As queimadas que se espalham pelo país, principalmente no bioma do Cerrado, consomem a vegetação seca e matam animais indefesos com onças, tatus, lobos, coelhos e araras. Não é de hoje que a preocupação com a devastação entrou no foco do Hot Park, no coração de Goías. A crescente destruição das matas, mares e lagos, fez com que animais lúdicos se juntassem, formando a Turminha da Zooeira para encontrar uma solução. Uma queimada no Cerrado foi a gota d’água!



Reza a lenda que o forte uivo de Juba, um esperto lobo-guará, convocou todos os animais. Marina, a pequena tartaruga super inteligente, ouviu o chamado de lá da Costa do Sauípe, na Bahia, enquanto falava dos perigos das redes de pesca para Léia. A aventureira baleia, por sua vez, tinha acabado de voltar de sua primeira viagem pelos mais distantes oceanos, onde teve a infelicidade de ver as praias mais belas cheias de lixo. Enquanto isso, Blá, um tucano viajante, viu que os lugares onde parava para descansar haviam sido desmatados. Triste, contou para a arara Lara. Ela, então, falou sobre o desaparecimento de várias espécies de araras causado pela caça na região.

Zira, a simpática onça-pintada, estava indo beber água, quando ouviu o chamado de Juba. Infelizmente, o rio próximo a sua toca estava raso e com as águas turvas. Rapidamente, correu para encontrar os outros animais. Finalmente reunidos, Juba, Marina, Léia, Blá, Lara e Zira perceberam que se nenhuma medida fosse tomada para preservar a natureza, seria o fim de toda a diversão. A missão desses distintos guerreiros é tornar o mundo mais divertido para preservar a espetacular natureza brasileira. Quanto maior for a diversão, mais protegida estará a natureza. Afinal, apenas a diversão pode salvar a natureza da total destruição, alegrando até os mais duros e frios corações. Essa é a missão dos animais embaixadores da terra, ar e águas.

Conheça a turminha

Toda a brincadeira é uma oportunidade de ensinar, para crianças e adultos, que passam pelo Rio Quente resorts, os conceitos de ecologia e espalhar diversão pelo país. Os animais que fazem parte da Turminha da Zooeira no resort Rio Quente, são símbolos da nossa fauna riquíssima e que precisa de muitos cuidados para continuar existindo.

Juba: o lobo-guará do Rio Quente

O lobo-guará é o símbolo do Cerrado brasileiro. Um caçador elegante, altivo, com a pelagem alaranjada, que faz dele um dos animais mais bonitos do Brasil. O lobo-guará, geralmente, anda sozinho e é um ótimo caçador.

Marina: a tartaruga contadora de histórias

Cinco espécies de tartarugas brasileiras ainda correm perigo de extinção. Por isso, há um cuidado especial, para que essas pequenas e grandes nadadoras não desapareçam.



Léia: a baleia aventureira

As Baleia Jubarte, espécie da querida Léia, está presente em todos os oceanos, mas elas gostam de viajar para mares quentes, como o litoral baiano nos meses mais quentes do ano para se reproduzir. Elas são gigantes, sendo que o bebê costuma medir 4 m, enquanto uma adulta, cerca de 16 m.



Blá: o tucano viajante

Com bico longo e colorido, as diversas espécies de tucanos chamam muita atenção por onde passam. Afinal, além de pássaros absolutamente lindos e coloridos, eles podem ser bastante barulhentos.

Lara: a arara-vermelha cantora

Sem dúvida, uma grande ave, que infelizmente corre sérios riscos de extinção. Isso, sem contar em outras espécies de araras que não existem mais. Com a cabeça vermelha e o corpo colorido, geralmente azul e verde, a ave encanta a todos.

Zira: a onça-pintada do Rio Quente

A onça-pintada é o maior felino natural das Américas. Além disso, ela é uma verdadeira caçadora. Mas, a destruição do habitat delas, e a liberação da caça, faz com que a população desses grandes felinos diminua, e muito!



