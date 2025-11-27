Trem de Natal: conheça a nova rota noturna da Itália para Munique

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma nova experiência de viagem para o fim de ano na Europa acaba de ser anunciada pela empresa italiana Ferrovie dello Stato Italiane (FS). Trata-se do "Expresso Monaco", um trem noturno temático que liga Roma, na Itália, a Munique, na Alemanha, com o objetivo de levar os passageiros diretamente ao coração dos tradicionais mercados de Natal europeus.

O trem parte da estação Roma Termini às 19h57 e chega ao seu destino final no dia seguinte, por volta do meio-dia. A jornada é desenhada para ser parte da celebração, cruzando paisagens noturnas e cidades como Florença, Verona, Trento e Bolzano, no norte da Itália, antes de seguir para Innsbruck, na Áustria, e finalmente chegar a Munique.

A proposta é oferecer mais do que um simples deslocamento. A bordo, os passageiros encontram cabines confortáveis, decoração especial e um clima festivo que já prepara o espírito para as comemorações de fim de ano. A viagem noturna permite que os turistas aproveitem o dia para explorar as cidades e embarquem ao anoitecer, otimizando o tempo.

Datas e horários da viagem

As saídas do "Expresso Monaco" estão programadas para datas específicas em dezembro, coincidindo com o auge da temporada dos mercados natalinos. As partidas de Roma acontecem nos dias 5 e 12, enquanto os retornos de Munique estão marcados para os dias 7 e 14 do mesmo mês, permitindo que os viajantes organizem um roteiro de fim de semana prolongado.

O trajeto foi estrategicamente desenhado para conectar os viajantes a alguns dos mercados de Natal mais famosos do continente. Ao chegar em Munique, os passageiros desembarcam prontos para explorar as dezenas de feiras espalhadas pela cidade, conhecidas por suas barracas de artesanato, comidas típicas e o tradicional vinho quente com especiarias, o Glühwein.

