Espetáculo do Pór do Sol no lago da represa de Três Marias

Saindo da nascente, na Serra da Canastra, o Rio São Francisco passa por diversas fazendas, ranchos e grandes plantações até encontrar na Barragem de Três Marias o local para se espalhar e mostrar a sua plenitude. Localizado no coração de Minas Gerais, o Lago de Três Marias, carinhosamente chamado de ‘Doce Mar de Minas’, é formado pelo represamento das águas de diversos rios, como São Francisco, Paraopeba e Pará. Com impressionantes 1.040 km² de área, 20 bilhões de metros cúbicos de água e 2.610 km de perímetro, o lago é um destino perfeito para os amantes da pesca esportiva.







Além da pesca e atividades náuticas, o Lago de Três Marias também oferece belas praias de água doce, cachoeiras e trilhas, atraindo aventureiros que desejam explorar a região. Os 9 municípios banhados pelo lago contam com excelentes opções de hospedagem e restaurantes que servem deliciosos pratos da culinária mineira. O Lago de Três Marias é o principal cartão-postal da cidade. As águas cristalinas e as praias de água doce são perfeitas para um mergulho refrescante ou um passeio de barco. Além disso, o lago é um ponto de encontro para competições de pesca, especialmente do tucunaré, um peixe muito apreciado na região.

"Um lugar agradável"

Casal Rafael Freitas e Lorena Rodrigues pratica pesca esportiva em Três Marias Arquivo Pessoal

O empresário de Lagoa Santa Rafael Freitas é um apaixonado pela pesca esportiva e por Três Marias. Ele, junto com a esposa Lorena Rodrigues escolheram o balneário como segunda morada. Sempre que podem, partem para o refúgio das águas mornas do Rio São Francisco localizadas a cerca de 260 quilômetros de Belo Horizonte. “Diferente do Lago de Furnas, Três Marias é um turismo mais voltado para pesca, mais simples, muito mais acolhedor com jeito de interior de Minas Gerais. É um lugar agradável, onde você está no lago, navegando, às vezes pescando, o calor, que é comum na região do Norte de Minas, então de repente, você ouve o barulho de uma cachoeira, já aconteceu comigo. Você vai entrando no barco por um braço da represa, e de repente, tem aquela água cristalina caindo e uma água mais gelada. É inevitável tomar um banho. Além disso, a própria culinária do peixe fresco, alguns restaurantes tradicionais embaixo da ponte, você tem a prainha de Três Marias, onde tem uma estrutura para o turista, que é uma estrutura de vários bares, restaurantes ali”, admira

Rafael também fala das possibilidades de passeios e da variedade de peixes encontrados na represa: “O turista pode alugar um barco e passar uma tarde navegando pela represa e, ao mesmo tempo, fazendo churrasco. De vez em quando ele para, as pessoas pulam nas águas limpas e mornas e no fim de tarde, com o belo pôr do Sol, navega novamente de volta ao Clube Náutico. Além de passeios de jet ski, lanchas e muitos barcos da pescaria. Meu peixe preferido para pescar é o Dourado. Três Marias tem abundância do Tucunaré amarelo e o azul, que chegam a medir 70 centímetros, com cerca de seis quilos. Existem vários torneios de pesca esportiva, onde o sistema é o pesque e solte, que é a preservação. Um local paradisíaco e tranquilo não muito longe de BH”, comenta.



O que fazer na cidade?

No Lago de Três Marias é possível encontrar cachoeiras em um passeio de barco pela região Lorena Rodrigues/Divulgação

Passeios de Barco: Navegar pelas águas tranquilas do Lago de Três Marias é uma experiência imperdível. Os passeios de barco permitem explorar as belezas naturais da região, incluindo cachoeiras escondidas e áreas de preservação ambiental.

Pesca Esportiva: A cidade é um destino popular para a pesca esportiva, atraindo pescadores de todo o Brasil. O tucunaré é a estrela das pescarias, mas também é possível encontrar outras espécies de peixes no lago.

Cachoeiras: As cachoeiras do Guará, do Riachão e das Virgens são perfeitas para quem busca um contato mais próximo com a natureza. Com quedas d’água impressionantes e piscinas naturais, esses locais são ideais para um dia de lazer e aventura.

Turismo Rural: Visitar o distrito de Andrequicé é uma ótima opção para quem deseja conhecer mais sobre a cultura local. O Museu Manuelzão, dedicado ao personagem de Guimarães Rosa, oferece uma imersão na história e nas tradições da região.

A gastronomia: A cidade é famosa por seus pratos à base de peixes frescos, pescados diretamente do Lago de Três Marias. Entre os destaques está o Tucunaré Frito – um dos pratos mais tradicionais da região, ele é servido com acompanhamentos típicos como arroz, feijão tropeiro e salada.