Você teria coragem de esperar um lobo-guará à noite?

Ver de perto um lobo-guará, um dos animais mais icônicos do Cerrado, é a experiência única oferecida todas as noites no Santuário do Caraça, em Minas Gerais. No adro da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, a primeira do Brasil em estilo neogótico, um ritual que se repete diariamente atrai visitantes que buscam a rara oportunidade de observar o animal em seu momento de refeição.

A tradição começou de forma espontânea em maio de 1982, quando os padres passaram a deixar restos de comida para os lobos. Com o tempo, os animais se acostumaram e transformaram o local em um ponto de parada noturna. Hoje, a equipe do santuário prepara uma bandeja com carne de frango e frutas, que é deixada em um ponto específico para que os visitantes possam assistir de uma varanda segura.

O ritual noturno tem início por volta das 18h30, quando uma bandeja com o alimento é posicionada no adro da igreja. Em silêncio, os turistas aguardam a chegada do animal, que pode ocorrer a qualquer momento no início da noite. Durante a espera, um dos responsáveis pelo santuário compartilha informações sobre a biologia do lobo-guará e a história de sua relação com o local. Apesar de ser um animal selvagem e a aparição não ser garantida, a frequência é altíssima.

A interação entre os lobos e o ambiente do santuário, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), é tão consolidada que se tornou objeto de estudos sobre o comportamento da espécie. A convivência demonstra como o turismo responsável pode apoiar a conscientização e a conservação de animais ameaçados de extinção.

Dicas para ver o lobo-guará

Para quem planeja a visita, algumas informações são essenciais para aproveitar ao máximo a experiência e garantir o bem-estar do animal. A organização da viagem com antecedência é fundamental, principalmente em relação à acomodação.

Hospedagem: A melhor forma de participar do evento é se hospedar na pousada do próprio Santuário do Caraça. A atividade é exclusiva para os hóspedes, já que ocorre após o fechamento do parque para visitantes diários.



Melhor época: O período de seca, entre abril e setembro, é ideal. Com menos chuva, as noites são mais limpas e a probabilidade de o lobo aparecer em busca de alimento fácil pode ser maior.



O que levar: As noites na serra são frias, mesmo no verão. Leve agasalhos, calças compridas e calçados fechados. Uma câmera fotográfica é bem-vinda, mas o uso de flash é estritamente proibido.



Regras de observação: O silêncio absoluto é a regra principal. Conversas, ruídos e movimentos bruscos podem assustar o animal e fazê-lo ir embora. Siga sempre as orientações dos funcionários do santuário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.