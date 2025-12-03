5 lugares no Brasil para ver animais selvagens de perto
Diversos parques nacionais espalhados pelo país estão disponíveis para visitação; biodiversidade proporciona experiências únicas de contato com a natureza
A vida selvagem brasileira desperta enorme curiosidade. Para quem deseja transformar essa curiosidade em experiência real, o Brasil oferece destinos incríveis onde é possível observar a fauna de perto, com segurança e respeito aos habitats naturais. Explorar esses locais é uma oportunidade única de conexão com a natureza.
Confira abaixo cinco destinos que são verdadeiros santuários ecológicos, preparados para receber visitantes e proporcionar encontros inesquecíveis com as espécies mais emblemáticas do país. Cada um oferece uma aventura diferente, das planícies do Pantanal às Cataratas do Iguaçu.
Pantanal
O bioma, que se estende pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerado a maior planície inundável do planeta e o melhor lugar para observar a onça-pintada em seu habitat.
Os safáris fotográficos, realizados em barcos ou veículos 4x4, especialmente na região de Porto Jofre (MT), permitem avistar também jacarés, capivaras, ariranhas e o tuiuiú, a ave-símbolo da região. A melhor época para visitação é durante a seca, entre maio e setembro, quando os animais se concentram nas margens dos rios e corixos.
Parque Nacional de Anavilhanas
Navegar por um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo é uma imersão completa na Amazônia. No Parque Nacional de Anavilhanas, os passeios de barco pelo Rio Negro revelam a presença constante de botos-cor-de-rosa e tucuxis.
Durante as trilhas pelas ilhas, é possível encontrar diferentes espécies de macacos, preguiças e uma infinidade de aves. A experiência é focada na vida aquática e na exuberância da floresta amazônica.
Parque Nacional da Serra da Canastra
Localizado no coração do cerrado mineiro, este parque é refúgio de espécies ameaçadas, como o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. Com um pouco de paciência e sorte, os visitantes podem avistar esses animais em campo aberto, especialmente no início da manhã ou no fim da tarde.
A paisagem, marcada por chapadões e pela nascente histórica do Rio São Francisco, complementa a experiência de busca pela fauna local.
Parque Nacional Marinho
O arquipélago é um paraíso para quem ama a vida marinha. Em Fernando de Noronha, os golfinhos-rotadores oferecem um espetáculo diário na Baía dos Golfinhos, onde se reúnem para descansar.
Mergulhos e passeios de barco permitem observar de perto tartarugas marinhas, tubarões e uma enorme diversidade de peixes coloridos. A visitação é controlada para garantir a preservação do ecossistema.
Parque Nacional do Iguaçu
Além das famosas cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica. Durante as caminhadas pelas trilhas, é muito comum encontrar bandos de quatis atravessando o caminho sem cerimônia.
Macacos-prego, tucanos e gaviões também são facilmente avistados. A estrutura do parque facilita a observação segura da fauna, integrando a experiência da natureza com a grandiosidade das quedas d'água.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata
