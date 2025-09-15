Livramento: Leônidas de Oliveira desembarca do governo sob aplausos

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Ah, meu caro Leônidas de Oliveira, imagine o velho João Guimarães Rosa, com seu olhar miúdo e profundo para as veredas da alma humana, inclinando-se sobre uma mesa de madeira tosca no sertão mineiro, e dizendo algo assim, em sua linguagem cheia de neologismos e sabedoria popular: "Ô, homem de cultura e turismo, tu que andaste pelas estradas do governo conservador e agora pedes pra sair, como quem larga o laço no jagunço que não convence mais o coração. Não é fuga, não, é vereda própria! O diabo mora nos conformismos, mas o bem está na escolha livre, na complexidade do ser. Grande Sertão mesmo é o da política, onde o bem e o mal dançam jaguarana, e o homem, ah, o homem é o centro de tudo, com suas contradições e luzes. Siga teu rumo, que o humanismo é isso: respeitar o outro em si mesmo, sem amarras que apertem a alma."

Guimarães Rosa humaniza o sertanejo, o jagunço, o político implícito, mostrando que por trás das aparências há uma profundidade filosófica: o homem é livre, mas responsável por suas escolhas; a empatia surge do reconhecimento da complexidade alheia; e a cultura, como as veredas, conecta o individual ao coletivo. É um humanismo que valoriza a diversidade regional mineira – o falar caipira, as lendas, a geografia como metáfora da psique –, contrapondo-se a visões simplistas ou ideológicas rígidas. Para Rosa, o progresso humano não vem de governos ou doutrinas fixas, mas da compreensão tolerante e poética da vida, onde até o erro é lição.

Quanto aos feitos positivos da gestão de Leônidas de Oliveira à frente da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, desde 2020, sua administração deixou marcas significativas no fomento à cultura e ao turismo, especialmente em um período pós-pandemia. Entre os destaques, implementou o programa *Descentra Cultura Minas Gerais*, que democratizou o acesso a recursos culturais em municípios do interior, promovendo descentralização e inclusão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leônidas Oliveira MsC. PhD (@leonidas_oliveira_)

Ele também foi premiado com o Troféu BTM de Excelência na Gestão do Turismo em 2024, reconhecendo sua liderança em posicionar Minas como polo turístico nacional, com crescimento acima da média do país – o turismo mineiro, impulsionado em 42% pela cultura, atraiu experiências únicas baseadas em patrimônio e eventos. Projetos como Minas Santa e o carnaval de Belo Horizonte ganharam impulso em sua gestão, criando produções culturais poderosas que integraram arte e turismo, transformando a cultura em motor econômico.

Além disso, sua atuação foi destacada na preservação do patrimônio cultural mineiro e na recuperação do setor turístico, liderando tendências nacionais que viram o estado como referência em experiências culturais autênticas. Esses avanços, somados à sua longa experiência em gestão cultural, ajudaram a posicionar Minas Gerais como um destino que une tradição e inovação, beneficiando comunidades locais e o PIB estadual.

Desembarque

Acadêmico, é doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Leônidas de Oliveira, não era político e sim um gestor de cultura e turismo. A carta de saída do governo de Minas, mostrou que o desgaste com o executivo merecia de um basta, um fim. O ex-secretário deixa um legado e uma legião de órfãos que lamenta a sua saída e aplaudem o gigantismo do seu feito por Minas e toda as Gerais. Confira algumas mensagens:

“Quanto a saída do Leônidas , eu entendo que ela tenha perdido o tesao por trabalhar por um governo que tem dado mostras de certa insanidade . Aquela coisa de falar em entregar os prédios públicos vinculados a nossa cultura , como por exemplo o Palácio das Artes – pelo amor de Deus , não dá pra se ficar calado! Acho que o endividamento que Minas chegou não é culpa do atual governador Mas ele provou - se inábil político e negociador . Daí que virou essa coisa toda que estamos vendo , haja visto os 4 primeiros anos na relação com a Assembleia .Política é coisa para profissional , desculpem falar assim . Não cabe ensaio e erro . Leônidas fez muito , fez demais . Teve apoio e confiança do governo, sim, para fazer . Eu , por exemplo , quando fui secretária de Turismo , não tive nada . Zero . O Aécio não me deu um tostão , nenhum interesse pelo Turismo e o que prometeu antes da reeleição, não cumpriu .

Maria Elvira, ex-secretária de Turismo de Minas







“Essa notícia só pode ser fakenews ......Não dá para acreditar. Minas Gerais entrou nos trilhos do Turismo e cultura com o trabalho de excelência do grande secretário Leônidas. Como prefeito de São José da Barra sei como nós crescemos pelo apoio e trabalho do Leônidas. Governo Zema e Mateus ficará pequeno sem você Leônidas.Gratidão sempre”.

Marcelino Silva, prefeito de São José da Barra







“Agradecemos ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Sr. Leônidas Oliveira, por sua gestão e dedicação à frente da pasta. Sua atuação foi marcada por visão, profissionalismo e um profundo compromisso com a valorização da cultura e o fortalecimento do turismo do estado. Desejamos pleno sucesso em seus novos projetos. Minas Gerais seguirá se beneficiando de seu legado.

Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação







“A saída do secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, encerra um período de avanços significativos para Minas Gerais. Durante sua gestão, nossa cultura e nosso turismo ganharam muito mais visibilidade, e nós, das Gerais, fomos reconhecidos de forma inédita. Para o Norte de Minas, sua atuação representou incentivo, valorização e fortalecimento de nossa identidade. Seu legado permanece como inspiração e referência para o futuro”

Cláudia Seixas Casagrande, consultora de Turismo







“Sua gestão à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais não pode ser lida apenas pelo balanço de programas ou pela enumeração de feitos. É mais que isso. Foi a construção de uma política pública que deu sentido à cultura e ao turismo como dimensões complementares de um mesmo projeto de Estado.

O reconhecimento internacional do Queijo Minas Artesanal, inscrito pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, não é apenas um título. É a tradução de séculos de saber acumulado, elevado ao plano global porque Minas, sob sua liderança, soube reivindicar o que lhe pertence. Do mesmo modo, a descentralização de recursos não foi mera decisão administrativa: representou um gesto político de redistribuição, permitindo que a diversidade cultural do estado tivesse acesso a meios até então restritos.

Ao longo desses anos, Minas passou a ocupar um lugar de destaque no turismo nacional. Mas talvez o que mais se deva registrar seja a forma como sua gestão integrou o simbólico e o econômico, a tradição e a inovação, mostrando que a cultura não é ornamento e o turismo não é circunstância. Ambos, juntos, são estratégia de desenvolvimento.

Sua saída encerra um ciclo, mas deixa estabelecidas bases sólidas. Se hoje o estado é mais reconhecido, mais visitado e mais respeitado, isso se deve, em grande parte, ao trabalho que você conduziu com firmeza e visão.

Receba, nesta carta, não apenas agradecimento, mas sobretudo reconhecimento”.

Ana Luíza Santos, Ana Cláudia Santos, Gustavo Pinheiro e Kleber Santos - CAETÉ







“Não consigo não dizer que estou triste , estou, triste, chocada, sem chão , como órfã. Temos realmente uma equipe de excelência na Secult, capaz, robusta, uníssona , entre outros tantos milhões de adjetivos. Equipe que admiro e que dão o sangue por essa gestão. Mas ... Leônidas é Leônidas. Insubstituível ! No mais. Onde ele for, e os desafios que assumir de hoje em diante, será sempre o melhor. Pq pra ele nada pode ser simples , ou melhor, ele torna o simples, extraordinário. Querido amigo , conte comigo , incondicionalmente ! E com certeza com todo Lago de Furnas e Minas Gerais”

Thayse de Castro, Presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas

“Caro Secretário Leônidas Oliveira sua gestão de 2020 junto a pasta da Cultura e Turismo renovou e inovou o nosso setor do Turismo, nunca visto Minas Gerais e no Brasil, você e toda equipe foram colírio para nossos olhos e um bálsamo para nossos corações, pois alavancou todos o setores da cultura e turismo nos encorajando e fazendo enxergar nos em nosso Estado toda dimensão que e quando todos remam o mesmo barco . Tenha certeza que seus ensinamentos foi e será o nosso lema para trabalharmos todos juntos pela Cultura e Turismo do nosso Estado e pelo Brasil. Que Deus e Nossa Senhora da Piedade continue a te iluminar, e conceder muitas bênçãos na sua nova empreitada, obrigado pelos ensinamentos e pela sua amizade, e muito sucesso, conte comigo e com o SINDETURMG”.







Eugênio Aguiar, presidente do SINDETURMG







“Nossa! Que triste ! Não me lembro de alguém que cuidasse tão bem do turismo e cultura”

Adélia do Carmo, vice-prefeita de Lagoa Santa

“Fiquei triste com esta notícia , mas muito grata por tudo o que fez pelo turismo mineiro. Sua dedicação, escuta e carinho pelo setor fizeram toda a diferença. Tenho certeza de que novos caminhos virão com ainda mais conquistas. Conte sempre comigo e com a ABIH-MG. Um abraço cheio de carinho, da sua irmã de coração”.

Flávia Badaró. presidente Abih MG







que notícia lamentável. Sinto muito triste com sua saída da cultura e turismo. Uma enorme perda pra Minas e pros mineiros. Contudo, agradecemos por todas as conquistas, empenho e por colocar nosso Estado no mais alto patamar turístico e cultural do Brasil. Que Deus continue abençoando sua vida em seus novos projetos, nesta brilhante trajetória. Sigamos juntos e mais uma vez, muito obrigada por tudo e por tanto!







Rosilene Campolina, mestre e chef de cozinha

"Leônidas, você quebrou paradigmas e muralhas que antes seriam intransponíveis. De forma ampla e democrática abriu diálogos inexistentes o que possibilitou a inclusão de grupos hora esquecidos. Internacionalizou a imagem de MG e ampliou atrativos culturais com fortes impactos econômicos e sociais. Sucesso em sua nova jornada e que seja bem-sucedido".

Carlos Henrique, deputado estadual

Nova secretária

O governo de Minas Gerais confirmou, em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (15/9), a nomeação de Bárbara Botega como nova secretária de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Ela substitui Leônidas de Oliveira, que pediu para deixar o cargo após quatro anos à frente da pasta.Atualmente secretária-adjunta de Comunicação Social (Secom), Bárbara está no Executivo estadual desde 2021. Antes, atuou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), onde foi responsável por estratégias de atração de investimentos e de estímulo à exportação.







