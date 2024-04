O Brasil possui tantas belezas que por vezes é difícil acreditar que as paisagens são reais. Neste 1º de abril, Dia da Mentira, uma empresa de tecnologia de viagens listou alguns destinos que parecem fictícios, mas que são de fato reais e estão localizados aqui em nosso país.

São lugares incríveis que parecem ter saído de outro planeta, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis para os visitantes. Um bom exemplo é o Abismo Anhumas, no Mato Grosso do Sul. Localizada a 23 quilômetros do Centro de Bonito, essa caverna possui a maior entrada do Brasil. O local é habitat de diversas espécies de aves e morcegos, atraindo viajantes em busca de aventuras em trilhas, rapel e observação da vida selvagem. É uma experiência única e emocionante em um ambiente natural preservado. Confira abaixo outros lugares surreais no Brasil, de acordo com listagem da Maxmilhas:

Caiçara (CE)

Buraco Azul/Caiçara/CE Luis War/ Shutterstock

Esse vilarejo de pescadores cearense é composto por praias desertas, lagoas, dunas e muita tranquilidade. É o destino ideal para relaxar e se conectar com a natureza, mas também oferece muitas possibilidades de atividades, como passeios de barco, mergulho, kitesurf e observação de aves.

Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha/PE Christian Herzog/Shutterstock



Sem dúvida, é o arquipélago mais famoso do Brasil. Um lugar paradisíaco com praias de águas cristalinas, rica vida marinha e paisagens intocadas, devido ao seu acesso limitado e à forte preservação ambiental. Além de curtir praias e as belezas naturais, ainda é possível fazer mergulho, snorkel, trilhas e observação de golfinhos.

Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu/PR Paulo Nabas/Shutterstock

As Cataratas do Iguaçu compõem uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, com quedas d'água espetaculares. O destino oferece passeios de barco, trilhas e atividades de aventura. Além disso, a cidade de Foz do Iguaçu conta com infraestrutura turística completa e opções para todos os gostos.

Jalapão (TO)

Jalapão/TO 3 Dias Fotografia/Shutterstock



Destino de ecoturismo com cachoeiras, fervedouros, dunas e paisagens exuberantes. Por lá, é possível praticar atividades como trekking, flutuação, cavalgadas e observação da fauna. A viagem proporciona uma experiência autêntica e contato com a cultura local.

Lençóis Maranhenses (MA)

Lençóis Maranhenses/MA Guilher Spengler/Shutterstock



Dunas de areia branca e lagoas de água doce cristalina criam uma paisagem única e surreal. Várias atividades estão disponíveis nos Lençóis Maranhenses, como trekking, cavalgadas e passeios de quadriciclo.

Vale da Lua (GO)

Vale da Lua/ GO Caio Pederneiras/ Shutterstock



Esse destino também é impressionante. As formações rochosas esculpidas pela erosão no Vale da Lua, em Goiás, criam um cenário semelhante à superfície lunar. O local oferece trilhas para caminhadas e mirantes com vistas deslumbrantes. É o lugar ideal para observar o pôr do Sol.