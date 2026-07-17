Gari viraliza ao trabalhar vestido de Homem-Aranha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O gari Carlos Daniel Siqueira Amancio resolveu transformar a coleta de lixo em um momento de descontração. Ele se vestiu como o Homem-Aranha, dançando ao som de uma caixa de som portátil e fazendo o trabalho pela cidade de Leme, no interior de São Paulo.

Segundo Carlos, a fantasia surgiu como uma forma de enfrentar o frio intenso e dar mais ânimo ao trabalho, que começa antes das 5h. "É para dar uma energia, né? Tem que ser herói para enfrentar o dia a dia. Porque não é fácil. E ainda mais esse frio. Então tem que se vestir e colocar uma fantasia para dar uma descontraída no clima", explicou em entrevista ao g1.

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Além de Homem-Aranha, o gari já trabalhou usando o uniforme de jogador da Seleção brasileira, de vestido e com trajes juninos.

Gari dançarino enfrenta o frio com alegria

As temperaturas em Leme têm ficado próximas dos 8°C nas primeiras horas da manhã, o que torna o trabalho ainda mais desafiador. Para espantar o frio, ele e os colegas começam o dia com um café.

Depois, com uma caixa de som portátil, Carlos coloca música para tocar e transforma as ruas em uma pista de dança durante o percurso. "Aqui é alegria lá em cima, autoestima, dança, música. Os parceiros acompanham aí, vão aprendendo no dia a dia”, contou.

Segundo Carlos, a produção do conteúdo já faz parte da rotina há cerca de sete anos e conta com a ajuda de um tio nos bastidores. "Tem sete anos que a gente já está aí nessa luta. Não tem outro jeito. Tem que colocar o sorriso no rosto, energia lá em cima, botar o sonzinho para tocar”, relatou.

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Além da rotina de coleta de lixo e produção de conteúdo, ele também faz animação em festas infantis.