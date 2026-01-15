Galeria
Vai encarar? Rodízio de pastel com caldo de cana à vontade viraliza nas redes
O diferencial do serviço é permitir que os clientes escolham até três ingredientes para montar seus próprios pastéis, com direito a repetições e bebidas à vontade, como caldo de cana. Foto: Instagram @thepazteloficial
A iniciativa impulsionou o faturamento da empresa em 40% desde sua criação, em 2021. Em 2024, o negócio fundado por Jorge Ciconello faturou R$ 2,1 milhões. Foto: Instagram @thepazteloficial
O rodízio custa R$ 119,90 durante a semana e R$ 139,90 aos fins de semana e feriados, sempre para duas pessoas, incluindo esfihas e bebidas diversas. Foto: Instagram @thepazteloficial
Para evitar desperdícios, cada cliente pode montar quatro pastéis por vez, com unidades de 100g. São mais de 50 ingredientes disponíveis, entre doces e salgados. Foto: Rodízio - Pastéis e caldo de cana - Instagram @thepazteloficial
Antes do rodízio, a pastelaria já chamava atenção pelo inusitado sistema de venda de pastéis por quilo — cada 100g custa R$ 10,90. Foto: Instagram @thepazteloficial
Desde a inauguração em 2018, o maior pastel já registrado pesou 2,3 kg. A casa também oferece combos com pastéis salgados e doces de diferentes tamanhos e atua com delivery. Foto: Instagram @thepazteloficial
Inspirado pelos pais empreendedores, Ciconello quis criar uma marca diferenciada, focada em atendimento e experiência do cliente. Foto: Instagram @thepazteloficial
Agora, com o sucesso do rodízio, ele planeja expandir a The Paztel por meio de franquias, previstas para serem lançadas no segundo semestre de 2025. Foto: Instagram @thepazteloficial
O pastel com caldo de cana, aliás, é uma das combinações mais queridas e tradicionais da culinária popular brasileira, presente em feiras livres, lanchonetes, praças e até em rodízios mais sofisticados, como o da The Paztel. Foto: Divulgação
Mas essa dupla vai muito além do sabor: representa afeto, memória afetiva e identidade cultural para milhões de brasileiros. Foto: - Divulgação
O pastel tem origens incertas, com influências chinesas, portuguesas e japonesas, mas foi no Brasil que ele ganhou sua cara mais conhecida: massa crocante, frita na hora, recheada com os mais variados ingredientes — carne, queijo, frango, pizza, chocolate, doce de leite, entre muitos outros. Foto: Divulgação
Já o caldo de cana, extraído na hora da cana-de-açúcar espremida, tem um sabor doce e natural que complementa perfeitamente a gordura e o sal do pastel. Foto: Flickr Ana Raquel Cruz
Juntos, os dois formam uma refeição rápida, barata e extremamente popular. Além do apelo gastronômico, pastel e caldo de cana têm um papel social muito forte. Foto: Flickr alebor
São protagonistas nas feiras de rua, pontos de encontro entre vizinhos, comerciantes e consumidores. Muitas famílias têm o costume de visitar feiras aos fins de semana para saborear um pastel fresquinho acompanhado do suco de cana gelado. Foto: Reprodução de vídeo G1
Para pequenos empreendedores, afinal, essas vendas representam fonte de renda e sustento, especialmente em tempos de crise. Foto: Flickr SylvainTriviaux
Hoje, a dupla segue se reinventando. Pastelarias modernas apostam em versões gourmet, veganas, e até rodízios personalizados. O caldo de cana, por sua vez, também aparece com toques inovadores, como adição de gengibre ou limão. Foto: Panther/Wikimédia Commons
Ainda assim, o espírito da tradição continua: comida simples, feita com ingredientes acessíveis, mas cheia de significado. Foto: Divulgação
Mais do que um simples lanche, o pastel com caldo de cana é uma verdadeira instituição cultural no Brasil, fazendo parte do cotidiano de milhões de pessoas. Foto: Divulgação
