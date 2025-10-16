Música argentina é retirada do ar após acusação de plágio de Chico e Gil
Chico Buarque e Gilberto Gil entraram com uma notificação extrajudicial contra a ex-baixista do Pixies, que lança novo álbum nesta sexta-feira (17/10)
A cantora argentina Paz Lenchantin anunciou seu retorno ao mundo da música em agosto deste ano, com a estreia de um álbum solo, “Triste”. O single principal, “Hang Tough” chamou a atenção do público ouvinte por apresentar semelhanças extremas com a canção brasileira “Cálice”, de Chico Buarque e Gilberto Gil, lançada em 1978.
Segundo os assessores de imprensa de Chico, a cantora argentina não solicitou autorização para uso da música, e, em consequência disso, os autores entraram com uma notificação alegando o plágio de Lenchantin. A artista não fez nenhuma declaração pública sobre o caso e retirou o single das plataformas de streaming após o comunicado.
Paz Lenchantin fez parte da banda de rock alternativo Pixies entre 2013 e 2024, e o disco completo da artista tem previsão de lançamento para esta sexta-feira (17/10). A lista de faixas exibe outro título de música, sem incluir a plagiada.
A Hideous Human Records, gravadora responsável pelo álbum, afirma em seu site que Lenchantin é creditada por escrever e compor todas as doze faixas de “Triste”.