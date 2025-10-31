Itália é eleita o melhor destino do mundo para viajantes aposentados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Itália foi eleita o melhor destino do mundo para viajantes recém-aposentados, segundo novo levantamento divulgado pela agência de turismo Travelsphere. O país lidera a lista de locais mais procurados por quem está começando uma nova fase da vida e deseja explorar o mundo com mais tempo e liberdade.

A pesquisa, baseada nos dados de reserva da própria empresa, aponta que 65% dos pacotes de viagem para a Itália são comprados por pessoas que acabaram de se aposentar. A combinação única de gastronomia reconhecida, história rica, estilo de vida tranquilo e facilidade de locomoção interna são os principais atrativos.

Outros países também são os principais destinos dos recém-aposentados

Logo na sequência do ranking, os Estados Unidos aparecem como o segundo destino preferido, indicando uma forte tendência para viagens de longa distância. A liberdade de não ter compromissos profissionais imediatos incentiva muitos a cruzarem continentes em busca de novas aventuras, algo que era mais difícil de planejar antes.

O Canadá ocupa a terceira posição, consolidando a América do Norte como uma região de grande interesse para esse público. A lista dos dez mais procurados segue com Índia em quarto lugar, Espanha em quinto, e Croácia e Turquia completando os sete primeiros. Vietnã e Camboja dividem a oitava colocação, enquanto Austrália e China fecham o top 10 - que, na verdade, é um top 11.

Um dos pontos mais relevantes da pesquisa foi a constatação de um retorno significativo das viagens longas entre os aposentados, um movimento que não era observado desde antes da pandemia. Muitos agora buscam aproveitar ao máximo o tempo livre para concretizar sonhos de viagem que foram adiados.

Esse fenômeno tem sido chamado de “ano sabático dourado”, refletindo o desejo de recuperar o tempo perdido e mergulhar em novas culturas. A ideia é viver experiências imersivas que, por diversas razões, não eram possíveis durante a vida profissional ativa.

