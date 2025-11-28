Blogueira denuncia casal brasileiro por roubo de conteúdo de viagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A blogueira britânica Kirstie Will Travel denunciou que teve um guia de viagem plagiado integralmente por um casal de influenciadores brasileiros. O conteúdo, segundo ela, não apenas foi traduzido palavra por palavra para o português, como também incluía todas as fotos originais – algumas delas supostamente alteradas em Photoshop para apagá-la das imagens.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A britânica ainda afirma que o casal venceu a categoria de conteúdo escrito do 35º Prêmio Europa de Comunicação, competição que reconhece trabalhos de jornalistas brasileiros sobre turismo na Europa, com o material plagiado. O texto em questão era um guia completo sobre a Rota dos Quadrinhos de Bruxelas, publicado por Kirtie em janeiro de 2024. Já o casal — Deisi Remus e Gui Cury, do site experienciaspelomundo.com.br — publicou um texto sobre o assunto em junho de 2025. O conteúdo não está mais disponível no site.
Em vídeo publicado em suas redes sociais, Kirstie diz ter ficado chocada ao descobrir que seu trabalho havia sido usado para ganhar um prêmio de jornalismo. “Um casal de viajantes brasileiro plagiou meu guia inteiro da Rota dos Quadrinhos de Bruxelas. Traduziram palavra por palavra e roubaram todas as minhas imagens e o mapa interativo que eu fiz”, acusou.
Ela destacou que o casal enviou o texto para a premiação, participou da cerimônia presencial no Brasil, recebeu o troféu, posou com ele, publicou fotos nas redes sociais e até ganhou vouchers de viagem como parte da premiação.
Kirstie afirma que, ao entrar no site deles, descobriu que o problema era maior: havia outros guias inteiros copiados, inclusive de outros criadores de conteúdo. “Quando descobri isso, entrei no site deles e rapidamente encontrei vários outros dos meus guias copiados palavra por palavra e publicados lá. Eles também tinham roubado mais das minhas imagens e, em um dos casos, chegaram até a me apagar em uma das minhas próprias fotos para passar a imagem como se fosse deles”, declarou.
A blogueira destaca que não se trata de um site anônimo nem de criadores iniciantes. “Eles não são bots, nem pequenos criadores. São influenciadores grandes, com mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok. Trabalham com Airbnb, companhias aéreas e marcas de moda. Não entendo por que usariam o trabalho de outras pessoas para tocar o próprio blog”, atacou.
Até a publicação da reportagem, os perfis dos dois no TikTok e no Instagram somavam 790 mil seguidores.
Após a denúncia, o perfil do Instagram do casal foi fechado. No TikTok, apenas o perfil de Gui Cury foi colocado como privado. O de Deisi Remus segue aberto, mas sem qualquer publicação sobre o prêmio ou o caso — e ela tampouco comentou publicamente o assunto. O Estado de Minas tentou entrar em contato, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.
Prêmio foi retirado
O Prêmio Europa de Comunicação é promovido pela European Travel Commission (ETC) no Brasil, considerado um dos principais mercados emissores de turistas para a Europa. A edição 2024/2025 premiou três categorias: conteúdo escrito, conteúdo audiovisual e redes sociais.
A ETC, organizadora do prêmio, identificou o plágio e entrou em contato com Kirstie. Segundo ela, a instituição teve postura exemplar. “Eles foram fantásticos durante todo o processo. Foram eles que me avisaram sobre o plágio e retiraram o prêmio do casal, repassando-o para uma escritora realmente merecedora”, contou a blogueira.
Kirstie também apresentou uma notificação de violação de direitos autorais, e todo o conteúdo copiado já foi removido do site dos influenciadores. Ela está agora tentando localizar outros blogueiros que também podem ter sido vítimas para que façam o mesmo.
Apesar disso, a criadora afirma que o casal segue publicando conteúdos plagiados, mesmo após a repercussão. “Essa é a história de como eu me tornei uma ‘jornalista brasileira premiada’. Só deixo um recado: sigam influenciadores que sejam genuínos e criadores que realmente produzem seu próprio conteúdo. E, se você cria na internet: não roube. Crie o seu. Seja autêntico”, finalizou.
