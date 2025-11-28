Blogueira denuncia casal brasileiro por roubo de conteúdo de viagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A blogueira britânica Kirstie Will Travel denunciou que teve um guia de viagem plagiado integralmente por um casal de influenciadores brasileiros. O conteúdo, segundo ela, não apenas foi traduzido palavra por palavra para o português, como também incluía todas as fotos originais – algumas delas supostamente alteradas em Photoshop para apagá-la das imagens.

A britânica ainda afirma que o casal venceu a categoria de conteúdo escrito do 35º Prêmio Europa de Comunicação, competição que reconhece trabalhos de jornalistas brasileiros sobre turismo na Europa, com o material plagiado. O texto em questão era um guia completo sobre a Rota dos Quadrinhos de Bruxelas, publicado por Kirtie em janeiro de 2024. Já o casal — Deisi Remus e Gui Cury, do site experienciaspelomundo.com.br — publicou um texto sobre o assunto em junho de 2025. O conteúdo não está mais disponível no site.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Kirstie diz ter ficado chocada ao descobrir que seu trabalho havia sido usado para ganhar um prêmio de jornalismo. “Um casal de viajantes brasileiro plagiou meu guia inteiro da Rota dos Quadrinhos de Bruxelas. Traduziram palavra por palavra e roubaram todas as minhas imagens e o mapa interativo que eu fiz”, acusou.

Ela destacou que o casal enviou o texto para a premiação, participou da cerimônia presencial no Brasil, recebeu o troféu, posou com ele, publicou fotos nas redes sociais e até ganhou vouchers de viagem como parte da premiação.

Kirstie afirma que, ao entrar no site deles, descobriu que o problema era maior: havia outros guias inteiros copiados, inclusive de outros criadores de conteúdo. “Quando descobri isso, entrei no site deles e rapidamente encontrei vários outros dos meus guias copiados palavra por palavra e publicados lá. Eles também tinham roubado mais das minhas imagens e, em um dos casos, chegaram até a me apagar em uma das minhas próprias fotos para passar a imagem como se fosse deles”, declarou.

A blogueira destaca que não se trata de um site anônimo nem de criadores iniciantes. “Eles não são bots, nem pequenos criadores. São influenciadores grandes, com mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok. Trabalham com Airbnb, companhias aéreas e marcas de moda. Não entendo por que usariam o trabalho de outras pessoas para tocar o próprio blog”, atacou.

Até a publicação da reportagem, os perfis dos dois no TikTok e no Instagram somavam 790 mil seguidores.

Após a denúncia, o perfil do Instagram do casal foi fechado. No TikTok, apenas o perfil de Gui Cury foi colocado como privado. O de Deisi Remus segue aberto, mas sem qualquer publicação sobre o prêmio ou o caso — e ela tampouco comentou publicamente o assunto. O Estado de Minas tentou entrar em contato, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

Prêmio foi retirado

O Prêmio Europa de Comunicação é promovido pela European Travel Commission (ETC) no Brasil, considerado um dos principais mercados emissores de turistas para a Europa. A edição 2024/2025 premiou três categorias: conteúdo escrito, conteúdo audiovisual e redes sociais.

A ETC, organizadora do prêmio, identificou o plágio e entrou em contato com Kirstie. Segundo ela, a instituição teve postura exemplar. “Eles foram fantásticos durante todo o processo. Foram eles que me avisaram sobre o plágio e retiraram o prêmio do casal, repassando-o para uma escritora realmente merecedora”, contou a blogueira.

Kirstie também apresentou uma notificação de violação de direitos autorais, e todo o conteúdo copiado já foi removido do site dos influenciadores. Ela está agora tentando localizar outros blogueiros que também podem ter sido vítimas para que façam o mesmo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar disso, a criadora afirma que o casal segue publicando conteúdos plagiados, mesmo após a repercussão. “Essa é a história de como eu me tornei uma ‘jornalista brasileira premiada’. Só deixo um recado: sigam influenciadores que sejam genuínos e criadores que realmente produzem seu próprio conteúdo. E, se você cria na internet: não roube. Crie o seu. Seja autêntico”, finalizou.