza

Voos longos não combinam com refeições pesadas. Alimentos ricos em gordura e sódio podem aumentar a sensação de inchaço e dificultar o descanso.

Levar snacks saudáveis, como castanhas, frutas secas ou barras de cereais, pode ser uma boa alternativa entre as refeições servidas pela companhia aérea. A recomendação também é evitar exageros nas horas que antecedem o embarque.

Dormir faz toda a diferença

Quem atravessa vários fusos horários deve tentar adaptar o relógio biológico ao destino ainda durante o voo. Máscaras para os olhos, protetores auriculares e travesseiros de pescoço ajudam a criar um ambiente mais favorável ao descanso.

A escolha do assento também influencia bastante. Quem pretende dormir melhor geralmente se adapta mais facilmente às poltronas junto à janela, enquanto os passageiros que gostam de se levantar frequentemente costumam preferir os lugares de corredor.

O entretenimento também ajuda

Filmes, séries, livros digitais, podcasts e músicas são aliados para fazer o tempo passar mais rápido. Fones com cancelamento de ruído estão entre os itens mais recomendados por viajantes frequentes para reduzir o barulho constante dos motores e da movimentação da cabine.

Quando vale investir em mais conforto?

Para quem enfrenta regularmente voos intercontinentais, vale analisar as diferentes categorias de cabine oferecidas pelas companhias aéreas.

A SWISS International Air Lines opera voos para a Europa com diferentes níveis de conforto: Economy, Premium Economy, Business e First. A empresa vem implementando o conceito SWISS Senses, com novas poltronas, mais privacidade, iluminação inteligente e soluções voltadas ao bem-estar durante viagens de longa duração.

Classe Econômica

É a opção mais acessível. Nas aeronaves mais modernas da companhia, os assentos receberam melhorias ergonômicas e sistemas de entretenimento mais avançados.

A Econômica Premium oferece mais espaço para as pernas, poltronas mais largas, apoio para os pés e maior reclinação. Em voos noturnos para a Europa, muitos passageiros consideram essa categoria a melhor combinação entre conforto e investimento.

Business Class

A diferença é significativa. Os assentos transformam-se em camas totalmente reclináveis, há acesso direto ao corredor, mais privacidade e serviços diferenciados. Nos novos modelos da companhia, algumas poltronas contam inclusive com sistemas de aquecimento e refrigeração.

First Class

É o máximo em conforto. A SWISS está introduzindo suítes privativas com portas deslizantes, proporcionando uma experiência semelhante à de um quarto particular, com alto nível de exclusividade e privacidade.

A regra mais importante

Independentemente da classe escolhida, a melhor forma de enfrentar um voo longo continua sendo simples: hidrate-se, movimente-se, faça pequenos exercícios, alimente-se com equilíbrio e tente sincronizar seu sono com o horário do destino.

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Afinal, ninguém viaja para passar os primeiros dias das férias se recuperando do trajeto. Com alguns cuidados, as horas dentro do avião deixam de ser um desafio e passam a ser apenas o primeiro capítulo da viagem.