Quatro compositores brasileiros acusam a cantora Shakira de plágio no sucesso “Brzp Music Sessions vol. 53”. A colombiana é uma das citadas em notícia-crime enviada ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A expectativa é que seja aberto um inquérito polícial para apurar a denúncia.
Reprodução/Instagram
A defesa dos compositores Ruan Prado, Luana Matos, Patrick Graue e Calixto Afiune argumenta que a canção é cópia “categórica, cabal, evidente e impressionante” de “Tu, Tu, Tu”, música gravada por Mariana Fagundes e Leo Santana em 2020 e, mais tarde, pela dupla May e Karen.
Reprodução/Youtube
Lançada em janeiro de 2023, “Brzp Music Sessions vol. 53” conquistou o Grammy Latino de “Canção do Ano”. Com indiretas e provocações de Shakira ao ex-marido Gerard Piqué, o hit está no álbum “La Mujeres ya no Lloran”, que também foi laureado na cerimônia do “Oscar da música”.
Divulgação/The Recording Academy
Três outros artistas que criaram a música com Shakira também foram citados na notícia-crime. Fredímio Biasotto Trotta, advogado dos compositores brasileiros, tentou acordo extrajudicial antes de iniciar a ação. De acordo com o portal do Léo Dias, a equipe jurídica dos compositores cita 12 pontos similares entre as canções, como o refrão, e incluem detalhes do clipe de “Brzp Music Sessions vol. 53”.
Reprodução Instagram
No fim de 2024, outra popstar foi alvo de processo por plágio no Brasil. A Justiça do Rio determinou a suspensão da música "Million Years Ago", da britânica Adele, por considerar que ela plagiou a canção "Mulheres", de Toninho Geraes, popularizada por Martinho da Vila nos anos 1990. reprodução/instagram
A decisão, emitida pela 6ª Vara Empresarial, ordenou a retirada da faixa de plataformas como Spotify e YouTube, com multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Reet Talreja Unsplash
Toninho pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais, além de direitos autorais retroativos desde o lançamento da música, em 2015. freepik jcomp
A sentença destacou provas técnicas, como análises sonoras e pareceres de especialistas, além da similaridade reconhecida pelo próprio juiz ao ouvir as músicas. reprodução instagram @adele
A ausência de resposta às notificações extrajudiciais enviadas por Toninho também foi apontada. A medida vale internacionalmente, baseada na Convenção de Berna, que protege obras artísticas. Raven B. Varona/Divulgação
"Começo a sentir o gosto de Justiça. Porque fica parecendo que o nosso país, nossos músicos, nossas obras estão a mercê de qualquer um pra chegar e fazer bagunça, fazer o que quiser, usar a abusar", afirmou Toninho. reprodução/facebook
Apesar do litígio, o compositor disse estar aberto ao diálogo para um possível acordo com a diva britânica. divulgação
Acusações de plágio são relativamente comuns no universo musical. Veja outros casos que tiveram grande repercussão na mídia! Ylanite Koppens - pixabay
Miley Cyrus - Em setembro de 2024, a cantora foi processada por supostamente plagiar Bruno Mars na canção “Flowers”, música que rendeu dois prêmios Grammy à norte-americana em 2023.
Reprodução/Youtube
Detentora de parte dos direitos autorais sobre a obra de Bruno Mars, a Tempo Music Investments sustenta que “Flowers” contém trechos e elementos da música “When I Was Your Man”, gravada em 2013 pelo cantor. Reprodução/Youtube
“É inegável, com base na combinação e no número de semelhanças entre as duas gravações, que ‘Flowers’ não existiria sem ‘When I Was Your Man’”, diz o texto do processo.
