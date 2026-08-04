Nem o 'Homem-Aranha' salvou: sessão é interrompida por forte onda de gases
Espectadores abandonam sala após flatos insuportáveis durante o filme; autor do 'ataque' gasoso não foi identificado
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Uma sessão do filme "Homem-Aranha: um novo dia" precisou ser suspensa depois que um espectador soltou gases descritos como "muito fortes". O incidente ocorreu no domingo (2/8), no cinema do shopping Plaza Bocagrande, em Cartagena, na Colômbia.
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O odor intenso se espalhou pela sala fechada, o que levou dezenas de pessoas a deixarem a sessão e se dirigirem ao hall de entrada. Testemunhas classificaram o ambiente como insuportável, com alguns espectadores cobrindo o rosto em sinal de nojo.
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Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o público do lado de fora da sala por conta do mau cheiro. Nas imagens, um animador vestido como o super-herói tentava entreter a plateia incomodada com o mau-cheiro.
O mistério do 'vilão' anônimo
O autor dos gases que provocaram a evacuação não foi identificado. Nas redes sociais, usuários apelidaram a pessoa anônima de o "vilão" inesperado do filme. Especula-se se a situação foi um problema de saúde ou uma brincadeira, como uma bomba de mau-cheiro.
A equipe do cinema também afirmou não ter ideia de quem poderia estar por trás do ocorrido. O shopping não emitiu nenhum comunicado público sobre o assunto.
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"Para estragar o ambiente de um cinema inteiro desse jeito, só Deus sabe o que essa pessoa comeu", postou um internauta. "Deve ter sido alguém tentando fazer uma brincadeira que deu errado", sugeriu outro.
Apesar de um grande número de pessoas ter deixado o local, a sessão não foi cancelada e as demais salas continuaram funcionando normalmente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.