3 destinos incríveis no Brasil para curtir a dois com privacidade
Inspirado nos romances de famosos; veja uma lista de lugares paradisíacos e reservados para uma viagem romântica longe dos holofotes da agitação
compartilheSIGA
A vida amorosa dos famosos, muitas vezes vivida sob os holofotes, inspira a busca por momentos a dois com total privacidade. Para casais que sonham com uma escapada romântica longe da agitação, o Brasil reserva refúgios que combinam paisagens deslumbrantes com a tranquilidade necessária para se reconectar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Seja na praia, na serra ou em um cenário histórico, existem opções perfeitas para quem valoriza a exclusividade. A reportagem selecionou três destinos que oferecem a combinação ideal de beleza natural e sossego para uma viagem inesquecível.
Leia também:
-
Trem de Natal: conheça a nova rota noturna da Itália para Munique
-
Roteiro em Paris: conheça 6 cenários de filmes franceses famosos
São Miguel dos Milagres (AL)
Parte da Rota Ecológica dos Milagres, este destino alagoano é famoso por suas praias de águas mornas e calmas, protegidas por recifes de corais. O ritmo aqui é lento, ideal para casais que buscam descanso absoluto. A paisagem é dominada por coqueirais e um mar de tons esverdeados.
A exclusividade é a marca registrada das pousadas de charme da região, muitas delas com acesso direto a trechos de areia praticamente particulares. Um passeio de jangada até as piscinas naturais formadas nos recifes da Praia do Toque é uma atividade imperdível, sendo essencial consultar a tábua de marés para aproveitar ao máximo.
Península de Maraú (BA)
Acessível por estrada de terra (sendo recomendados veículos 4x4) ou por barco via Camamu, a Península de Maraú é um santuário de praias quase desertas e piscinas naturais de águas cristalinas. O vilarejo de Barra Grande mantém um clima rústico e charmoso, sem grandes resorts, favorecendo a sensação de isolamento.
O destaque é a praia de Taipu de Fora que, ao consultar a tábua de marés, revela na maré baixa aquários naturais perfeitos para mergulho. As pousadas da região costumam oferecer bangalôs privativos, garantindo uma experiência íntima em meio à natureza exuberante da Costa do Dendê.
Paraty (RJ)
Paraty une história, cultura e natureza de forma única. O centro histórico, com seu casario colonial e ruas de pedra, é um cenário encantador para passeios de mãos dadas. A ausência de carros na área preservada contribui para a atmosfera tranquila.
O grande diferencial para casais é a possibilidade de alugar um barco para explorar as ilhas e praias da baía. Muitos desses locais são acessíveis apenas pelo mar, o que garante um dia de total privacidade em verdadeiros paraísos escondidos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.