5 lugares no Brasil para ver animais selvagens de perto

A vida selvagem brasileira desperta enorme curiosidade. Para quem deseja transformar essa curiosidade em experiência real, o Brasil oferece destinos incríveis onde é possível observar a fauna de perto, com segurança e respeito aos habitats naturais. Explorar esses locais é uma oportunidade única de conexão com a natureza.

Confira abaixo cinco destinos que são verdadeiros santuários ecológicos, preparados para receber visitantes e proporcionar encontros inesquecíveis com as espécies mais emblemáticas do país. Cada um oferece uma aventura diferente, das planícies do Pantanal às Cataratas do Iguaçu.

Pantanal

O bioma, que se estende pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerado a maior planície inundável do planeta e o melhor lugar para observar a onça-pintada em seu habitat.

Os safáris fotográficos, realizados em barcos ou veículos 4x4, especialmente na região de Porto Jofre (MT), permitem avistar também jacarés, capivaras, ariranhas e o tuiuiú, a ave-símbolo da região. A melhor época para visitação é durante a seca, entre maio e setembro, quando os animais se concentram nas margens dos rios e corixos.

Onça-pintada: Muito conhecida do Pantanal brasileiro, a onça-pintada está classificada como "quase ameaçada" por conta do desmatamento e da perda das florestas tropicais. Rogério Cunha de Paula ICMBio

Parque Nacional de Anavilhanas

Navegar por um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo é uma imersão completa na Amazônia. No Parque Nacional de Anavilhanas, os passeios de barco pelo Rio Negro revelam a presença constante de botos-cor-de-rosa e tucuxis.

Durante as trilhas pelas ilhas, é possível encontrar diferentes espécies de macacos, preguiças e uma infinidade de aves. A experiência é focada na vida aquática e na exuberância da floresta amazônica.

Parque Nacional de Anavilhanas, Amazonas: Localizado no coração da Amazônia brasileira, esse parque é conhecido por abrigar o maior arquipélago fluvial do mundo, composto por mais de 400 ilhas durante a estação seca e mais de 1.000 ilhas durante a estação chuvosa, formando um labirinto natural impressionante. Flickr Edson Vandeira

Parque Nacional da Serra da Canastra

Localizado no coração do cerrado mineiro, este parque é refúgio de espécies ameaçadas, como o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. Com um pouco de paciência e sorte, os visitantes podem avistar esses animais em campo aberto, especialmente no início da manhã ou no fim da tarde.

A paisagem, marcada por chapadões e pela nascente histórica do Rio São Francisco, complementa a experiência de busca pela fauna local.

Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais: O parque abrange uma área de aproximadamente 200 mil hectares e é conhecido por abrigar nascentes de importantes rios brasileiros, como o Rio São Francisco. Fabianni Luiz Ribeiro/Wikimédia Commons

Parque Nacional Marinho

O arquipélago é um paraíso para quem ama a vida marinha. Em Fernando de Noronha, os golfinhos-rotadores oferecem um espetáculo diário na Baía dos Golfinhos, onde se reúnem para descansar.

Mergulhos e passeios de barco permitem observar de perto tartarugas marinhas, tubarões e uma enorme diversidade de peixes coloridos. A visitação é controlada para garantir a preservação do ecossistema.

Parque Nacional do Iguaçu

Além das famosas cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica. Durante as caminhadas pelas trilhas, é muito comum encontrar bandos de quatis atravessando o caminho sem cerimônia.

Macacos-prego, tucanos e gaviões também são facilmente avistados. A estrutura do parque facilita a observação segura da fauna, integrando a experiência da natureza com a grandiosidade das quedas d'água.

O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, com o maior conjunto de quedas d’água do mundo. É Patrimônio da UNESCO desde 1987. E o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino, tem este título desde 1984. Kent DuFault por Pixabay

