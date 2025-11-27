3 destinos incríveis no Brasil para curtir a dois com privacidade

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A vida amorosa dos famosos, muitas vezes vivida sob os holofotes, inspira a busca por momentos a dois com total privacidade. Para casais que sonham com uma escapada romântica longe da agitação, o Brasil reserva refúgios que combinam paisagens deslumbrantes com a tranquilidade necessária para se reconectar.

Seja na praia, na serra ou em um cenário histórico, existem opções perfeitas para quem valoriza a exclusividade. A reportagem selecionou três destinos que oferecem a combinação ideal de beleza natural e sossego para uma viagem inesquecível.

Leia também:

São Miguel dos Milagres (AL)

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, este destino alagoano é famoso por suas praias de águas mornas e calmas, protegidas por recifes de corais. O ritmo aqui é lento, ideal para casais que buscam descanso absoluto. A paisagem é dominada por coqueirais e um mar de tons esverdeados.

O ritmo aqui é lento, ideal para casais que buscam descanso absolutoLeonardo Meireles/CB/D.A Press



A exclusividade é a marca registrada das pousadas de charme da região, muitas delas com acesso direto a trechos de areia praticamente particulares. Um passeio de jangada até as piscinas naturais formadas nos recifes da Praia do Toque é uma atividade imperdível, sendo essencial consultar a tábua de marés para aproveitar ao máximo.

A exclusividade é a marca registrada das pousadas de charme da regiãoLeonardo Meireles/CB/D.A Press

Península de Maraú (BA)

Acessível por estrada de terra (sendo recomendados veículos 4x4) ou por barco via Camamu, a Península de Maraú é um santuário de praias quase desertas e piscinas naturais de águas cristalinas. O vilarejo de Barra Grande mantém um clima rústico e charmoso, sem grandes resorts, favorecendo a sensação de isolamento.

Península de Maraú é um santuário de praias quase desertas e piscinas naturais de águas cristalinasAD Comunicacao/Divulgacao



O destaque é a praia de Taipu de Fora que, ao consultar a tábua de marés, revela na maré baixa aquários naturais perfeitos para mergulho. As pousadas da região costumam oferecer bangalôs privativos, garantindo uma experiência íntima em meio à natureza exuberante da Costa do Dendê.

As pousadas da região costumam oferecer bangalôs privativosReprodução

Paraty (RJ)

Paraty une história, cultura e natureza de forma única. O centro histórico, com seu casario colonial e ruas de pedra, é um cenário encantador para passeios de mãos dadas. A ausência de carros na área preservada contribui para a atmosfera tranquila.

Paraty une história, cultura e natureza de forma únicaReprodução

O grande diferencial para casais é a possibilidade de alugar um barco para explorar as ilhas e praias da baía. Muitos desses locais são acessíveis apenas pelo mar, o que garante um dia de total privacidade em verdadeiros paraísos escondidos.

A ausência de carros na área preservada contribui para a atmosfera tranquilaReprodução

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.