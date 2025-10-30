Assine
Maior museu de uísque do mundo vale R$ 160 mi e não fica na Escócia

Localizado em Buenos Aires, acervo com 5 mil garrafas raras é reconhecido pelo Guinness e atrai 4 mil visitantes por mês para degustações

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
30/10/2025 15:44 - atualizado em 30/10/2025 15:46

Fundado em 2014, o Museo del Whisky está situado no bairro de Villa Urquiza crédito: Divulgação/Museo del Whisky

O maior museu de uísque do mundo fica em Buenos Aires, capital da Argentina, e atrai tanto especialistas quanto curiosos. A impressionante coleção, reconhecida oficialmente pelo Guinness Book, está avaliada em US$ 30 milhões , o que equivale a cerca de R$ 160 milhões na cotação atual.

O acervo conta com mais de 10 mil garrafas. Muitas delas são consideradas verdadeiras relíquias, com rótulos históricos que não são mais produzidos, tornando a visita uma viagem no tempo pela história do destilado.

Fundado em 2014, o Museo del Whisky está situado no Bairro de Villa Urquiza. O espaço foi criado para compartilhar a paixão pela bebida e educar o público sobre sua complexidade e variedade. Rapidamente, o local se tornou um ponto de referência internacional para colecionadores e apreciadores.

Uma experiência completa para os visitantes

O museu não se limita a expor garrafas raras em vitrines. O local recebe aproximadamente 4 mil visitantes por mês e oferece uma programação que inclui tours guiados para explicar a origem e as características de cada tipo de uísque. As visitas podem ser agendadas com antecedência para garantir uma experiência mais personalizada.

Museo del Whisky
O acervo conta com mais de 10 mil garrafasDivulgação/Museo del Whisky

Para quem deseja aprofundar os conhecimentos, o espaço promove degustações, cursos e workshops. As atividades são voltadas para todos os níveis, desde iniciantes que querem aprender a diferenciar os sabores até conhecedores que buscam rótulos específicos. A estrutura do museu permite que os participantes explorem um universo de aromas e histórias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

