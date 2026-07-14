Cachorrinha viraliza ao buscar pastel sozinha em lanchonete todos os dias
Polly sai sozinha de casa duas vezes por dia para buscar um pastel de carne e até atravessa a faixa de pedestres no caminho
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Uma cachorrinha apaixonada por pastel conquistou as redes sociais. Há cerca de cinco anos, Polly sai sozinha todos os dias para buscar uma iguaria de carne em uma lanchonete de Blumenau (SC). A cena, que já era conhecida pelos funcionários do estabelecimento, ganhou repercussão após um vídeo mostrar a cadela atravessando a faixa de pedestres com o alimento na boca.
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Segundo a funcionária Andressa Costa, Polly chega logo no início do expediente, entre 7h20 e 8h, e espera pacientemente pelo lanche. "Assim que o recebe, ela pega o pastel na boca e segue até o local onde mora, que é uma empresa de gás próxima ao nosso comércio. Às vezes, ela come ali mesmo e, em outras ocasiões, chega a enterrar o alimento", contou ao G1.
Mas a visita não acontece apenas uma vez por dia. No fim da tarde, entre 16h e 16h30, Polly retorna para repetir o ritual. "Ela pega seu pastelzinho e faz o mesmo trajeto de volta. Dentro do terminal, segue sempre pelo cantinho, atravessa corretamente na faixa de pedestres e continua seu caminho pela calçada até chegar ao seu destino", explicou Andressa.
Apesar da convivência diária com a cadela, os donos da lanchonete só descobriram seu nome recentemente. A identidade de Polly veio à tona depois que um vídeo gravado pela influenciadora digital Alana Siemann viralizou nas redes sociais.
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Ao G1, Alana contou que a curiosidade dela e do marido motivou a gravação. "A gente percebeu que a cena se repetia vários dias, e começamos a ficar curiosos para entender de onde ela estava vindo e quem dava o pastel. Até que meu marido a viu passando, gravou a imagem e me mostrou. Resolvi postar para saber se a gente descobriria mais dessa história. Em menos de 24 horas, viralizou", relembrou.
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A investigação on-line descobriu que Polly tem uma dona, identificada como Lucimara Pereira, o que acalmou os corações dos internautas, que tinham receio de que se tratava de uma cadela abandonada.