Restaurante temático

O Hot Park, o maior parque aquático com águas naturalmente quentes da América do Sul, pertencente à Aviva, plataforma de entretenimento que também detém o Rio Quente Resorts (GO) e Costa do Sauípe (BA), inaugurou seu segundo restaurante temático. Com um investimento de R$ 13 milhões, o restaurante Rangará proporcionará às famílias um ambiente descontraído e colorido, sendo também ponto de encontro da Turminha da Zooeira, personagens representando animais brasileiros que ensinam sobre conceitos de sustentabilidade e conscientização de forma lúdica.

Os investimentos da Aviva até 2028 somam R$ 1,2 bilhão em diversas obras. No Hot Park, em maio de 2023, foi inaugurado o primeiro restaurante temático, o Maraé, no primeiro semestre deste ano foi celebrado a abertura do Rangará, que faz parte de um projeto futuro de divisão do parque em três lands tematizadas, sendo que esse restaurante já está inserido na área destinada à Turminha da Zooeira, muito próximo da principal atração para as famílias, o Hotibum.

Com dois salões temáticos, em uma área de aproximadamente 1.468 m², o novo ambiente oferece mais de 500 lugares, com acesso PCD, conseguindo receber mais de 1.500 pessoas por dia. O restaurante fica logo após a recepção principal do Hot Park, facilitando o acesso para todos os visitantes. Diferente do Maraé, que oferece pratos à La Carte, o Rangará funciona com um buffet variado das 12h às 15h, sendo uma ótima escolha para quem deseja um almoço mais rápido.

Outra novidade gastronômica anunciada pela Aviva é o cobranding com Frutos do Goiás, famosa marca de sorvetes e picolés, para o lançamento do PicoLara, um picolé assinado pela Turminha da Zooeira.



Projeto Ares

Projeto Ares resgata e reabilita animais silvestres em situação de perigo Carlos Altman/EM



O Projeto Ares é um centro de educação ambiental em parceria com uma equipe de Médicos Veterinários e Biólogos do IPEVIS (Instituto de Pesquisa da Vida Silvestre) que resgata e reabilita animais silvestres em situação de perigo.

Os visitantes podem conhecer o espaço e ficar bem pertinho dos animais, através de um tour guiado por Biólogos. É só entrar para encontrar o cobras, araras, o pavão branco e diversos outros animais. Mas é importante lembrar: todo o período de imersão no recinto é monitorado, permitindo a interação dos visitantes com os animais de forma a respeitar seu habitat.

Protetores da Natureza

Todo mundo que visita o Projeto Ares recebe o título de Protetor da Natureza. A natureza precisa ser sempre protegida. O Protetor da Natureza deve ter olhos abertos e coração grande para cuidar do planeta. Afinal, todo mundo quer morar em um lugar tranquilo, limpinho e seguro, com uma cama bem macia, água fresca e comida saudável, né!?

Para isso, criamos os 7 lemas dos Protetores da Natureza

1: Cuide. Todos os animais têm direito à vida. Desde os insetos , aves, anfíbios, aos grandes mamíferos. Nunca os maltrate.

2: Respeite. Cuide das cidades, matas, rios e oceanos. O planeta é a nossa casa.

3: Preserve. Não retire plantas, pedras ou conchas da natureza. Cada coisa tem sua função e importância no ecossistema.

4: Atente-se. Nunca dê alimentos humano aos animais. Cada ser vivo tem uma alimentação de acordo com o seu organismo.

5: Recicle. Não jogue lixo no chão e, ainda, sempre que possível, recolha o que encontrar para dar o destino correto.

6: Economize. Utilize somente o necessário de recursos como água, papel e energia elétrica. Economizar é garantir o futuro.

7: Espalhe. Divulgue a ideia dos cuidados com a flora e fauna. Quanto mais gente na causa, maior a turma, mais bichos e biomas mais felizes.

Serviço



Preço: Visita Guiada: R$49,90

Site do Projeto Ares

Localização: Dentro do Hot Park, em frente ao Half Pipe.

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 17h. (Exceto às quintas-feiras)

Público: Todos os públicos.

