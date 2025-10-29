África do Sul: um roteiro com os destinos que você precisa conhecer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A África do Sul oferece uma combinação de experiências que poucos lugares no mundo conseguem igualar. De savanas repletas de vida selvagem a cidades cosmopolitas e litorais de tirar o fôlego, o país se apresenta como um destino completo para qualquer tipo de viajante.

Planejar um roteiro pela "Nação Arco-Íris" significa mergulhar em paisagens que mudam drasticamente em poucos quilômetros. É a chance de viver a emoção de um safári pela manhã e, no dia seguinte, degustar vinhos premiados em vinícolas históricas. A infraestrutura turística bem desenvolvida facilita a exploração, seja por conta própria ou com passeios guiados.

Leia também:

1. Cidade do Cabo: a porta de entrada

Considerada uma das cidades mais bonitas do mundo, a Cidade do Cabo é emoldurada pela icônica Table Mountain. Subir ao seu topo, seja de teleférico ou por trilhas, proporciona uma vista inesquecível da região. A cidade também pulsa no V&A Waterfront, uma área portuária revitalizada com lojas, restaurantes e atrações culturais.

Considerada uma das cidades mais bonitas do mundo, a Cidade do Cabo é emoldurada pela icônica Table Mountain

Kelly de Pexels



A poucos quilômetros do centro, a região das Winelands convida para um passeio relaxante. Cidades como Stellenbosch e Franschhoek são famosas por suas vinícolas charmosas, onde é possível fazer degustações harmonizadas e conhecer a produção local. A península do Cabo, com o famoso Cabo da Boa Esperança, é outra rota imperdível, revelando penhascos e praias selvagens.

A península do Caboblueorangestudio



2. Kruger Park: o safári clássico

Nenhuma viagem à África do Sul está completa sem um safári no Kruger National Park. Essa imensa reserva de vida selvagem é o lar dos "Big Five" (leão, leopardo, rinoceronte, elefante e búfalo), além de centenas de outras espécies. A experiência de percorrer suas estradas em busca de animais em seu habitat natural é transformadora.

Nenhuma viagem à África do Sul está completa sem um safári no Kruger National Park Isis Petroni de Pexels



A estrutura do parque permite que os visitantes explorem de carro próprio ou contratem passeios com guias experientes, que aumentam as chances de avistar os animais mais difíceis de encontrar. Os acampamentos dentro do parque oferecem desde opções simples até lodges de luxo, garantindo imersão total na natureza.

A estrutura do parque permite que os visitantes explorem de carro próprio ou contratem passeios com guiasStu Porter de Alamy



3. Rota Jardim: uma viagem cênica

Para quem gosta de dirigir, a Garden Route é um dos roteiros mais espetaculares do planeta. O trecho de aproximadamente 300 quilômetros entre Mossel Bay e o Storms River Mouth serpenteia por uma costa exuberante, conectando florestas, lagoas e praias deslumbrantes.

Garden Route é um dos roteiros mais espetaculares do planeta

holgs de Getty Images Signature



Cidades como Knysna e Plettenberg Bay servem de base para explorar a região, que oferece atividades como trilhas, passeios de barco e esportes de aventura. Um dos pontos altos é a travessia da Bloukrans Bridge, onde funciona um dos mais altos bungee jumps comerciais do mundo.

Cidades como Knysna e Plettenberg Bay servem de base para explorar a regiãoDominique de la Croix de Getty Images

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.