Reprodução/Instagram @mileycyrus
Taylor Swift - Em outro caso, a cantora norte-americana, autora de "Shake It Off" (ao lado de Max Martin e Shellback), foi acusada de copiar trechos de “Playas Gon’ Play”, de Sean Hall e Nathan Butler, lançada pelo grupo 3LW em 2001. Reprodução/@taylorswift
Led Zeppelin - A Banda britânica assumiu dois plágios, passando a incluir os nomes dos compositores originais nas músicas. "Whole lotta love" derivou de "You need love", de Willie Dixon; e "The Lemon Song" inspirou-se em "Killing Floor", de Howling Wolf. reprodução/@ledzeppelin
O Led Zeppelin também já foi acusado de plagiar "Taurus", da banda Spirit, na clássica "Stairway to Heaven", do disco "Led Zeppelin IV" (1971). Paul Hudson wikimedia commons
Wesley Safadão - O cantor foi acusado de plágio por Jonas Alves pela música "Vaqueirinha Maltrata", mas ganhou a causa em abril de 2024. Jonas alegava ser autor da música, sem ter recebido pela composição. @safadoesdorj
Rod Stewart - O britÃ¢nico foi condenado a pagar indenizaÃ§Ã£o a Jorge Benjor por plagiar "Taj Mahal" na faixa "Da Ya Think I'm Sexy?". O dinheiro foi para o Unicef. Anos mais tarde, Rod confessou o plÃ¡gio, mas disse que foi "inconsciente". Jakub Janecki wikimedia commons
Radiohead - A banda britânica de rock alternativo viveu os dois lados da moeda. Acusou Lana Del Rey de plagiar "Creep" na canção "Get Free". As partes fizeram acordo. Mas "Creep" era plágio de "The Air I Breathe", dos Hollies. O Radiohead teve que incluir os autores originais nos créditos. @radiohead
Roberto Carlos - O "Rei" perdeu uma ação de plágio movida por Sebastião Braga. "O Careta", gravado pelo cantor em 1987, parecia a canção "Loucuras de Amor". A música precisou foi retirada do catálogo. reprodução/instagram @robertocarlosoficial
O guitarrista Tony lommi admitiu que à época sofreu com "bloqueios criativos" pelo uso de drogas e entrou em pânico sem compor, mas não fez nenhuma referência à música da brasileira. wikimedia commons The wizard95
The Beatles - A música “Come Together”, de John Lennon, se inspirou em "You can't catch me", de Chuck Berry. Paul McCartney admitiu que ele e Lennon gostaram da canção e tentaram mudar o ritmo. O caso foi para a justiça e houve acordo entre as partes. Vern Barchard - domínio público
George Harrison - O maior sucesso solo de George Harrison, "My Sweet Lord", é igual a "He's so Fine", do grupo The Chiffons. Harrison alegou não ter sido intencional, mas pagou indenização pelo plágio. @georgeharrisonofficial
Ed Sheeran - O ruivinho britânico fez acordo com Martin Harrington e Thomas Leonard, autores de "Amazing", após acusação de copiar 39 notas na música "Photograph". Harald Krichel - wikimedia commons
Justin Timberlake - O cantor pop foi acusado pela trupe do Cirque du Soleil de imitar a canção "Quidam", usada em espetáculo, na música "Don't Hold The Wall", do álbum "The 20/20 Experience". Gage Skidmore wikimedia commons
One Direction - A banda foi acusada de plágio no refrão de "Drag Me Down" pelo compositor Anir Shaheed-Edwards, o Bravo. Ele afirmou que o single é idêntico a "All My Life", de sua autoria. Mary Moline wikimedia commons
Demi Lovato - A cantora foi acusada de copiar a música "Infinity Guitars", do grupo Sleigh Bells. A banda disse que a música "Stars" tem a combinação de bumbo e palmas e o tempo idênticos ao do hit de sua autoria. Justin Higuchi wikimedia commons
Nirvana - Os riffs de "Come As You Are", do Nirvana, se assemelham aos de "Eighties", da banda Killing Joke. Kurt Cobain reconheceu o plágio e o caso foi parar na justiça. Mas, Cobain morreu em 1994 e a banda retirou o processo. Reprodução de vídeo YouTube/Nirvana
Treyce - Em maio de 2023, o hit "Lovezinho", da Treyce, foi retirado do ar após uma acusação de plágio feito pela cantora e compositora Nelly Furtado, alegando ser a mesma melodia de "Say It Right". Reprodução Instagram